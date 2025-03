„La el să fim atenți!” Fostul fundaș al Stelei, Dorin Goian , avertizează asupra principalului pericol al francezilor, înainte de FCSB - Lyon

Dorin Goian, 44 de ani, crede că FCSB poate trece de Olympique Lyon cu puțină șansă și cu sacrificiu.

Fostul fundaș al Stelei crede că posibila cheie a meciului este anihilarea lui Lacazette de către fundașii centrali de la FCSB.

FCSB - Lyon poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la 19:45. Joia viitoare, 13 martie, se va disputa returul, la Lyon.

Unul dintre jucătorii români prezenți la ambele „duble” cu Lyon, Dorin Goian, a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre partida de astăzi.

Dorin Goian: „FCSB poate trece mai departe”

Salut, Dorin. Te așteptai la acest lung parcurs al celor de la FCSB în Europa League?

Să știi că da. Nu eram foarte familiarizat cu noul sistem al competiției. Apoi, când am văzut grupa și meciurile, am zis că se poate. Iar echipa a jucat foarte bine în această perioadă, așa că nu e o surpriză pentru mine. De la meci la meci, cei de la FCSB au arătat din ce în ce mai organizați, mai siguri pe ei. Iar să ajungi până în optimi nu e deloc ușor.

E grupul foarte unit un ingredient esențial în acest parcurs?

Da, contează foarte mult. Și se vede că se dăruiesc unul pentru altul. Și noi, în 2006, la dubla cu Lyon, eram la fel. Poate nu individualități ieșite din comun, dar compensam cu spiritul de luptători. FCSB e acum o formație închegată, bine pregătită fizic, cu identitate. Poate trece și de Lyon cu puțină șansă și cu sacrificiu.

Partide cu Glasgow, Olympiakos, Manchester United te fac să crești, să evoluezi, din punct de vedere valoric și mental?

Încrederea în tine îți oferă întotdeauna un plus de 10-15%. Iar când nu o ai, randamentul tău scade simțitor. Eu cred că FCSB deja s-a familiarizat cu ceea ce înseamnă această competiție. Ai adus și tu aminte de acele adversare, plus celelalte. Astfel de meciuri te dezvoltă ca fotbalist, chiar dacă nu îți dai seama de asta. Sigur că i-a călit. Experiența crește și ea. Așa că eu cred că putem face două jocuri bune cu Lyon și chiar putem trece mai departe.

Dorin Goian: „Chiricheș m-a impresionat”

FCSB fără Olaru, o bună perioadă, iar acum și fără Bîrligea, un atacant extrem de util în acest angrenaj arțăgos al celor de la FCSB. Absențe grele?

În primul rând trebuie să fie realiști și să admitem că Lyon pornește cu prima șansă. Dar FCSB își joacă șansa, chiar și fără cei doi de care vorbeai tu. Eu mă așteptam să se resimtă mai mult absențele lui Olaru și Bîrligea. Dar uite că oamenii din staff-ul tehnic au găsit soluții. Iar absența lui Olaru nu se resimte așa mult. Bîrligea marchează, are ocazii la fiecare meci, dar cred că sunt și alți jucători la FCSB care pot pune probleme apărării adverse. Pentru că văd o creștere a valorii la toți.

La cine te referi, mai exact?

Mie, personal, îmi place foarte mult Miculescu. E într-o formă bună, devine din ce în ce mai sigur pe calitățile lui. Apoi, Șut. Foarte sigur la mijlocul terenului, citește bine jocul. Crețu! Dacă ne amintim evoluțiile lui de la început și le comparăm cu acestea… Crețu de astăzi e foarte bun. Rezultatele pozitive sunt foarte importante pentru că dau încredere. Să nu uit de Musi. Când intră pe teren are un tupeu fotbalistic fantastic. Îmi place asta la el.

Cine te-a impresionat în această campanie a FCSB-ului din Europa League?

Chiricheș. Are o perioadă în care joacă constant, face meciuri foarte bune. Și să nu uităm că joacă la mijlocul terenului, un post cu care nu e foarte familiarizat. Are calitate, experiență, iar acum are și moral bun. Șut, la fel. Campanie europeană foarte bună. Cisotti, recent venit, s-a integrat foarte bine. Parcă joacă de câțiva ani la FCSB. Are inteligență tactică, travaliu.

FCSB - Lyon. Dorin Goian: „Lacazette e periculos”

Dorin, cum ți se par cei trei fundași centrali care se luptă pentru cele două locuri din primul 11 al FCSB, Mihai Popescu, Dawa și Ngezana. Sigur, azi pot juca toți pentru că e suspendat Crețu.

Dawa a evoluat foarte mult în ultimul timp. Îmi place și că e foarte periculos la fazele fixe. Am câștigat, cu el și cu Ngezana, la capitolul talie și putem înscrie la cornere și lovituri libere. Mihai Popescu e un fundaș solid, mobil, cu un bun simț de anticipație. Iar Ngezana e și el foarte puternic, agresiv. Trebuie să fie atent la unele intervenții mai aspre.

12 goluri în 30 de meciuri a marcat Alexandre Lacazette în acest sezon pentru Lyon

În 2006, la dubla dintre Steaua și Lyon, tu și colegii tăi din linia defensivă v-ați lovit de Benzema, Fred, Wiltord, Malouda. Astăzi va fi Lacazette, cel mai probabil.

Să nu uităm că FCSB stă foarte bine din punct de vedere defensiv. Dar, sigur, nu le va fi ușor având în vedere numele din atacul francezilor. Lacazette a jucat la Arsenal, iar calitățile sale sunt cunoscute. A avut sezoane foarte bune în Anglia. Și acum are un sezon bun. Eu cred că el e principalul pericol. Și nu e singurul. Doar că Lacazette nu mai e la prima tinerețe, iar fotbaliștii celor de la FCSB sunt foarte bine pregătiți fizic. Am văzut asta și la meciul cu Rapid. Să joci în maniera aia cu un om mai puțin… Să nu se vadă că raportul de forțe e dezechilibrat.

Ce-ți amintești din acea dublă cu Lyon, din 2006?

Faptul că ne-au întors de la 0-2 și ne-au învins cu 5-3. Că aveau o calitate tehnică individuală extrem de ridicată. Luaseră câteva titluri consecutiv. Jucători de supervaloare, care jucau, mai toți, titluri la echipele naționale. Ne-au înghesuit la 0-2 și au putut să întoarcă rezultatul. Altă situație față de cea actuală. Dar și azi au fotbaliști care pot face diferența în orice moment. Așa că trebuie foarte multă atenție. Și să ne ajutăm, să ne dublăm.

FCSB - Lyon, prima manșă a optimilor de finală din Europa League

Olympique Lyon e de opt ori campioană în Ligue 1.

Francezii nu trec printr-o perioadă deosebită, ei ocupând locul șase în Ligue 1, însă doar la patru puncte de AS Monaco, echipa aflată pe poziția a patra, ultima care duce în Liga Campionilor.

Lyon nu este la prima confruntare cu echipe din România. Francezii au jucat împotriva celor de la Steaua, în 2006, când au învins în deplasare, scor 3-0, și au remizat la Lyon, scor 1-1.

Doi ani mai târziu, tot în Liga Campionilor, Steaua și OL s-au reîntâlnit în grupele competiției.

Pe Ghencea, după un debut fulminant al roș-albaștrilor, care conduceau cu 2-0 în minutul 11, francezii s-au impus cu 5-3. Câteva săptămâni mai târziu, pe Stade de Gerland, Lyon câștiga din nou, scor 2-0.