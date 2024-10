BUZĂU - HERMANNSTADT 3-0. Eugen Neagoe este mândru de elevii săi, care au câștigat categoric în meciul din etapa #13 a Ligii 1.

Eugen Neagoe este mândru de elevii săi, care au câștigat categoric în Tehnicianul de pe banca Gloriei Buzău a explicat relația pe care o are cu Constantin Budescu.

Gloria Buzău a reușit să câștige primul meci al etapei #13 din Liga 1, cu 3-0, împotriva celor de la Hermannstadt.

Andrei Prepeliță a fost înlocuit cu experimentatul tehnician Eugen Neagoe, iar schimbarea s-a resimțit pozitiv la Buzău.

Gloria Buzău - Hermannstadt 3-0. Eugen Neagoe: „Am făcut și spectacol”

Eugen Neagoe este mândru de evoluția echipei sale, care acum are 13 puncte și se află pe locul 13 în clasament.

„E o victorie importantă. Am avut ceva dificultăți în prima repriză din cauza problemelor din ultima lună.

[Cei de la Hermannstadt] nu și-au creat ocazii, nu au avut nicio situație de a marca. În repriza a doua am făcut și spectacol, nu doar am înscris goluri, cred că am mai avut 3-4 ocazii mari ”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.

11 șuturi pe poartă a avut Gloria Buzău, iar Hermannstadt a avut doar 4, conform flashscore.ro

Eugen Neagoe, despre Budescu: „Merită felicitări”

Budescu a fost cel mai bun jucător din echipa lui Eugen Neagoe, iar tehnicianul a ținut să îl felicite:

„ Budescu nu s-a antrenat o săptămână, dar de luni s-a pregătit normal cu echipa și a tras mult de el. Chiar merită felicitări pentru efortul depus.

Încerc să fiu cât mai corect cu jucătorii, el știe foarte bine ce vreau de la el.

Încrederea pe care o am în el vine și din colaborarea noastră bună, atât aici, cât și la Astra”.