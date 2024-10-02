GOLAZO.ro
Superliga
26.11
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”Citește mai mult
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor Man, titular în victoria incredibilă cu Liverpool, Chivu învins în prelungiri, Dragomir - egal cu MonacoCitește mai mult
Superliga
26.11
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de anCitește mai mult
PROIECT SPECIAL
19.11
Se vede Mondialul! Prima infografie interactivă despre World Cup 2026: date, predicții și show vizualCitește mai mult
Superliga
26.11
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfereCitește mai mult
Superliga
26.11
Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor”: „O săptămână mai durează”Citește mai mult
Campionate
26.11
Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu”Citește mai mult
Superliga
26.11
„Asta vrem în iarnă” Angelescu a anunțat principala țintă a Rapidului în mercato + Internaționalul român la care visează: „Mâine l-aș aduce”Citește mai mult
Opinii
Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Conference League
26.11
Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”Citește mai mult
Opinii
26.11
Silviu Tudor Samuilă „FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să îi ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei”Citește mai mult
#SănătosAcasă
18.11
La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”Citește mai mult
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blatCitește mai mult
Diverse
26.11
Două țări trag de Ronaldo Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legăturăCitește mai mult
Media
20.11
JOB ALERT Ești pasionat de sport? Intră în echipa GOLAZO.ro!Citește mai mult
Oră/Post TV
Eveniment
17:30
Digi1, Prima1
ASA Tg. Mures-Concordia Chiajna
Fotbal, Liga 2
19:00
Digi4, Prima4
Uruguay-Germania
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
20:30
Digi1, Prima1
Rapid-Csikszereda
Fotbal, Liga 1
21:00
Digi4, Prima4
Tarile de Jos-Argentina
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
21:30
Digi2, Prima2
Borussia Monchengladbach-Leipzig
Fotbal, Bundesliga
21:45
Digi3, Prima3
Como-Sassuolo
Fotbal, Serie A
Oră/Post TV
Eveniment
11:30
Digi1, Prima1
Bihor Oradea-CS Dinamo
Fotbal, Liga 2
14:00
Digi1, Prima1
Corvinul Hunedoara-Afumati
Fotbal, Liga 2
16:30
Digi1, Prima1
FC Arges-CFR Cluj
Fotbal, Liga 1
16:30
Digi3, Prima3
Bayern Munchen-St Pauli
Fotbal, Bundesliga
17:15
Digi2, Prima2
Barcelona-Alaves
Fotbal, La Liga
19:00
Digi1, Prima1
Romania-Japonia
Handbal F Campionatul Mondial 2025
19:00
Digi4, Prima4
Juventus-Cagliari
Fotbal, Serie A
19:30
Digi3, Prima3
Leverkusen-Borussia Dortmund
Fotbal, Bundesliga
20:45
Digi1, Prima1
Dinamo-Otelul Galati
Fotbal, Liga 1
21:45
Digi2, Prima2
Milan-Lazio
Fotbal, Serie A
22:00
Digi3, Prima3
Atletico Madrid-Oviedo
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
12:30
Digi1, Prima1
Resita-Metalul Buzau
Fotbal, Liga 2
15:00
Digi1, Prima1
Hermannstadt-UTA Arad
Fotbal, Liga 1
16:00
Digi2, Prima2
Pisa-Inter
Fotbal, Serie A
17:30
Digi1, Prima1
Unirea Slobozia-Botosani
Fotbal, Liga 1
19:00
Digi4, Prima4
Romania-Muntenegru
Baschet, Calificari World Cup 2027
20:30
Digi1, Prima1
Farul Constanta-FCSB
Fotbal, Liga 1
21:45
Digi3, Prima3
Roma-Napoli
Fotbal, Serie A
22:00
Digi2, Prima2
Girona-Real Madrid
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
13:30
Digi1, Prima1
Sepsi Sfantu Gheorghe-Politehnica Iasi
Fotbal, Liga 2
16:00
Digi1, Prima1
Petrolul-Metaloglobus
Fotbal, Liga 1
18:00
Digi3, Prima3
Luceafarul Buzau-Mausoleul Marasesti
Futsal, Liga 1
19:00
Digi1, Prima1
Universitatea Cluj-Universitatea Craiova
Fotbal, Liga 1
19:00
Digi4, Prima4
Cehia-Cuba
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
21:30
Digi1, Prima1
Danemarca-Romania
Handbal, Campionatul Mondial 2025
21:45
Digi3, Prima3
Bologna-Cremonese
Fotbal, Serie A
22:00
