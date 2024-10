Hermannstadt - Dinamo 0-2. Cătălin Cîrjan (21 de ani) s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale.

Mijlocașul „câinilor” a spus că obiectivul echipei sale în următorul meci, cu FCSB, în Cupa României, este victoria.

Dinamo s-a impus, după patru ani, în fața celor de la Hermannstadt, cu scorul de 2-0. În urma acestei victorii, „câinii” au urcat pe locul 4 în campionat, cu 21 de puncte, în timp ce trupa lui Măldărășanu a picat pe loc de baraj, locul 14, cu 13 puncte.

Cătălin Cîrjan, mulțumit de Dinamo: „Am controlat jocul”

Imediat după meci, la flash-interviu, mijlocașul de 21 de ani s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa:

„Mi-a placut tot la Dinamo, am controlat meciul, am ieșit la joc în a doua repriză și am reușit să mai marcăm.

Ne doream foarte mult să câștigăm și în deplasare, ne bucurăm că am făcut-o”, a spus Cîrjan.

Fotbalistul lui Dinamo a fost întrebat și despre meciul următor, împotriva FCSB, din Cupa României:

„Am fost foarte dezamăgiți după meciul din campionat, mergem să luam cele 3 puncte și să ne luăm revanșa”.

VIDEO. Hermannstadt - Dinamo: penalty-ul obținut de Cîrjan și transformat de Selmani

În următorul meci, Dinamo o întâlnește pe FCSB, în Cupa României, acasă, pe Arena Națională. Partida se va disputa pe 30 octombrie, de la ora 21:00.