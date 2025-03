Romania-Cehia 8-4 / Debut in forta pentru tricolori la Campionatul European

In primul meci disputat vreodata la un turneu final al Campionatului European, Romania s-a distrat cu Cehia, castigand cu 8-4. Florin Matei a fost eroul tricolorilor, reusind o tripla, el marcand atat primul gol al partidei, in minutul 11, cat si ultimul, in minutul 39, cand a transformat un penalti. Cehia a reusit sa tina pasul cu nationala antrenata de Jakab Zoltan pana la 4-4, egaland pe rand la 1, 2 si 4, dar apoi nationala Romaniei s-a dezlantuit dominand categoric finalul jocului.

Alaturi de Matei, celelalte goluri ale Romaniei au fost reusite de Robert Lupu - 2, Cosmin Gherman, Gabriel Molomfalean si Laszlo Szocs - cate unul.

Romania este lider in Grupa A, dupa ce in celalalt joc al seriei gazda competitiei, Portugalia, a remizat alb cu Italia, acesta fiind primul meci al unui turneu final in care nu se marcheaza, dupa opt ani de zile.

Urmatorul meci al Romaniei este programat duminica, atunci cand va intalni Italia, pentru ca pe 21 noiembrie sa infrunte Portugalia. Cealalta grupa a Europeanului este alcatuita din Spania, Ucraina, Serbia si Rusia. Primele doua clasate in fiecare serie vor promova in semifinale.

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro