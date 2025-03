Înfrângere în 10 puncte  Analiză GOLAZO.ro » Motivele pentru care FCSB a pierdut cu Lyon, deși 80 de minute a jucat de la egal la egal cu francezii

FCSB a fost învinsă de Lyon, scor 1-3, în prima manșă a optimilor de finală din Europa League.

Trupa lui Charalambous a fost foarte aproape de a scoate un rezultat de egalitate, dar a încasat două goluri în minutele 85 și 89.

Trupa lui Charalambous a jucat vreme de 80 de minute de la egal cu egal cu mai bine cotata sa adversară.

Dincolo de rezultatul care scoate, în mare măsură, FCSB din ecuația pentru calificarea în sferturile Europa League, rămâne și senzația că se putea obține mai mult din această partidă.

Unde a greșit FCSB? Și, mai important, de ce? O analiză detaliată, în rândurile care urmează.

Baba Alhassan și Edjouma, slabi

1. Schimbări. Dacă antrenorii au făcut primul 11, atunci intrările lui Baba Alhassan și Edjouma s-au dovedit neinspirate. Dacă patronul i-a impus ca titulari, atunci e încă o dovadă că momentele în care nimerește câte o schimbare intră în categoria: „patron să fii, noroc să ai”.

2. Mingi recuperate. Baba Alhassan nu are nici pe departe agresivitatea lui Chiricheș. Nici simțul acestuia de anticipație. Sigur, FCSB a încercat să fie ceva mai ofensivă de la început, să surprindă, și aproape că a reușit la ocazia lui Edjouma din minutul 19. Dar atunci când doi dintre mijlocașii tăi, Baba Alhassan și Edjouma, nu sunt buni recuperatori, pressingul avansat este relativ ușor de dejucat. Iar pe fazele de atac pozițional, cei doi nu au ajutat mai deloc blocul defensiv al FCSB.

4 deposedări a făcut Vlad Chiricheș în cele 45 de minute în care a jucat, față de zero ale lui Baba Alhassan

3. Edjouma, lent și lipsit de clarviziune. Probabil pentru că fundașii centrali ai celor de la Lyon sunt foarte puternici, Mata și Niakhate, Edjouma a fost trimis să joace în spatele lui Tănase. Însă, în multe momente, marocanul s-a lipit de cuplul de fundași centrali ai francezilor, pentru ca Tănase să poată coborî puțin, în zonele în care erau mai mult spațiu liber. Numai că lentoarea și lipsa lui lui Edjouma de clarviziune s-au văzut în două faze în care avea balonul, perpendicular pe poartă, dar s-a pripit, oferind două pase modeste. În plus, pe fază defensivă, Malcom are în dreptul său ZERO deposedări și o intercepție. Și 4 faulturi, cele mai multe din echipă , fapt care atestă că a ajuns mai mereu târziu la duelurile unu contra unu.

Influența lui Băluță

4. Cisotti. Fotbalistul care a făcut două meciuri foarte bune, cu PAOK și Rapid, din postura de mijlocaș mai avansat, care să ajute atacantul, a fost exilat, ca urmare a intrării lui Edjouma, pe partea stângă a celor de la FCSB. Asta i-a redus considerabil raza de acțiune, italianul fiind un fotbalist cu un excelent travaliu. Trupa lui Charalambous a câștigat un om care l-a putut bloca pe Maitland-Niles, ceea ce nu a reușit Miculescu cu Tagliafico la primul gol al francezilor, dar a pierdut din agresivitate și din inventivitate la mijlocul terenului. În plus, Cisotti, spre deosebire de Edjouma, e un fotbalist care se demarcă pe spații libere, care poate profita de ele.

Miculescu îl scapă din vedere pe Tagliafico, Popescu strânge prea mult, până în centrul careului, iar fundașul argentinian reia, nemarcat, în plasă.

5. Terenul. După ce ai jucat, în urmă cu doar patru zile, mai bine de 55 de minute în doar nouă jucători de câmp, tot ce nu-ți dorești este un gazon moale, care se „rupe” repede. FCSB a venit după partida cu Rapid, acolo unde a alergat din plin pentru a surmonta eliminarea lui Dawa, și s-a simțit, mai ales în a doua jumătate din repriza secundă cu Lyon, că nu mai are prospețime. Iar faptul că gazonul a fost moale, unul pe care trebuie să depui un efort mai mare pentru că „te afunzi” în el, a jucat un rol important. Mai ales când adversarul are o posesie de 67%.

6. Improvizații. În minutul 60, când Charalambous și Pintilii și-au dat seama că au greșit cu scoaterea lui Cisotti și introducerea lui Băluță ca mijlocaș în spatele vârfului, l-au trimis pe Miculescu vârf, l-au retras pe Florin Tănase, iar pe Băluță l-au trimis pe postul de extremă dreapta. Așa a ieșit și golul, pentru că FCSB a avut mai mulți oameni care ajungeau în careu. Numai că, în formula Gheorghiță, Musi (intrat în minutul 77, în locul lui Tănase), Băluță plus „vârful” Miculescu, FCSB nu a mai contat în atac. Deloc. Decât la faze fixe. Mai mult, nu a mai reușit să păstreze mingea mai mult de câteva secunde.

Una dintre puține ocaziii în care FCSB a trimis patru oameni în careul advers a dus la marcarea golului de 1-1.

Strategia pentru achiziții

7. Indisciplina tactică. O minge aproape câștigată de Șut, dar ajunsă până la urmă la Tolisso, l-a derminat pe Dawa să-și părăsească omul din marcaj, pe Cherki, și să-l atace pe fostul jucător de la Bayern Munchen. Asta în condițiile în care Chiricheș era foarte aproape de Tolisso. Cel din urmă i-a pasat coechipierului lăsat liber, Cherki, care a trimis mingea în careu. De aici, balonul a fost reluat în plasă de Fofana. Dawa nu trebuia să iasă din linia defensivă la nivelul mijlocașilor centrali și să-și părăsească omul din marcaj.

Entuziasmul lui Dawa l-a făcut pe acesta să-și lase omul din marcaj, pe Cherki, și să iasă în întâmpinarea lui Tolisso. Acesta i-a pasat lui Cherki, Mihai Popescu a acoperit zona lui Dawa, dar balonul a ajuns la Fofana care a marcat pentru 1-2.

8. Lipsa experienței. Jucătorii de la FCSB nu au, încă, experiența unor partide cu asemenea adversari. După bara lui Dawa, din minutul 88, Perri prinde balonul la cornerul următor. Niciunul dintre jucătorii noștri nu este preocupat să-l împiedice pe acesta să degajeze sau să arunce balonul repede. Cine ar fi făcut asta în Superligă, conducând cu 2-1 FCSB?

Niciun fotbalist al celor de la FCSB nu a fost preocupat să-l blocheze pe portarul Perri, pentru ca acesta să nu-și pună echipa pe contraatac.

9. Pragmatism. FCSB a dus toți jucătorii buni defensiv în careul advers, la cornerul din minutul 88. Dawa, Ngezana, Chiricheș, Șut, Mihai Popescu. Dacă Dawa înscrie la acea fază, totul e minunat. Dar când rămâi să te aperi cu Gheorghiță și Băluță, riști ca orice contraatac să fie extrem de periculos. Așa că, în loc de un 1-2 surmontabil, meciul se termină cu un 1-3 care taie mult din speranțele pentru calificare.

10. Achiziții. Patronul FCSB a făcut, mai mereu, achiziții după ideea: „dacă mă calific, mai cumpăr”. E atent la buget, deși FCSB câștigă bani mulți, periodic, din transferuri, televizări, bilete, premieri din competițiile UEFA. Numai că această politică vine să te muște de mână în campaniile importante din Europa. Atunci când ți se accidentează 2,3 jucători foarte buni, iar ceilalți sunt și ei obosiți după peste 50 de meciuri, nu mai ai fotbaliști buni cu care să-i înlocuiești. Pentru că nu ai vrut să investești la începutul sezonului. „Te-ai cârpit” pe parcurs.

Concluzie. Tot FCSB. Nu văd altă echipă din România, în acest moment, care să fi jucat, 80 de minute, de la egal la egal cu Lyon. Înțeleg și de ce alerga, năuc și bucuros, Șumudică după egalul făcut în fața a zece jucători de la FCSB. E foarte greu să-i bați atunci când joacă ce știu mai bine. Numai că, în meciul cu Lyon, FCSB pare că nu și-a mai croit jocul pe calitățile jucătorilor ei, ci pe toanele de moment ale unui om.