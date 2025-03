„Mi-a spus adio” Un fost pilot de Formula 1 a primit o ultimă fotografie de la Eddie Jordan, înainte ca acesta să moară. „Am fost un prost!”

Bertrand Gachot (62 de ani) a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro despre Eddie Jordan, fostul proprietar al echipei de Formula 1, decedat pe 20 martie 2025, la 76 de ani.

Jordan a murit în Cape Town, după o lungă bătălie cu cancerul de prostată.

Gachot și Jordan au fost protagoniștii unui conflict care a durat mai bine de 20 de ani, iar irlandezul l-a dat afară de la echipă pe pilotul căruia îi era și manager când acesta a fost condamnat la închisoare.

Belgianul, câștigător al celebrei curse de 24 de ore de la Le Mans, a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre Jordan.

Una dintre multele povești extraordinare ale unei lumi în care viteza cu care se trece de la un sentiment la altul, de la o afacere la alta, e egalată doar de cea a monoposturilor.

Bertrand Gachot: „Eddie a schimbat destine”

Bertrand, cine a fost Eddie?

Un om special. Știu că asta se spune despre mulți, dar în cazul lui chiar e adevărat. Și mă refer la un sens mai larg decât prieteni și familie, pentru că toți suntem speciali pentru ei. Eddie a atins vieți, a schimbat destine . Ce poți face mai mult în viață?

Cred că tu și Eddie ați semănat, cel puțin dintr-un punct de vedere. Ambii cu o cochilie zdravănă, dar sensibili. Cu un acut simț al afacerilor.

E adevărat. Iar Eddie era necruțător doar când venea vorba de afaceri. Mult mai nemilos decât am fost eu vreodată sau voi fi. Dar în viața de zi cu zi era un altfel de om. Vorbeam mereu cu el despre a naviga, a merge în vacanțe, ceea ce s-a și întâmplat de câteva ori. Mi-a devenit, după 20 de ani, prieten. Energia sa de a trăi era contagioasă.

Relația dintre voi a fost uimitoare. Povestește-ne puțin.

La început, am fost competitori, iar luptele erau dure în acei ani, apoi mi-a devenit manager, după care am fost inamici, ne uram . Și, cum ziceam, după aproape 20 de ani, ne-am regăsit ca prieteni. Am trecut prin aproape toate fazele. Eddie era foarte mândru de faptul că am putut să trecem peste divergențe și să fim prieteni. Și eu, de asemenea. Mai ales că drumul n-a fost unul simplu.

Bertrand Gachot: „ Mi-a spus adio”

Crezi că s-a simțit vreodată vinovat sau i-a părut rău de modul în care te-a tratat în 1991?

Cred că da, deși pentru Eddie erau doar afaceri. De altfel, era mândru și de business-ul pe care am reușit să-l construiesc cu Hype Energy Drinks (n.r. - Gachot e CEO al firmei de băuturi energizante). Iar eu, peste ani, i-am mărturisit că am fost mândru de ceea ce a reușit el să facă.

Nu cred că ne dăm seama ce înseamnă să duci o echipă din Formula 3 britanică până în F1 și să câștigi și curse acolo. E absolut fantastic! O echipă privată, construită de el, nu una creată de un mare producător de automobile.

4 victorii a obținut echipa Jordan în F1, clasîndu-se de 19 pe podiumul Marilor Premii

Știu că, după ce ați ajuns la înțelepciunea vârstei a treia și v-ați împăcat, a ajutat-o foarte mult pe fiica ta, Grace.

Da, în cariera ei muzicală. Eddie iubea și muzica, pe lângă mașini, și a vorbit cu câțiva oameni din branșă pentru ca Grace să-și urmeze profesia. Și să devină mai bună. Ea e chiar mai tristă decât mine, cred. S-au înțeles perfect de la început. Și vorbeau constant.

Grace Gachot a postat o fotografie cu regretatul Eddie Jordan, după decesul acestuia, și a scris cuvîntul Familie la descriere.

Tu și Eddie ați mai vorbit în ultimul timp? Știu că la ultimul nostru interviu ai spus că o să-l suni.

Am ținut legătura. Eu îl întrebam cum mai merge tratamentul, el își mai dădea sfaturi cu afacerea, deci vorbeam. Dar îmi pare rău că nu l-am sunat mai des. Chiar am crezut că o să fie bine. Nu am realizat cât de grav era. Acum 2-3 săptămâni mi-a trimis o poză. Fără cuvinte, doar cu multe inimi. Nu am înțeles că acesta era sfârșitul, că-mi spunea adio.

Ultimul mesaj primit de Bertrand Gachot de la prietenul său, Eddie Jordan, a fost această fotografie.

