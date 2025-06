Kimi Raikkonen ramane campion mondial, FIA a respins apelul McLaren

Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a respins apelul inaintat de McLaren Mercedes care cerea descalificarea pilotilor de la BMW Sauber si Williams din ultima cursa a sezonului in Formula 1, si acordarea titlului mondial lui Lewis Hamilton. "Dupa ascultarea explicatiilor venite din ambele tabere si examinarea documentelor si celorlalte probe, Comisia a decis ca apelul inaintat de Vodafone McLaren Mercedes este neadmisibil", se arata in comunicatul Comisiei de Apel a FIA.

"Ar fi daunat grav sportului daca un titlu mondial ar fi fost acordat prin manevre de culise, iar fanii ar fi crezut ca sunt mai importante calitatile unui avocat decat cele ale pilotului pe pista."

Nigel Tozzi - avocat Ferrari

Astfel, clasamentul final ramane nemodificat, cu finlandezul Kimi Raikkonen de la Ferrari campion mondial si cu pilotii lui McLaren, Lewis Hamilton si Fernando Alonso la egalitate pe locul 2.

McLaren facuse apel la decizia stewarzilor din ultima cursa a sezonului, cea de la Interlagos, care validasera clasamentul final, desi masinile BMW Sauber si Williams folosisera un combustibil mai usor decat cel admis. Conducatorii echipei britanice au spus ca vor doar o clarificare a regulamentelor, dar descalificarea pilotilor celor doua echipe l-ar fi urcat in clasamentul cursei pe Lewis Hamilton, debutantul de la McLaren, care ar fi acumulat puncte suficiente pentru a deveni campion mondial.

In cele din urma, Hamilton a ramas pe locul 7 in Marele Premiu al Braziliei si a incheiat sezonul la un singur punct in urma lui Kimi Raikkonen, cel care a castigat cursa de pe circuitul din Interlagos.

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro