Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a declarat că intenționează să transfere 4 sau 5 jucători în această vară.

Dintre cei cinci jucători, unul singur este român

Rotaru susține că toți jucătorii transferați vor fi aduși pe bani și nu liberi de contract

Oficialul oltenilor spune că trei dintre fotbaliști vor veni cât mai curând.

„Cred că vom aduce patru-cinci jucători, dar pe trei vrem să îi aducem urgent. Am fi vrut să îi avem astăzi.

Jucătorii valoroși stau acum și așteaptă oferte pe bani, din Arabia Saudită. Este vorba de jucători străini, avem doar un român pe listă”, a spus Rotaru, conform digisport.ro.

Oficialul grupării oltene a menționat că pentru transferul din iarnă al mijlocașului gruzin Anzor Mekvabishvili (23 de ani), CS Universitatea Craiova a achitat 750.000 de euro.

„Craiova a plătit pentru transferuri de fiecare dată, dar uneori lucrurile se complică. L-am adus pe Anzor, am plătit 750.000 de euro. Ne înțeleseserăm cu el, cu clubul, apoi am aflat că are un impresar. Lucrurile s-au complicat, a mai durat trei săptămâni”, a explicat Rotaru.

Adrian Mutu a ajutat Universitatea Craiova

Deși transferul părea intrat în impas, tehnicianul Adrian Mutu a deblocat situația, susține Rotaru.

„Știți cine a rezolvat-o? Adi Mutu! De ce? Pentru că-l știa pe impresarul din Italia, jucaseră împreună. L-am sunat pe Adi și l-am rugat să ne ajute și s-a rezolvat”, a concluzionat Rotaru.