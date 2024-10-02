Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Superliga
26.11

Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”

Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?"
Liga CampionilorMan, titular &icirc;n victoria incredibilă cu Liverpool,&nbsp;Chivu &icirc;nvins &icirc;n prelungiri, Dragomir - egal cu Monaco
Liga Campionilor
00:12

Liga Campionilor Man, titular în victoria incredibilă cu Liverpool, Chivu învins în prelungiri, Dragomir - egal cu Monaco

Liga CampionilorMan, titular în victoria incredibilă cu Liverpool, Chivu învins în prelungiri, Dragomir - egal cu Monaco
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Superliga
26.11

Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an

Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Se vede Mondialul! Prima infografie interactivă despre World Cup 2026: date, predicții și show vizual&nbsp;
PROIECT SPECIAL
19.11

Se vede Mondialul! Prima infografie interactivă despre World Cup 2026: date, predicții și show vizual

Se vede Mondialul! Prima infografie interactivă despre World Cup 2026: date, predicții și show vizual
Superliga
26.11

„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere

„N-aș accepta așa ceva" Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere" + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Superliga
26.11

Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor”: „O săptămână mai durează”

Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor": „O săptămână mai durează"
Campionate
26.11

Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu”

Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu"
Superliga
26.11

„Asta vrem în iarnă” Angelescu a anunțat principala țintă a Rapidului în mercato + Internaționalul român la care visează: „Mâine l-aș aduce”

„Asta vrem în iarnă" Angelescu a anunțat principala țintă a Rapidului în mercato + Internaționalul român la care visează: „Mâine l-aș aduce"

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

O zi din viața lui Stipe Perica

Corecți cu David, dar și cu adevărul

Vă place Eissat?

Fără „licențe” la microfoane!

Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

O „tâmpenie” necesară?!

Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Un comunicat dezgustător

CR7 peste Elon și Tim

Nu vom fi la Cupa Mondială

Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Negoro și Patriarhul țâfnos

Și în România se taie microfonul

Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Mici, mici, dar nu cu muștar

„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”
Conference League
26.11

Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”

Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri"
Silviu Tudor Samuilă&bdquo;FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să &icirc;i ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei&rdquo;
Opinii
26.11

Silviu Tudor Samuilă „FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să îi ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei”

Silviu Tudor Samuilă„FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să îi ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei"
La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din Rom&acirc;nia
#SănătosAcasă
18.11

La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România

La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România
Diverse
26.11

„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”

„Inadmisibil în 2025!" Fanii „militarilor", revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!"
Superliga
26.11

Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat

Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Diverse
26.11

Două țări trag de Ronaldo Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură

Două țări trag de Ronaldo Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură
Media
20.11

JOB ALERT Ești pasionat de sport? Intră în echipa GOLAZO.ro!

JOB ALERT Ești pasionat de sport? Intră în echipa GOLAZO.ro!

