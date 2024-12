„N-am avut de ales” Postecoglou a dezvăluit de ce l-a titularizat pe Drăgușin în meciul Tottenham - Wolves: „Nu știu cine ar fi jucat”

Antrenorul celor de la Tottenham, Ange Postecoglou (59 de ani), a recunoscut că a fost nevoit să-l titularizeze pe internațional român Radu Drăgușin (22 de ani) la meciul cu Wolves, duminică, chiar dacă fundașul nu era refăcut complet.

Tehnicianul australian nu mai avea la dispoziție alți fundași centrali apți de joc, așa că a trebuit să se încredințeze în fotbalistul român, care i-a transmis că poate forța.

Radu Drăgușin a avut probleme medicale în urmă cu câteva zile, la eșecul echipei sale, Tottenham, cu Nottingham Forest (scor 0-1), și se vehicula că va rata partida cu Wolves din acest weekend.

Totuși, antrenorul Ange Postecoglou nu a avut de ales și a trebuit să-l bage pe teren, cu riscul unor complicații.

Explicațiile lui Ange Postecoglou

În acest moment, Tottenham are accidentați trei fundași centrali - Cristian Romero, Mickey van de Ven și Ben Davies.

Așadar, Postecoglou nu a avut alternative și a trebuit să-l titularizeze pe Radu Drăgușin, nerefăcut, în centrul defensivei la meciul cu Wolves. Alături de român a jucat Archei Gray, un fotbalist obișnuit cu postul de fundaș dreapta sau mijlocaș închizător.

Cuplul Drăgușin-Gray a obținut cele mai mici note de la Tottenham în meciul cu Wolves, conform flashscore.com: 6,4, respectiv 6,6.

„Nu am avut de ales. Dacă Radu nu juca, nu știu cine ar fi jucat. Nu era la 100%, dar a simțit că poate trece peste problemele cu glezna și, din nou, cred că jucătorii dau tot ce pot în acest moment.

Din păcate, nu putem să le oferim ceea ce au nevoie cu adevărat, adică recuperare și odihnă, pentru că avem mulți jucători indisponibili. Dar Radu a vrut să joace astăzi și, deși nu era 100%, nu am avut de ales decât să-l trimit pe teren”, a declarat Ange Postecoglou după meci, conform NBC Sports.

Ange Postecoglou: „Era nevoie de golul trei”

Situația lui Tottenham din campionat se complică. A ajuns la trei etape consecutive fără victorie și este doar pe locul 11, cu 24 de puncte, la 11 puncte distanță de locul 4, ocupat de rivala Arsenal.

Ange Postecoglou nu este mulțumit de rezultate, chiar dacă jocul este solid. În plus, este conștient că ritmul meciurilor este foarte ridicat, iar jucătorii fac tot posibilul pentru a oferi totul în slujba echipei.

„Este un rezultat dezamăgitor. Evident, am primit un gol, dar după aceea am simțit că am controlat jocul. Nu a fost ușor să creăm ocazii, dar am părut destul de periculoși de fiecare dată când am reușit să avansăm.

Am marcat câteva goluri, am ratat un penalty, iar în a doua repriză am avut câteva momente bune în care puteam să închidem jocul.

Ei nu au creat prea multe ocazii. Cred că Fraser a avut o singură intervenție, cu piciorul, și cam atât. Simțeai că e nevoie de cel de-al treilea gol, dar, evident, ei au marcat pe final, iar rezultatul este dezamăgitor. Nu lipsa de efort.

Este clar că băieții sunt destul de obosiți - mai ales în ultima treime a meciului. Nu suntem atât de proaspeți pe cât am putea fi, ceea ce este de înțeles pentru că cerem mult de la un grup restrâns de jucători. Și, cum am mai spus, nu din lipsă de efort. Ei încearcă să obțină rezultate pentru noi”, a completat Ange Postecoglou.