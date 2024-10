Ioan Andone (64 de ani) a dezvăluit că Ionuț Negoiță l-a convins să renunțe la 150.000 de euro în 2017, când și-a reziliat contractul cu Dinamo.

Andone a plecat de la Dinamo în februarie 2017, după înfrângeri cu Viitorul (actuala Farul) și Concordia Chiajna. „Fălcosul” a lăsat echipa pe locul 6 în clasamentul Ligii 1, iar locul său a fost luat de Cosmin Contra.

Ioan Andone, convins de Ionuț Negoiță să renunțe la 150.000 de euro: „Da, dar știi că ești dinamovist...”

Dinamo trebuia să-i plătească antrenorului 150.000 de euro pentru rezilierea contractului, însă Andone a fost convins de Ionuț Negoiță, acționar majoritar al clubului la acea vreme, să renunțe la bani.

„După ce am antrenat ultimul club, la Dinamo, am fost președinte - manager general la Voluntari, nu mi s-a potrivit.

N-am mai vrut să antrenez după rezilierea contractului… că nu m-a dat afară Ionuț Negoiță. Mi-a lăsat un gust amar.

Când a venit, zice: «Știi că am altă variantă mai bună ca tine». Eu i-am spus: «Dar te-ai uitat în contract?». Îmi spune: «Da, dar știi că ești dinamovist…». M-a luat la sentiment.

Aveam clauză în contract, 150.000 de euro. Am renunțat la toți banii. E contractul înregistrat la Federație.

Îi zic: «Nu mai ai încredere în mine?». Că făcusem o pregătire extraordinară, am fost la Marbella. Fără să pierd vreun amical, echipa era închegată.

Dar am început prost campionatul. Am pierdut cu Farul și cu Chiajna. Când am văzut că nu mai are încredere în mine… mi-a venit un gust amar”, a declarat Ioan Andone, potrivit iamsport.ro.

Ioan Andone a antrenat-o în trei rânduri pe Dinamo:

martie 2003 - decembrie 2005

iunie 2010 - iulie 2011

mai 2016 - februarie 2017.

173 de meciuri a adunat Ioan Andone pe banca lui Dinamo: 104 victorii, 23 de remize și 46 de înfrângeri.

Dinamo, aproape de titlu cu Cosmin Contra pe bancă

Andone a fost înlocuit cu Cosmin Contra, iar Dinamo a terminat sezonul 2016/17 pe locul 3 (40 de puncte), după Viitorul și FCSB (ambele cu 44 de puncte).

„Câinii” au ajuns în ultima etapă cu șanse matematice la titlu, dar aveau nevoie de o victorie și de pași greșiți făcuți de Viitorul și FCSB.