𝟭𝟲 𝗧𝗲𝗮𝗺𝘀, 𝟭 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻! 🏆 The Machineseeker EHF Champions League 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣/2️⃣5️⃣ is set.



Who will rise to the top? #ehfcl #CLM #DareToRise



Full article 📝 https://t.co/UjNUZfnSwS pic.twitter.com/fJpi6CNXhB