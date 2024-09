FCSB - LASK 1-0. Căpitanul Darius Olaru (26 ani) a înscris golul prin care campioana României a obținut calificarea în faza ligii din Europa League, iar după meci a spus că echipa a sacrificat Liga 1 (se află pe locul 15) pentru „o seară ca aceasta”.

Fundașul Risto Radunovic (32 ani) consideră că nivelul din Europa League este la fel de ridicat ca în Champions League.

În minutul 90+3, Olaru a luat o acțiune pe cont propriu și a trimis, tare, sub bară, dintr-un unghi imposibil. A fost golul care a adus calificarea.

FCSB - LASK. Darius Olaru: „Pentru asta am suferit în campionat”

„O partidă foarte dificilă, știam că ne va aștepta acest lucru, ne bucurăm că am reușit să marcăm pe final și că am reușit să ne calificăm.

Trebuie să fim pregătiți, am muncit pentru asta nu numai în ultimele două luni, ci și anul trecut, de asta am câștigat campionatul, pentru calificări de acest gen. Ne bucurăm că am reușit să ajungem aici.

Nu știu dacă avem timp de petrecere, din păcate în 3 zile ne așteaptă un meci la fel de dificil în campionat (cu UTA - n.r.), unde nu o ducem prea bine. Mi se pare că pentru asta am suferit în campionat, pentru o seară ca aceasta ”, a spus Olaru la România TV.

Radunovic: „Europa League e la fel ca Champions League”

Radunovic a spus că nivelul din Europa League este unul foarte ridicat în acest sezon.

„LASK e o echipă foarte bună, a fost un meci foarte încărcat, puternic, cu miză. Mă bucur că am fost mai pragmatici, am arătat că vrem să câștigăm și că vrem să jucăm în Europa League, mă bucur de acest rezultat.

Europa League anul acesta e la fel de puternic ca Champions League. Poate meritam mai mult în competițiile europene, dar nimic nu e întâmplător. De mulți ani nu am fost în Europa și s-a simțit, dar am încredere în echipă”, a declarat Radunovic.

„Încercăm și la anul în Champions League”

Fundașul muntenegrean anunță că FCSB se va concentra acum și pe Liga 1, în încercarea de a obține un nou titlu și o nouă șansă de calificare în Champions League (în sezonul viitor).

„ Vrem să îndreptăm lucrurile în campionat și să încercăm din nou la anul în Champions League.

Am fost inspirați la ultimul moment, m-am simțit mai puternic decât ei în ultimele 20-30 de minute și mă bucur că returul s-a jucat acasă, am simțit cum suporterii ne-au trimis putere și acum sunt bucuroși și ei, și noi.

Sper să fie ceva petrecere, încă nu m-am gândit. M-am concentrat doar să ne calificăm”, a spus Radunovic.

