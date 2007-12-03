Romania-China 31-29. Debut greoi pentru vicecampioanele mondiale

Romania a avut emotii mari in prima partida la Campionatul Mondial, China punand mai multe probleme decat se astepta cineva. Debutul jocului a fost unul de cosmar pentru fetele lui Tadici, asiaticele conducand chiar si la cinci goluri diferenta (7-2). Certate bine de pe margine de selectionerul Gheorghe Tadici, romancele au reusit sa egaleze la 10, si apoi sa conduca pentru prima data cu 14-13. China a intrat in avantaj la pauza, 16-15, si tot asiaticele au inscris primele dupa reluare.

Pe parcurs, valoarea echipei Romaniei si-a spus cuvantul si fetele noastre si-au impus jocul, distantandu-se la patru goluri (26-22) in minutul 50. China a mai avut o tresarire de orgoliu, reusind sa egaleze la 28, dar nu au mai avut puterea sa reziste forcingului de final al romancelor, care au punctat de trei ori la rand. Golul din ultimele secunde al lui Liu, dintr-o aruncare de la sapte metri, a consfintit scorul final: Romania-China 31-29.

Cea mai buna jucatoare a Romaniei a fost Cristina Neagu, autoare a 10 goluri. In ierarhia golgheterelor, Neagu a fost urmata de Valeria Bese, 5 goluri, Ramona Maier, Adina Meirosu si Adriana Nechita, toate cu cate patru goluri. Pentru China, principala marcatoare a fost Yun Liu, autoare a 11 goluri.

In celalalt meci din grupa D, Polonia a invins Tunisia cu 29-23. Urmatoarele intalniri din grupa sunt programate luni, cand Romania va infrunta Tunisia (ora 19.30), iar China va juca impotriva Poloniei. Primele doua clasate in grupa vor accede in faza urmatoare a competitiei.

* articol publicat inițial pe Hotnews.ro