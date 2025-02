„A fost #1. Peste toți!” Jucătorul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu după FCSB-PAOK 2-0

FCSB - PAOK 2-0. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a numit cel mai bun jucător de pe teren la meciul din play-off-ul Europa League.

Formația lui Elias Charalambous (44 de ani) și Mihai Pintilii (40 de ani) s-a calificat în optimile de finală ale Europa League, cu 4-1 la general.

În opinia fostului mare internațional român Ilie Dumitrescu, cel mai bun jucător de la FCSB, în acest duel, a fost Florin Tănase, atât cât a putut din punct de vedere fizic.

Ilie Dumitrescu: „Tănase a fost numărul 1”

Ilie Dumitrescu consideră că Florin Tănase a fost jucătorul care, pe fază ofensivă, a fost omul decisiv. Cel care a orchestrat majoritatea atacurilor cu adevărat periculoase.

„FCSB a fost superioară, un joc solid, de mare ținută, de echipă mare. Pressing avansat, am câștigat multe dueluri, am controlat jocul, am marcat. Vreau să-i laud pe toți.

Tănase a fost numărul 1, peste toți, superior, cât a putut din punct de vedere fizic.

Foarte bun Chiricheș. Linia de fund impecabilă. 10 și pentru ei. Cisotti mi se pare un jucător foarte inteligent

Să nu-l uităm pe Târnovanu, a avut câteva intervenții extraordinare”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Florin Tănase a fost metronomul celor de la FCSB în jocul cu PAOK. Experiența sa și-a spus cuvântul în cele mai grele momente.

Tănase a rezistat pe teren doar 78 de minute, fiind înlocuit cu Malcom Edjouma. Din primele informații, este suspect de o nouă ruptură musculară și ar putea lipsi din nou câteva săptămâni.

Primul meci, pe Arena Națională

Tragerea la sorți pentru optimile Europa League este programată, vineri, pe 21 februarie, de la ora 14:00 (ora României).

FCSB va juca împotriva francezilor de la Olympique Lyon sau a nemților de la Eintracht Frankfurt.

Primul meci din optimi acasă, pe Arena Națională, pe 6 martie. Returul este programat în deplasare, pe 13 martie.