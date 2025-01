Ghinion teribil pentru Darius Olaru (26 de ani): accidentarea suferită în cantonamentul din Turcia îl poate priva de un transfer pe bani foarte mulți

Mijlocașul a fost nevoit să se opereze la umăr, în urmă cu câteva zile

Accidentarea a picat cum nu se putea mai rău pentru Darius Olaru, aflat în cel mai bun moment al carierei sale.

„Fereastra” de transferuri era deschisă, iar tot mai multe cluburi îi dădeau târcoale. Clauza de reziliere, de 5.000.000 de euro, nu sperie cluburile cu pretenții din Europa.

Darius Olaru, dorit în Arabia Saudită

Medicul care l-a operat pe Darius Olaru este de părere că mijlocașul va reveni la FCSB abia în luna mai, în ultimele partide campionat.

Așadar, nu-i rămâne fotbalistului decât să se concentreze cât mai bine pe recuperare, una care se anunță dificilă.

În vară, însă, ar putea pleca de la FCSB, dacă reușește să-și regăsească rapid ritmul și intensitatea.

Impresarul Giovanni Becali a afirmat că a stat de vorbă cu antrenorul turc Fatih Terim, actualmente în Arabia Saudită, la Al Shabab, iar acesta ar fi fost încântat să-l aibă sub coordonare.

Cei mai valoroși jucători de la Al Shabab, în acest moment: Yannick Carrasco (8 mil. €), Robert Renan (7 mil. €) și Daniel Podence (7 mil. €).

Giovanni Becali: „Cred că discutăm din vară”

Terim este obișnuit să lucreze cu jucătorii români. În ultimii ani, i-a transferat pe Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău la Galatasaray. Cei doi internaționali au evoluat bine, însă, după ce Terim a fost îndepărtat, niciunul dintre ei nu a mai confirmat.

„(n.r. - accidentarea lui Olaru) Este o mare, mare lovitură. Ce lovitură mare! Uite, tocmai azi am vorbit cu Fatih Terim, el e la Al Shabab şi a pierdut ieri meciul cu Al Ittihad. Este pe locul 5-6 în Arabia Saudită, dacă rămâne acolo este jucătorul care îl interesează.

Este un antrenor care iubeşte România, iubeşte jucătorii români. Este prietenul meu. Vom vedea. Altfel sună. Ai un protector, un antrenor care te vrea. O să vedem. Cred că discutăm doar din vară.

Depinde şi de Terim. Are contract până pe 30 iunie, dar cred că îl va prelungi pe un an sau doi. Al Shabab are un proiect cu el. Dacă îţi arăt un mesaj făcut pentru cineva, îngheţi. Un fost jucător de-ai lui care va împlini 60 de ani (n.r. Gheorghe Hagi)”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.