Sunt sigur că Eddie știa că ții la el.

Așa cred și eu. Am să vorbesc cu familia lui ca să văd dacă au nevoie de ceva. Trebuia să fiu mai deștept, dar n-am fost. Călătoream și i-am trimis și eu o poză din locul frumos în care mă aflam. Am fost un prost.

Eddie Jordan a fost, într-o lume care aparține piloților, una dintre cele mai carismatice figuri ale Formulei 1 din anii 1990 și 2000.

Proprietar de echipă, prin mâinile lui Jordan au trecut, în drumul lor către glorie, piloți precum Martin Brundle, Jean Alesi, Damon Hill, Michael Schumacher, Eddie Irvine sau Heinz-Harald Frentzen.

Începuturile lui Jordan în lumea curselor

Eddie și „Crashot”, porecla lui Gachot au început ca adversari. Irlandezul concura în Formula 3 Britanică, una dintre cele mai tari competiții auto de monoposturi, „pepinieră” pentru F1, dar un accident, în care și-a fracturat un picior, i-a dat de înțeles că pilotajul nu e menirea sa.

În anul 1979, pe grilă, lângă Jordan, s-au aflat viitorii campioni mondiali din F1, Alain Prost și Nigel Mansell.

În 1980, irlandezul își crea propria echipă, pe care o și conducea, Eddie Jordan Racing, în timp ce Bertrand venea în 1987 în F3 Britanică, pilotând pentru West Surrey Racing.

Câștig de cauză a avut Jordan, prin pilotul său Johnny Herbert, dar campionatul a fost foarte disputat datorită lui Gachot, care a terminat campionatul pe locul secund, la 15 puncte de învingător.

Eddie Jordan Racing s-a transformat în Eddie Jordan Grand Prix, iar în sezonul 1991 a trecut în Formula 1. Piloții aleși au fost Bertrand Gachot, căruia Eddie îi devenise manager, și italianul Andrea De Cesaris.

Sezonul a fost unul foarte bun pentru o echipă debutantă. Locul 5 în clasamentul constructorilor.

Eu aveam bani, pentru că eram sponsorizat de Marlboro Belgia. Eddie nu avea bani, așa că îi voia pe cei puși la dispoziție de mine. Bertrand Gachot, fost pilot F1

Eddie Jordan: „ S-o ia dracu' de prietenie!”

Relația dintre Jordan și Gachot avea să se transforme radical în decembrie 1991. Aflat în Londra, unde trebuia să participe la o ședință cu acționariatul 7UP, sponsorul principal al echipei, Bertrand i-a dat unui taximetrist, care-l șicanase în trafic, cu spray paralizant în față.

Acuzat de asalt, belgianul a fost condamnat, deși era apărat de avocatul lui Jordan, la 18 luni de închisoare. A făcut „doar” două încarcerat. Suficient pentru a-și pierde locul în echipa lui Eddie Jordan, care i-a desfăcut contractul de muncă. În locul său l-a angajat pe un anume Michael Schumacher.

Jordan și Gachot au rămas, din acel moment, pentru mai bine de 20 de ani dușmani. Bertrand îl ura pe Eddie, deoarece era convins că acesta a vrut să-l dea afară din echipă pentru că avea nevoie de bani.

Irlandezul s-a considerat trădat de faptul că pilotul său a intrat într-o altercație stupidă și l-a lăsat singur în fața acționarilor 7UP.

Eu îi virasem toți banii, de la Marlboro, lui Eddie la începutul sezonului. Îți dai seama că aveam încredere în el, era managerul meu. Dar Eddie avea nevoie de alți bani ca să continue dezvoltarea monopostului. Cum poți face rost de alți bani? Angajezi alt pilot. Dar înainte trebuie să scapi de unul dintre cei doi pe care-i ai, nu? Bertrand Gachot, fost pilot F1

După ce s-au ocolit cum au știu mai bine vreme de două decenii, Jordan și Gachot au decis că „e momentul să lăsăm în spate războiul” și au încercat să revină la relațiile de dinainte conflictului.

„A fost greu pentru mine. A stat la mine în casă, am fost prieteni. Și, când a fost vorba de... prietenie, mi-a zis: «Bertrand, dacă am de ales între prietenia noastră și echipa mea, s-o ia dracu' de prietenie!»”, spune Gachot.

Echipa irlandezului este, după multe transformări, actuala Aston Martin. A vândut-o în 2005. Dar, peste mulți ani, Eddie Jordan i-a trimis, înainte să moară, lui Bertrand Gachot, o fotografie cu un apus. Prietenului său.