Evenimentele săptămânii

J V S D L Ma
Oră/Post TV
Eveniment
19:00
Digi2, Prima2
Romania-Croatia
Handbal F, Campionatul Mondial 2025
19:40
Digi1, Prima1
Universitatea Craiova-Mainz
Fotbal, Conference League
19:40
Digi3, Prima3
Roma-Midtjylland
Fotbal, Europa League
19:45
Digi4, Prima4
PAOK-Brann
Fotbal, Europa League
21:55
Digi3, Prima3
Nottingham Forest-Malmo
Fotbal, Europa League
22:00
Digi1, Prima1
Steaua Rosie Belgrad-FCSB
Fotbal, Europa League
Oră/Post TV
Eveniment
17:30
Digi1, Prima1
ASA Tg. Mures-Concordia Chiajna
Fotbal, Liga 2
19:00
Digi4, Prima4
Uruguay-Germania
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
20:30
Digi1, Prima1
Rapid-Csikszereda
Fotbal, Liga 1
21:00
Digi4, Prima4
Tarile de Jos-Argentina
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
21:30
Digi2, Prima2
Borussia Monchengladbach-Leipzig
Fotbal, Bundesliga
21:45
Digi3, Prima3
Como-Sassuolo
Fotbal, Serie A
Oră/Post TV
Eveniment
11:30
Digi1, Prima1
Bihor Oradea-CS Dinamo
Fotbal, Liga 2
14:00
Digi1, Prima1
Corvinul Hunedoara-Afumati
Fotbal, Liga 2
16:30
Digi1, Prima1
FC Arges-CFR Cluj
Fotbal, Liga 1
16:30
Digi3, Prima3
Bayern Munchen-St Pauli
Fotbal, Bundesliga
17:15
Digi2, Prima2
Barcelona-Alaves
Fotbal, La Liga
19:00
Digi1, Prima1
Romania-Japonia
Handbal F Campionatul Mondial 2025
19:00
Digi4, Prima4
Juventus-Cagliari
Fotbal, Serie A
19:30
Digi3, Prima3
Leverkusen-Borussia Dortmund
Fotbal, Bundesliga
20:45
Digi1, Prima1
Dinamo-Otelul Galati
Fotbal, Liga 1
21:45
Digi2, Prima2
Milan-Lazio
Fotbal, Serie A
22:00
Digi3, Prima3
Atletico Madrid-Oviedo
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
12:30
Digi1, Prima1
Resita-Metalul Buzau
Fotbal, Liga 2
15:00
Digi1, Prima1
Hermannstadt-UTA Arad
Fotbal, Liga 1
16:00
Digi2, Prima2
Pisa-Inter
Fotbal, Serie A
17:30
Digi1, Prima1
Unirea Slobozia-Botosani
Fotbal, Liga 1
19:00
Digi4, Prima4
Romania-Muntenegru
Baschet, Calificari World Cup 2027
20:30
Digi1, Prima1
Farul Constanta-FCSB
Fotbal, Liga 1
21:45
Digi3, Prima3
Roma-Napoli
Fotbal, Serie A
22:00
Digi2, Prima2
Girona-Real Madrid
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
13:30
Digi1, Prima1
Sepsi Sfantu Gheorghe-Politehnica Iasi
Fotbal, Liga 2
16:00
Digi1, Prima1
Petrolul-Metaloglobus
Fotbal, Liga 1
18:00
Digi3, Prima3
Luceafarul Buzau-Mausoleul Marasesti
Futsal, Liga 1
19:00
Digi1, Prima1
Universitatea Cluj-Universitatea Craiova
Fotbal, Liga 1
19:00
Digi4, Prima4
Cehia-Cuba
Handbal Campionatul Mondial Feminin 2025
21:30
Digi1, Prima1
Danemarca-Romania
Handbal, Campionatul Mondial 2025
21:45
Digi3, Prima3
Bologna-Cremonese
Fotbal, Serie A
22:00
Digi2, Prima2
Rayo Vallecano-Valencia
Fotbal, La Liga
Oră/Post TV
Eveniment
17:00
Digi1, Prima1
Csikszereda-Otelul Galati
Fotbal, Liga 1
19:30
Digi1, Prima1
FC Arges-Rapid
Fotbal, Liga 1
19:45
Digi4, Prima4
Potaissa Turda-St. Raphael
Handbal, European League
21:45
Digi4, Prima4
Granollers-Minaur Baia Mare
Handbal, European League
22:00
Digi1, Prima1
Barcelona-Atletico Madrid
Fotbal, La Liga
22:00
Digi2, Prima2
Borussia Dortmund-Leverkusen
Fotbal, Cupa Germaniei

DOZAT CU OPTIMISM  Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”
Europa League
26.11

DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice”

DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice"
Suferin&#539;&#259; cumplit&#259; Un mare antrenor nordic, maladie necru&#539;&#259;toare: &bdquo;Vorbe&#537;te greu&rdquo;. Leg&#259;tura cu Rom&acirc;nia
Diverse
26.11

Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu”. Legătura cu România

Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu". Legătura cu România
Reținută în Spania O luptătoare MMA  a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical
Diverse
26.11

Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical

Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical
Europa League
26.11

„VA FI O ATMOSFERĂ NEBUNĂ” Ce a spus Thiam la conferința de presă + imagini de la antrenament cu Florin Cernat la prima deplasare europeană cu FCSB

„VA FI O ATMOSFERĂ NEBUNĂ" Ce a spus Thiam la conferința de presă + imagini de la antrenament cu Florin Cernat la prima deplasare europeană cu FCSB
Europa League
26.11

Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci”

Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci"
Europa League
26.11

AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI Cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon

AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI Cel mai înfiorător loc de pe „Marakana"! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Special
26.11

Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică

Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Iarna aceasta, fiecare oprire la Rompetrol poate aduce bucurii pentru tine sau cei dragi ție”
Publicitate
26.11

Iarna aceasta, fiecare oprire la Rompetrol poate aduce bucurii pentru tine sau cei dragi ție”

Iarna aceasta, fiecare oprire la Rompetrol poate aduce bucurii pentru tine sau cei dragi ție"
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11

Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League

Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Handbal
26.11

Kielce - Dinamo 34-32 Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor” în ultimele minute

Kielce - Dinamo 34-32 Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor" în ultimele minute
Liga Campionilor
26.11

FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returul

FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returul 
Superliga
26.11

Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract”

Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract"
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11

Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”

Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii" au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028"
Rivalitate &icirc;n 760 de metri GOLAZO.ro &icirc;&#539;i prezint&#259; stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Ro&#537;ie: cum e gazonul &#537;i c&acirc;t de aproape e Partizan, marea rival&#259; a gazdelor
Europa League
26.11

Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor

Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor
Complex sportiv nou în București  Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală
Superliga
26.11

Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală

Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construcția din Capitală
Europa League
26.11

„Nu iau nimic de bun” Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!”

