Daniel Pancu (47 de ani), fostul atacant al Rapidului, a analizat șansele echipei lui Marius Șumudică (53 de ani) la titlu.

Giuleștenii și-au asigurat prezența în play-off, dar au parte de un test greu împotriva rivalei FCSB, astăzi, de la ora 20:00.

Rapid - FCSB va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Giuleștenii se află pe locul 6, cu 45 de puncte din 28 de etape, și au ocazia de a trece provizoriu peste Dinamo, în cazul în care aceștia vor obține măcar un punct din derby-ul împotriva campioanei României.

Daniel Pancu, despre Rapid: „Dacă nu termină în primele 3, este un an ratat”

După ce Daniel Niculae a declarat că Rapid poate fi principala adversară a FCSB-ului în lupta pentru campionat, Pancu a răspuns.

„Eu am spus asta acum 3 luni și a râs toată lumea de mine. Dar nu am spus că Rapid este principala contracandidată a FCSB-ului, ci am zis că are șanse la campionat. Mulți se întrebau dacă Rapidul va prinde play-off-ul.

E clar, la un maraton, are al doilea lot din Superliga și este absolut normal ce se întâmplă. Dacă nu termină în primele 3, este un an ratat în totalitate. Ar putea, de fapt, să ia Cupa.

Nu e doar Rapidul acolo… Și Craiova joacă, și CFR, dar și Dinamo. Toate joacă. Dinamo este în insolvență și nu prea are ce să-și dorească (n.r. legat de prezența în cupele europene), dar e clar că va juca. În rest, toate au șanse de a fi campioane”, a spus Daniel Pancu, conform sportpesurse.ro.

Cel puțin în primele 4-5 etape din play-off, sunt sigur că toate echipele se vor gândi la titlu. O să fie spectaculos play-off-ul, e în câștigul fotbalului. Tineri de ieșit la rampă… Nu mai sunt alții. Sunt aceiași 51 care au fost convocați și încă vreo 10, care să spunem că joacă acum. În principiu, jucătorii sunt aceiași Daniel Pancu, pentru sursa citată

Ce a spus Daniel Niculae: „Cu o victorie, Rapid intră puternic în lupta pentru titlu”

Daniel Niculae, actual președinte la Hermannstadt, este de părere că Rapid se va lupta la titlu dacă va reuși să învingă FCSB.

„Cu o victorie împotriva celor de la FCSB, pentru că în derby se poate întâmpla orice, Rapid intră puternic în lupta pentru câștigarea campionatului.

Se înjumătățesc punctele, nivelul jocului mi se pare că a crescut de la etapă la etapă.

FCSB pare echipa care are un plus la nivelul jocului, al rezultatelor”, a subliniat Niculae, potrivit digisport.ro.