„Cea mai bună echipă”  Charalambous , după înfrângerea de la Lyon: „Le-am spus jucătorilor să fie mândri”

Lyon - FCSB 4-0. Cu 7-1 la general, francezii s-au calificat în sferturile de finală din Europa League, unde vor înfrunta formația engleză Manchester United.

Antrenorul roș-albaștrilor, Elias Charalambous (44 de ani), a declarat că jucătorii săi nu au motive să fie supărați după această înfrângere.

După partida tur plină de regrete, pierdută cu 1-3, FCSB nu a reușit „minunea” la returul din Franța.

Trupa lui Paulo Fonseca a defilat și a obținut o victorie mai concludentă decât o arată scorul.

Charalambous: „Lyon, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o ”

Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, s-a înclinat în fața celor de Olympique Lyon, echipă pe care o consideră cea mai puternică pe care a întâlnit-o în campania europeană din acest sezon.

În același timp, tehnicianul cipriot i-a sfătuit pe jucători să țină capul sus după acest eșec, pentru că au reușit un parcurs european foarte bun, de care ar trebui să fie mândri.

„Am știut de la început că va fi greu, mai ales după primul meci. Lyon e o echipă foarte bună. A trecut pe merit în turul următor. Am venit aici să luptăm, dar adversarul a fost mai clar mai bun decât noi. Îi felicităm!

Am fost în vestiar și am văzut băieții dezamăgiți. Le-am spus că trebuie să fie mândri pentru ce au făcut sezonul acesta. Au ajuns până aici și asta este o mare reușită. Au făcut fanii fericiți și trebuie să fie mândri. Acum, trebuie să ne concentrăm pe campionat.

Un oponent foarte bun, da. Lyon, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o până acum ”, a declarat Elias Charalambous după meci, la Prima Sport.

Am zis să-l folosim și pe Zima într-o partidă dificilă. Trebuie să-i oferim și lui minute pentru a fi pregătit în orice moment să ne ajute în play-off. Elias Charalambous

Charalambous: „Am arătat că putem înfrunta pe oricine”

Charalambous consideră că meciurile europene i-au ajutat să unească mai mult vestiarul și să evolueze mult mai bine în partidele din Liga 1, acolo unde țintește un nou titlu de campion:

„Faptul că am jucat 20 de meciuri în Europa e un record. Asta înseamnă că acești băieți au făcut ceva foarte bine.

Am arătat că putem să înfruntăm pe oricine și am senzația că genul ăsta meciuri ne-a ajutat în campionatul României, pentru că am avut unitate și tărie ca echipă.

Fanii trebuie să fie mândri de felul în care au evoluat băieții. Faptul că am adus atâția suporteri, în atâtea meciuri, este ceva special”, a completat Elias Charalambous.

Play-off-ul va fi dificil. Sunt multe echipe puternice. Va fi un turneu dur, dar sper să reușim să câștigăm campionatul din nou. Elias Charalambous