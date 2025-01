„Sunt șocată” Jucătoarele de la CSM Gloria Buzău, revoltate după retragerea echipei din campionat: „O pată foarte mare pentru sportul românesc!”

Handbalista Mădălina Zamfirescu (30 de ani) a declarat că vestea că CSM Gloria Buzău se retrage din campionat a șocat-o.

Aceasta a mai transmis că salariile erau la zi și toată lumea s-a comportat normal până în ziua aflării veștii.

SCM Gloria Buzău și-a anunțat retragerea din Liga Florilor pe 9 ianuarie, din cauza noilor măsuri fiscal-bugetare impuse de Guvern.

Formația buzoiană ocupa locul 11 în campionat, cu doar 3 victorii adunate după primele 13 etape, iar la Euro 2024 a trimis două jucătoare, Daria Bucur și Ștefania Jipa.

Mădălina Zamfirescu, despre retragerea Gloriei Buzău: „Nu s-a știut absolut nimic până joi la prânz”

Handbalista Mădălina Zamfirescu a declarat că echipa nu avea probleme financiare, jucătoarele fiind cu salariile la zi.

„Nu am știut absolut nimic până joi la prânz. Am aflat din presă. Aveam programat antrenament de la 6. Am fost informați de pe pagina clubului că echipa e retrasă. Nu am avut probleme financiare până acum, suntem la zi cu banii.

Conducerea a venit la antrenamentul de joi. A fost prezent domnul director, care ne-a confirmat că zvonurile sunt reale. Și el era șocat. Ne-a spus cu părere de rău.

Ni s-au dat notificări. Așteptăm până luni sa mergem să ne dea rezilierile.

Sunt șocată. Până joi nu am știut că există această posibilitate. Nu am crezut ca e posibil ca o echipă să fie scoasă în mijlocul campionatului. Suntem șocați, nu avem cuvinte.

Până acum, echipa a avut rezultate. Acum trei sezoane jumătate, echipa câștiga Cupa și Supercupa României.

Cred că decizia s-a luat pe baza rezultatelor. Tind sa cred ca daca eram pe locul 1 nu s-ar fi întâmplat.

E clar că sportul românesc nu trece printr-o perioada prea ușoară. Trebuie să găsim niște soluții. E o pată foarte mare pentru sportul românesc. Dacă urmează și alte echipe… Vă dați seama, și la nivel de transferuri. La nivel mondial, toată lumea o să se întrebe: «Mai venim în România?»”, a declarat handbalista pentru Digi Sport.

Mădălina Zamfirescu activează pe poziția de apărător central.

Handbalista a ajuns la echipa buzoiană în vara anului 2021, după ce echipa triumfase în Cupa României cu un sezon în urmă.

Gloria Buzău s-a retras din campionat

SCM Gloria Buzău a anunțat, joi, că s-a retras din campionatul național de handbal feminin. Decizia a venit din cauza noilor măsuri fiscal-bugetare în vigoare, aprobate de noul Guvern, care au dus la dificultăți în continuarea activității sportive.

Retragerea formației buzoiene din handbal nu este prima veste proastă din acest început de an pentru sportul românesc.

Și jucătoarele de baschet de la CSM Constanța au părăsit clubul pe 2 ianuarie, din cauza problemelor financiare care persistau de câteva luni.

Anunțul retragerii a fost făcut chiar de clubul buzoian pe rețelele de socializare, unde a explicat ce se va întâmpla cu echipa, dar și cu abonamentele plătite de suporteri.