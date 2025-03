FCSB - Lyon 1-3. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, recunoaște superioritatea celor de la Lyon, dar simte că rezultatul final este unul mincinos.

Acesta consideră că echipa sa nu mai are șanse de calificare la returul din Franța, programat joi, de la ora 22:00.

FCSB a încasat două goluri pe finalul partidei cu Olympique Lyon și a făcut extrem de dificilă misiunea de calificare în „sferturile” Europa League, la retur.

MM Stoica consideră că s-a decis încă de la București echipa calificată mai departe.

FCSB - Lyon. Mihai Stoica: „Măcar de l-am fi avut pe Bîrligea”

MM este de părere că, la ce s-a jucat pe Arena Națională, un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai echitabil.

În plus, regretă că nu l-a putut avea la acest duel măcar pe atacantul Daniel Bîrligea, accidentat la returul cu PAOK Salonic, din play-off-ul pentru optimi.

„E frustrare mare pentru că am jucat foarte bine. Așa am văzut eu. Parcă am făcut și greșeli. Din nefericire, nu am reușit să marcăm la început, cum n-am făcut-o nici cu United. Dar Lyon, la mijloc, e peste United.

Am făcut un meci foarte bun pentru că am avut ocazii, am jucat curajos, deși am avut o formulă de echipă pe care nu ne-am fi dorit-o. Nu ne întoarcem în timp pentru Olaru, Lixandru sau Tavi Popescu, dar măcar să-l fi avut pe Bîrligea, singurul atacant veritabil din lot .

Cu toate acestea, am făcut un meci foarte bun. Nu am nimic de reproșat nimănui. Eu cred că nu meritam să pierdem. Cred că 1-1 era un scor corect. Culmea, ajungi la acest nivel, cu o echipă de asemenea calibru, iar portarul face meciul vieții.

Am avut ocazii, am jucat curajos. Cu United nu am jucat cum am jucat azi. Iar Lyon nu mi se pare inferioară lui United”, a declarat Mihai Stoica după meci, la Prima Sport.

Cisotti a fost scos pentru a fi proaspăt pentru meciul cu Craiova. Nu a fost amendat, pentru că a jucat foarte bine Mihai Stoica

Mihai Stoica: „Calificarea e compromisă”

În același timp, MM Stoica recunoaște că Olympique Lyon este un colos al fotbalului european, în acest moment, iar șansele de calificare mai departe sunt minime.

Șeful de la FCSB anunță că duelul din Hexagon va fi „sacrificat” pentru un rezultat cât mai bun în prima etapă din play-off-ul Ligii 1.

Prima etapă din play-off este programată în weekendul 15-16 martie, la doar câteva zile distanță după returul cu Lyon, din Franța.

„Trebuie să fim corecți: Lyon e peste noi. Ok, în alte condiții, dacă am fi marcat la început, dar mi-e și jenă să vorbesc, o situație ipotetică, când am pierdut 1-3. Trebuie să am puțin bun-simț.

Avem foarte mari probleme în campionat.Dacă pierdem cu Craiova, putem pica pe 4. Și de la Lyon, putem ajunge la Cluj. Nu trebuie să pierdem cu Craiova. Este cel mai important joc din sezonul regulat.

Calificarea e compromisă. De ce să vorbim? Ok, putem să vorbim așa, ca să ne aflăm în treabă. Nu prea avem șanse. Mergem, jucăm, dar nu e un meci mai important decât prima etapă din play-off ”, a completat Mihai Stoica.