„E greu să mai ajungem în play-off”  Denis Alibec a anunțat obiectivul echipei în play-out, după înfrângerea cu Sepsi: „Jucăm pentru locul 7”

Sepsi - Farul 1-0. Denis Alibec (34 de ani) a declarat că, odată cu această înfrângere, nu mai are speranțe că echipa sa se poate califica în play-off.

Sepsi a câștigat partida cu Farul Constanța, scor 1-0, grație unui gol marcat de Denis Haruț, din penalty, în minutul 17.

Denis Alibec: „Această înfrângere ne scoate din lupta pentru play-off”

După partidă, fotbalistul de 34 de ani a transmis că șansele ca Farul să mai prindă play-off sunt aproape nule.

„Cred că acest eșec ne scoate definitiv din lupta pentru play-off, pentru că e greu să mai ajungem acolo. Noi trebuie să câștigăm toate meciurile și nici atunci nu suntem siguri.

A fost un meci echilibrat, am ajuns acolo, dar nu am marcat, nu am dat la poartă. Ne-a lipsit ultima pasă, am fost puțin crispați”, a spus Alibec la Prima Sport.

De asemenea, atacantul a anunțat că, dacă formația sa va ajunge în play-out, obiectivul ar fi locul 7, poziție care asigură locul în play-off-ul pentru calificarea în cupele europene:

Dacă vom ajunge în play-out, cu siguranță că vom juca pentru locul șapte. Și Cupa este importantă pentru noi Denis Alibec

Denis Alibec este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Gică Hagi. Vârful a evoluat în 17 partide pentru constănțeni, a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Farul Constanța a rămas pe poziția 12, cu 28 de puncte, din 25 de etape.

700 de mii de euro este cota de piață a lui Denis Alibec, conform transfermarkt.com