„Louis Munteanu e lider” Ilie Dumitrescu analizează, pentru GOLAZO.ro, situația atacanților din lotul României: „Nu poți face experimente”

Ilie Dumitrescu spune că Louis Munteanu merita să fie recompensat, pentru prestațiile sale din Liga 1, cu o convocare la naționala mare.

Fosta extremă a celor de la Tottenham crede că jucătorilor tineri le ia destul de mult timp până să se impună la selecționata mare a României.

San Marino - România se joacă luni, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Debutul preliminariilor pentru Mondialul din 2026 a fost unul nefericit pentru România. Bosnia s-a impus la București, scor 1-0, și i-a adus prima înfrângere, din noul mandat, selecționerului Mircea Lucescu.

Naționala joacă astăzi a doua partida din cadrul Grupei H, cu San Marino. Chiar dacă Il Luce avertizează, spunând că nu mai există echipe mici, Ilie Dumitrescu e convins că nu vom avea probleme cu echipa care anul trecut a pierdut în fața Gibraltarului.

Fostul „tricolor” a vorbit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro , și despre problemele pe care le are echipa României în ofensivă. Accidentările lui Bîrligea și Florin Tănase, randamentul lui Drăguș și Alibec, dar și neconvocarea lui Louis Munteanu.

Ilie Dumitrescu: „Drăguș nu are tonusul competiției”

Bună ziua. Domnule Dumitrescu, a jucat prost Drăguș cu Bosnia?

Drăguș a fost foarte activ în partida cu Bosnia. A fost în joc, a avut ocazii, pe acțiuni colective, și a interpretat bine fazele până la finalizare. E clar că atunci când ajungi în situații din acestea de a marca, nu poți să spui că Drăguș a jucat prost.

Dar n-a făcut un lucru esențial pentru un atacant. N-a marcat.

Da, ca număr „9” este nevoie să decizi meciul atunci când ai ocazii. Trebuie să înscrii. Sigur, pentru el a fost foarte greu pentru că vorbim despre o perioadă lungă de timp în care a fost accidentat sau nu a jucat. Iar în momentul în care nu ai tonusul competiției, sunt dificile momentele în care trebuie să iei decizii rapid în situații de gol. Trebuie să ai repere ca să poți face cea mai bună alegere.

7 minute a jucat Drăguș din decembrie 2024 până astăzi la echipa de club, Trabzonspor.

Aproape toate deciziile sale au fost neinspirate.

Uite, de exemplu, la faza aceea în care a tras din întoarcere. El nu era cu fața spre poartă, ci a șutat dintr-o răsucire. Iar dacă nu vezi poziția portarului, unde te afli tu raportat la poartă, atunci mai bine pasezi unui coechipier care vine cu fața la joc. El vede mai bine decât tine situația. Iar Răzvan Marin apăruse acolo și putea șuta nestingherit. Poate că nu l-a auzit.

Cu San Marino suntem fără Fl. Tănase și fără Bîrligea. Ați miza tot pe Drăguș în atac sau ar fi prea mult pentru el să joace 2 partide în patru zile? Singura variantă ar fi Alibec.

Nu cred că trebuie să ne facem probleme cu San Marino, indiferent de cine joacă atacant. E o echipă OK, dar nu ne poate pune probleme. Vor sta în defensivă, vor acoperi spațiile din fața careului și vor miza pe contraatac. Vor fi și ei agresivi. Drăguș e mai mobil decât Alibec și în cazul unei apărări supraaglomerate e mai util. Dar să vedem, așa cum ai spus, dacă poate duce două meciuri într-un interval scurt de timp.

Ilie Dumitrescu: „Nu poți face experimente”

Mulți oameni de fotbal au pus problema neconvocării lui Louis Munteanu. Mai ales acum, în lumina ratărilor lui Drăguș și accidentărilor lui Fl. Tănase și Bîrligea. Dumeavoastră ce credeți, merita adus Louis la naționala mare?

Repet, cu San Marino nu cred că vor fi probleme la nivel de atacanți centrali. Avem două soluții și nu cred că trebuie să ne facem probleme. Dacă te uiți la realizările lui Louis Munteanu la selecționata Under21, unde e unul dintre cei mai importanți jucători, în Liga 1, unde e cel mai bun marcator... e nevoie de a recompensa jucătorii care trec printr-un astfel de moment. Dar sunt convins că e în vederile selecționerului. Era greu să iei în calcul că se va accidenta un jucător. Dacă era apt și Bîrligea, am fi avut patru atacanți centrali pentru două partide, în condițiile în care noi jucăm doar cu unul în formula de bază.

Bun, atunci vă întreb altceva. Până când o să insistăm la națională cu Alibec? 34 de ani, 7 goluri în Liga 1. Și pare și cu câteva kilograme în plus.

Eu nu cred că are kilograme în plus. Are experiență, face parte din lotul selecționatei de mulți ani. Adică vorbim de automatisme, despre relațiile din vestiar. E clar că poate ajuta. Un fotbalist de execuție, care îți poate aduce un plus. Și îți mai spun ceva. La un meci cu Bosnia, debut de preliminarii pentru Mondial, nu poți face experimente.

5 goluri în 40 de partide a marcat Denis Alibec pentru naționala României

Înțeleg că vă referiți la Louis Munteanu. Dar, spre exemplu, Mihai Popescu a bifat prima selecție cu Bosnia.

Dar Mihai Popescu are o campanie foarte bună și lungă cu FCSB în Europa League. Nu e același lucru. Cred că mai bine îl lași pe Louis Munteanu la echipa de tineret, cel puțin deocamdată. Iar Mircea Lucescu știe când să debuteze tinerii. Eu cred că are motivele lui bine întemeiate pentru această alegere.

Ilie Dumitrescu: „Louis Munteanu e lider”

Întrebam și în ideea în care Alibec e pe final de carieră. Poate zece minute cu San Marino pentru Louis Munteanu ar fi fost mai utile, în viitor, decât zece pentru Alibec cu Bosnia?

Eu cred că lucrurile se vor așeza într-un viitor foarte apropiat. Munteanu e liderul incontestabil al acestei generații Under 21 și cu siguranță e pe lista selecționerului. Evoluțiile lui la CFR Cluj îl recomandă. E doar o problemă de răbdare. El trebuie să fie pregătit în orice moment, pentru că e diferență între echipa de tineret și selecționata mare. Alte cerințe. Și să nu uităm că mulți dintre jucătorii din echipa cu semifinala de la Euro de tineret (n.r. din 2019) au avut nevoie de mult timp pentru a face pasul la echipa mare. Doi-trei ani le-a luat până au devenit fotbaliști de bază.

E clar că vineri ne-a bătut o echipă mediocră, Bosnia. Care a jucat doar 15 minute. Mi se pare nedrept că nu am luat nici măcar un punct. Ilie Dumitrescu, fost internațional

Cu Bosnia a fost și o problemă de atitudine? A lipsit acel „spirit de sacrificiu” specific ultimei perioade a naționalei. Știu că ați zis că nu vom avea probleme cu San Marino, dar...

Bosniacii sunt foarte puternici. Mai ales atunci când au un rezultat de apărat. Linia lor de patru fundași, cu Sunic, Kolasinac... Disciplinați, dar fără calitate. Noi am avut ocazii... Trebuie să trecem de meciul cu San Marino, ca să ne mai liniștim puțin, apoi vom avea Austria și Cipru. Cu patru puncte în acea dublă ești în cărțile calificării. Dacă luăm șase ar fi extraordinar. Pentru că eu mizez pe o victoria a noastră în Bosnia.