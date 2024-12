S-a încheiat ședința la CFR Cluj Varga a decis ce se întâmplă cu Petrescu : „E cea mai bună variantă în acest moment”

Dan Petrescu (57 ani) rămâne antrenorul lui CFR Cluj și în 2025.

La finalul ședinței de luni, Nelu Varga, patronul ardelenilor, a decis să îl păstreze pe tehnician. A contat și clauza de reziliere de 400.000 de euro!

S-a încheiat ședința la CFR Cluj, iar Nelu Varga a decis să meargă și în 2025 pe mâna lui Dan Petrescu.

Chiar dacă era nemulțumit de situație și de atitudinea antrenorului, patronul clujenilor a decis să îi mai acorde o șansă „Bursucului”, mai ales că ar fi fost nevoit să îi plătească 400.000 de euro dacă îl dădea afară.

„Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situație și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment ”, a spus Nelu Varga, conform ProSport.

Dan Petrescu, întâlnire decisivă cu Nelu Varga

Revenit la CFR pe 15 aprilie, Dan Petrescu a ratat obiectiv după obiectiv, iar conducerea pare că și-a pierdut răbdarea.

Eliminată prematur din Conference League și aflată pe locul 4 în Liga 1, gruparea din Gruia ar putea începe anul 2025 cu un nou antrenor pe banca tehnică.

Suporterii i-au cerut demisia lui Petrescu înaintea partidei câștigate în fața celor de la Oțelul, scor 3-2, iar antrenorul nu mai este nici pe placul finanțatorului.

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat sâmbătă, CFR Cluj a demarat deja discuțiile pentru despărțirea de Petrescu.

„Bursucul” a fost băgat luni în ședință de Varga. Avantajul lui Dan Petrescu în discuțiile cu patronul CFR-ului este reprezentat de clauza de reziliere a contractului, în valoare de 400.000 de euro, pe care Varga nu este dispus să o achite . De fapt, acesta nu dorește să plătească mai mult de 100.000 de euro, scrie Fanatik.

Întrebați-l pe patron. Ar fi normal să ne întâlnim și să vedem ce putem face în continuare la echipă ca să fie bine. Asta nu pot să o decid eu, ci patronul. Dacă nu știați, eu mai am doi ani și jumătate de contract, ca să știți. Eu sunt la dispoziția clubului. Dacă clubul are alte priorități, nu pot să mai fac nimic. Dan Petrescu, înaintea meciului cu Oțelul

Andrea Mandorlini, aproape de revenirea pe banca CFR-ului

În cazul în care cei doi vor ajunge la o înțelegere pentru încetarea colaborării, Varga vrea să îl numească antrenor pe Andrea Mandorlini , așa cum a informat deja GOLAZO.ro.

Mandorlini activează ca scouter în cadrul clubului și, dacă va reveni pe banca tehnică, ar urma să primească un salariu lunar de 12.000 de euro.

Italianul a fost demis pe 21 ianuarie 2024 din funcția de antrenor principal, după un eșec în deplasare, 0-1 cu FC Botoșani.

Mandorlini a fost aproape să se întoarcă în Serie A, la Hellas Verona. Gruparea pe care a mai antrenat-o în perioada 2010-2015 l-a pus numele pe lista cu posibilii înlocuitori ai actualului antrenor, Paolo Zanetti.

3 trofee a cucerit CFR Cluj cu italianul Andrea Mandorlini pe banca tehnică, toate în sezonul 2009-2010: titlul, Cupa și Supercupa României.