Pe 29 noiembrie 1964, Feyenoord o învingea pe Ajax cu 9-4, iar cinci dintre golurile gazdelor purtau semnătura unui atacant de numai 19 ani.

Exact 62 de ani mai târziu, cele două rivale se întâlnesc din nou pe De Kuip, în etapa a 14-a din Eredivisie.

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Partida de la Rotterdam se joacă duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:30 a României, și poate fi urmărită LIVE pe WINBET.

Primul derby s-a terminat de două ori

Istoria rivalității dintre Rotterdam și Amsterdam începe pe 9 octombrie 1921, cu un meci al cărui rezultat s-a stabilit la câteva săptămâni după fluierul final. Ajax câștigase pe teren cu 3-2, dar Feyenoord a contestat primul gol al oaspeților, susținând că mingea nu trecuse linia porții. Contestația a avut câștig de cauză, iar în statistici primul De Klassieker a rămas o remiză, 2-2.

Derby-ul din 1964, în schimb, a rămas în memoria suporterilor prin numele unui titular de conjunctură. Hans Venneker intrase în echipa lui Feyenoord în locul accidentatului Gerard Bergholtz. În tabăra cealaltă, Johan Cruyff disputa primul său meci împotriva rivalilor din Rotterdam. Până la finalul după-amiezii, Venneker marcase de cinci ori. Avea 19 ani și înscrisese, de unul singur, mai multe goluri decât întreaga echipă a lui Ajax.

Feyenoord o poate egala pe Ajax la puncte

După 13 etape, Ajax ocupă locul al doilea, cu 28 de puncte, la unul în spatele liderului PSV. Feyenoord este pe cinci, cu 25 de puncte, și are ceva de îndreptat în fața propriilor suporteri: în etapa precedentă a pierdut cu 3-2 pe De Kuip în fața lui Excelsior, concitadina sa. Ajax vine după 3-0 cu ADO Den Haag și are șapte victorii și trei remize în ultimele zece deplasări de campionat.

Nici în duelurile directe Feyenoord n-a găsit prea des soluții în ultima vreme. Ajax a câștigat trei dintre ultimele patru întâlniri de campionat. Excepția a venit chiar la Rotterdam, în martie, când Sean Steur a deschis scorul pentru oaspeți, iar Jakub Moder a egalat din penalty pe final, pentru 1-1. Duminică, o victorie i-ar permite lui Feyenoord să ajungă la 28 de puncte, la egalitate cu rivala sa. Dacă se impune Ajax, distanța dintre Amsterdam și Rotterdam crește la șase puncte.

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