„Nu iau nimic de bun" Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!"
Opinii
26.11

Cristian Geambașu „De ce nu spun nimic eroinele gimnasticii? Nu le interesează? Vor să uite că au trăit ceva asemănător? Le e teamă că vor fi repudiate de sistem?”

Cristian Geambașu„De ce nu spun nimic eroinele gimnasticii? Nu le interesează? Vor să uite că au trăit ceva asemănător? Le e teamă că vor fi repudiate de sistem?"
Diverse
26.11

Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti

Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti
Publicitate
25.11

Borsec, peste 219 ani de calitate, investiții și grijă față de mediu și consumatori

Borsec, peste 219 ani de calitate, investiții și grijă față de mediu și consumatori
&bdquo;Nenorocit murdar!&rdquo; Explozia de furie a lui&nbsp; Mbappe &icirc;mpotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. &Icirc;n francez&#259;!
Campionate
26.11

„Nenorocit murdar!” Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză!

„Nenorocit murdar!" Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză!
Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost l&#259;sat &icirc;n afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei
Campionate
26.11

Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei

Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei
Dan Udrea De ce tace Nadia? &bdquo;A salutat decizia CIO de a interzice sportivilor transgender să concureze &icirc;n sporturile feminine, dar n-a scos o silabă despre abuzurile din gimnastică&rdquo;
Opinii
26.11

Dan Udrea De ce tace Nadia? „A salutat decizia CIO de a interzice sportivilor transgender să concureze în sporturile feminine, dar n-a scos o silabă despre abuzurile din gimnastică”

Dan Udrea De ce tace Nadia? „A salutat decizia CIO de a interzice sportivilor transgender să concureze în sporturile feminine, dar n-a scos o silabă despre abuzurile din gimnastică"
Gimnastica
26.11

„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjosit de Camelia Voinea. „Mă amenința cu doamna Bitang. A blocat ușa, fetele au plecat plângând”

„Du-te-n p.... mă-tii!"Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjosit de Camelia Voinea. „Mă amenința cu doamna Bitang. A blocat ușa, fetele au plecat plângând"
Europa League
26.11

„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic

„Poate fi 7-0, dar și 0-3" Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur". Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic
Campionate
26.11

„E mai probabil să plece” O legendă a Barcelonei a tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi Flick

„E mai probabil să plece" O legendă a Barcelonei a tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi Flick
Salah, pus la zid&nbsp; Carragher, &nbsp; dezamăgit: &bdquo;&Icirc;l aud vorbind doar c&acirc;nd este ales omul meciului sau vrea un nou contract&rdquo;
Campionate
26.11

Salah, pus la zid Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”

Salah, pus la zid Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract"
Neymar, accident&#259;ri f&#259;r&#259; sf&acirc;r&#537;it&nbsp; An &icirc;ncheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Campionate
26.11

Neymar, accidentări fără sfârșit An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplat

Neymar, accidentări fără sfârșit An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplat
FIFA a stabilit finala CM! Ce &icirc;&#537;i doresc &#537;efii fotbalului pentru semifinalele &#537;i ultimul act al Mondialului. &nbsp;Tragere la sor&#539;i ca la tenis
Campionatul Mondial
26.11

FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis

FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
&bdquo;Sunt tone de tratamente eficiente&rdquo; Dar ca s&#259; func&#539;ioneze, trebuie s&#259; descoperi problema din timp, prin analize &#537;i / sau ecografii. Sfatul medicului
#SănătosAcasă
11.09

„Sunt tone de tratamente eficiente” Dar ca să funcționeze, trebuie să descoperi problema din timp, prin analize și / sau ecografii. Sfatul medicului

„Sunt tone de tratamente eficiente" Dar ca să funcționeze, trebuie să descoperi problema din timp, prin analize și / sau ecografii. Sfatul medicului
Formula 1
26.11

Presiuni pe liderul din Formula 1 Familia Verstappen, atac la adresa lui Lando Norris: „ Uită să frâneze în prima curbă”

Presiuni pe liderul din Formula 1 Familia Verstappen, atac la adresa lui Lando Norris: „ Uită să frâneze în prima curbă"
Alte sporturi
26.11

Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid”

Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid"
Diverse
26.11

A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter

A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter