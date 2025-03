„Lucescu nu admite că a greșit!”   Ioan Sdrobiș , după România - Bosnia: „E orgolios! Avem probleme”

România - Bosnia-Herțegovina 0-1. „Părintele” Sdrobiș (79 de ani) consideră că este momentul ca Mircea Lucescu (79 de ani) să-și asume vina și să găsească soluții de redresare.

Următoarea partidă oficială: San Marino - România, luni, 22 martie, de la ora 21:45.

Ioan Sdrobiș, descoperitor de talente și tehnician cu o experiență de 30 de ani în antrenorat, la echipe precum Oțelul Galați, U Cluj, Ceahlăul, Extensiv Craiova, FC Vaslui sau Farul Constanța, a văzut partida România - Bosnia-Herțegovina și nu i-a plăcut deloc jocul prestat de către „tricolori”.

Ioan Sdrobiș: „Nivelul fotbalului românesc este scăzut”

Ioan Sdrobiș consideră că românii s-au „îmbătat cu apă rece” după victoria contra Ucrainei de la Euro 2024 și succesele din Liga Națiunilor, cu Kosovo, Cipru și Lituania.

În opinia sa, fotbalul românesc nu este deloc la un nivel ridicat, așa cum poate părea prin prisma ultimelor rezultate.

„ Eu am tot spus că nivelul fotbalului românesc este scăzut. Ne-a încântat victoria cu Ucraina, măcinată de război, dar când am dat de Belgia sau de Olanda, s-a văzut unde suntem. Apoi am bătut Kosovo sau Lituania, dar aici, în aceste preliminarii, e altceva.

Ai noștri joacă la echipe mici sau în campionate mai slab valorice . Nu au presiunea obiectivelor mari și asta se vede. Nu vreau să mă pronunț pe joc, sunt alți specialiști care au făcut-o deja. Dar cheia e la Mircea Lucescu. El și-a asumat beleaua asta!”, a declarat Ioan Sdrobiș, conform gsp.ro.

Ioan Sdrobiș: „E orgolios, nu admite că a greșit”

Chiar dacă nu o spune cu subiect și predicat, Ioan Sdrobiș consideră că Mircea Lucescu a greșit strategia pentru această partidă și ar trebui să-și asume.

Însă, nu o va face pentru că este un tip prea orgolios pentru astfel de gesturi.

„ Acum, să aibă puterea să admită că a greșit. Poate la selecție, poate la schimbări, nu știu, dar cert e că avem probleme. Știu că e greu, că e orgolios, nu vrea să admită niciodată că poate să greșească .

Bun, acum să îl vedem cum scoate echipa din această stare. E la vârsta la care poate să facă și să-și facă o analiză clară, din meserie, din experiență.

Nu pot eu acum să mă apuc să dau cu pietre. A, dacă nu califică echipa din grupa asta, atunci e altceva, o să spun ce cred. Dar deocamdată aștept să văd o reacție din partea lui, din partea echipei. Cu bosniacii nu mi-a plăcut deloc ce am observat”, a completat Ioan Sdrobiș.

Mai avea poate și alte soluții, copii talentați, dar încă nu avem o generație puternică. Însă sunt alegerile lui și, cel puțin deocamdată, mă abțin să i le comentez Ioan Sdrobiș