Digi2, Prima2
Rayo Vallecano-Valencia
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
17:00
Digi1, Prima1
Csikszereda-Otelul Galati
Fotbal, Liga 1
19:30
Digi1, Prima1
FC Arges-Rapid
Fotbal, Liga 1
19:45
Digi4, Prima4
Potaissa Turda-St. Raphael
Handbal, European League
21:45
Digi4, Prima4
Granollers-Minaur Baia Mare
Handbal, European League
22:00
Digi1, Prima1
Barcelona-Atletico Madrid
Fotbal, La Liga
22:00
Digi2, Prima2
Borussia Dortmund-Leverkusen
Fotbal, Cupa Germaniei
Europa League
26.11
DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”Citește mai mult
Diverse
26.11
Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu”. Legătura cu RomâniaCitește mai mult
Diverse
26.11
Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medicalCitește mai mult
Europa League
26.11
„VA FI O ATMOSFERĂ NEBUNĂ” Ce a spus Thiam la conferința de presă + imagini de la antrenament cu Florin Cernat la prima deplasare europeană cu FCSBCitește mai mult
Europa League
26.11
Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci”Citește mai mult
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI Cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazonCitește mai mult
Special
26.11
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politicăCitește mai mult
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference LeagueCitește mai mult
Handbal
26.11
Kielce - Dinamo 34-32 Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor” în ultimele minuteCitește mai mult
Liga Campionilor
26.11
FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returulCitește mai mult
Superliga
26.11
Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract”Citește mai mult
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”Citește mai mult
Europa League
26.11
Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelorCitește mai mult
Superliga
26.11
Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din CapitalăCitește mai mult
Europa League
26.11
„Nu iau nimic de bun” Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!”Citește mai mult
Opinii
26.11
Cristian Geambașu „De ce nu spun nimic eroinele gimnasticii? Nu le interesează? Vor să uite că au trăit ceva asemănător? Le e teamă că vor fi repudiate de sistem?”Citește mai mult
Diverse
26.11
Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffitiCitește mai mult
Campionate
26.11
„Nenorocit murdar!” Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză!Citește mai mult
Campionate
26.11
Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor AsieiCitește mai mult
Opinii
26.11
Dan Udrea De ce tace Nadia? „A salutat decizia CIO de a interzice sportivilor transgender să concureze în sporturile feminine, dar n-a scos o silabă despre abuzurile din gimnastică”Citește mai mult
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjosit de Camelia Voinea. „Mă amenința cu doamna Bitang. A blocat ușa, fetele au plecat plângând”Citește mai mult
Europa League
26.11
„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui RadonjicCitește mai mult
Campionate
26.11
„E mai probabil să plece” O legendă a Barcelonei a tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi FlickCitește mai mult
Campionate
26.11
Salah, pus la zid Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”Citește mai mult
Campionate
26.11
Neymar, accidentări fără sfârșit An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplatCitește mai mult
Campionatul Mondial
26.11
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenisCitește mai mult
#SănătosAcasă
11.09
„Sunt tone de tratamente eficiente” Dar ca să funcționeze, trebuie să descoperi problema din timp, prin analize și / sau ecografii. Sfatul medicului
Formula 1
26.11
Presiuni pe liderul din Formula 1 Familia Verstappen, atac la adresa lui Lando Norris: „ Uită să frâneze în prima curbă”Citește mai mult
Alte sporturi
26.11
Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid”Citește mai mult
Diverse
