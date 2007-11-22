Australianul Fanning este noul campion mondial la surfing profesionist

Australianul Mick Fanning a devenit campionul mondial la surfing dupa ce a revendicat titlul in etapa braziliana a circuitului de surfing profesionist, dupa ce campionul „in exercitiu”, Kelly Slater, a fost eliminat din competitie. La cei 26 de ani ai sai, Fanning este primul australian care castiga acest titlu dupa Mark Occhilupa in 1999.

Fanning n-a mai avut nicio problema dupa ce singurii doi rivali care l-ar fi putut invinge la puncte, americanul Slater, de opt ori campion mondial, respectiv Taj Burrow, tot din Australia, au fost eliminati in faze preliminare ale competitiei din Imbituba, Santa Catarina.

De altfel, Slater afirmase in prealabil ca 2007 ar putea fi ultimul an in care mai participa la circuit.

In infruntarea braziliana, Fanning a obtinut 14,83 de puncte, urmat de conationalul Kai Otton, cu 10,50 de puncte.

