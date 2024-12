Jesus Navas, băiatul „bolnav” de Sevilla Filmul unei nopți de neuitat. Imagini copleșitoare de la ultimul meci pe „Sanchez Pizjuan”

Jesus Navas, 39 de ani, a jucat, sâmbătă, ultimul meci pe „Sanchez Pijzuan” cu Sevilla, scor 1-0, în fața echipei Celta Vigo.

A fost o seară copleșitoare pentru cel care a ajuns la FC Sevilla când avea 15 ani și a iubit clubul așa cum puțini o fac.

Pe 22 decembrie, Navas va disputa ultimul meci al carierei, pe „Santiago Bernabeu”, contra lui Real Madrid.

Jesus Navas a fost pentru FC Sevilla așa cum fiecare fan își dorește să fie jucătorii echipei favorite. Dedicat, muncitor, magic pe teren, îndrăgostit de culori în cel mai frumos și mai elegant fel.

Jesus Navas, un simbol pentru Sevilla, ultimul meci pe „Sanchez Pizjuan”

Numele lui Navas e profund legat de Sevilla. A jucat timp de 20 de ani pentru echipa andaluză și a mai bifat un singur club în carieră, Manchester City (2013-2017).

Sâmbătă seara, când a ieșit de pe tunel pentru ultimul meci acasă, Jesus Navas avea lacrimi în ochi. În tribune, din piepturile inimoșilor fani andaluzi, aflați în picioare, a răzbătut unul dintre cele mai frumoase imnuri ale unei echipe de fotbal, compus de artistul spaniol El Arrebato, Himno Oficial Del Centenario Del Sevilla F.C. De data asta părea că tribuna i-l cântă lui și doar lui.

„Sunt fan Betis (n.r. - rivala din oraș a Sevillei), dar imaginile astea sunt suficiente pentru a face un om în toată firea să plângă”, mărturisește un suporter privind clipul video postat de club pe rețelele sociale.

703 meciuri a jucat Jesus Navas pentru FC Sevilla

Ochii albaștri ai lui Navas erau colorați cu roșu de lacrimile care nu conteneau. Era copleșit de tristețea despărțirii, de iubirea pe care o simțea din fiecare colț al arenei, de dorul pe care-l încerca deja la gândul că era ultima oară pe „Sanchez Pizjuan” în tricoul FC Sevilla.

Pe piept avea scris LEYENDA (n.r. - legendă). A ieșit pe gazon de mână cu cei doi copiii ai săi, iar colegii și adversarii i-au oferit „garda de onoare”.

Apoi, a început meciul, iar Navas a tras de el pentru a nu-i dezamăgi pe cei care îl iubesc.

Manu Bueno a marcat singurul gol al partidei și i l-a dedicat lui Navas: „Pentru mine, Jesus a fost un punct de referință. Acum, să pot să îi dedic această victorie cu gol, este un motiv de mare mândrie. O merită pentru cariera sa. Sunt puțini ca el. Toată lumea îl iubește pe Navas”.

După 70 de minute, căpitanul a ieșit cu un standing ovation, iar când s-a fluierat finalul meciului, a dat din nou frâu liber lacrimilor. Învăluit de iubirea celor prezenți pe stadion, a făcut turul arenei și le-a mulțumit tuturor.

Și-a strâns capul în mâini, acoperindu-și fața, urechile, a strâns din dinți, a aplaudat, a ridicat brațele către cer, s-a lăsat îmbrățișat de colegi și adversari.

Și apoi, într-un gest sacru de iubire, de dăruire, a îngenuncheat, a atins gazonul cu mâinile, apoi l-a sărutat. N-a spus-o chiar atunci, dar parcă-i puteai citi gândurile: „Mi tierra, mi Sevilla” (n.r. - Pământul meu, Sevilla mea).

Jesus Navas, ultimul meci pe „Sanchez Pizjuan” (foto: Instagram/Sevilla)

E mândru de ce a realizat ca fotbalist - și n-au fost puține trofeele! - dar e fericit mai ales pentru cum vorbesc cei din jur despre el în afara terenului: „Faptul că văd că sunt un om bun mă emoționează”, mărturisește de fiecare dată.

16 trofee a adunat Jesus Navas de-a lungul carierei (echipe de club și echipa națională)

Jesus Navas, mesaj pentru coechipieri: „Să ducă mai departe această moștenire”

La conferința de presă de după ultimul meci pe „Sanchez Pizjuan”, Jesus a venit tot cu ochii în lacrimi.

A ținut să-și arate recunoștința în fața presei pentru „felul în care v-ați purtat cu mine în toți acești ani. Vă mulțumesc din suflet!”.

A vorbit apoi despre emoțiile care-l încearcă știind că nu va mai călca niciodată pe „Sanchez Pizjuan” ca jucător al Sevillei.

„Este complicat să-mi iau rămas bun. Atât de multe emoții, atât de multe momente trăite, dar când arbitrul a fluierat startul meciului, am ieșit pe teren decis să dau tot, ca întotdeauna, pentru Sevilla mea. Fanii merită totul. Asta am făcut până în ultima zi.

Vreau ca ai mei coechipieri să ducă mai departe această moștenire de dăruire și sacrificiu pentru această emblemă ”, a fost rugămintea fotbalistului.

Navas și-a amintit de Antonio Puerta și Jose Antonio Reyes

Jesus Navas a fost prieten bun cu Antonio Puerta (decedat pe 28 august 2007) și cu Antonio Reyes (decedat pe 1 iunie 2019) și și-a amintit de ei la conferința de presă.

„Există un gol care a marcat istoria Sevillei. Golul lui Puerta (n.r. - cu Schalke 04). E reușita care a deschis porțile spre mai multe finale, tot ce am obținut și tot ce facem este datorită celor ca el. A fost un moment-cheie și de aceea îi suntem atât de recunoscători.

Am realizat multe lucruri aici, am câștigat multe titluri, mi-am făcut Sevilla fericită, e ceea ce mi-am dorit. Pentru asta am luptat încă de când eram copil. Am făcut Spania fericită cu echipa mea națională. Sevilla mea și echipa mea națională sunt cele mai importante.

Sunt fericit că nu m-am schimbat. Oamenii mă opresc pe stradă și mă întreabă cum pot să fiu așa după tot ce am realizat. Eu le răspund că felul ăsta de a fi, de a rămâne cu picioarele pe pământ, m-a făcut să ajung aici. Să dau totul până în ultima zi pentru fanii mei, pentru Puerta, pentru Reyes. Vreau ca oricine va purta acest tricou să dea totul, așa cum am dat și eu totul.

Acest număr (n.r. - 16, purtat de Navas, Puerta și Reyes) este sacru, la fel ca Puerta, la fel ca Reyes. Acest club este sacru, această stemă este sacră și această bază de fani este sacră.

Acest număr îi aparține lui Antonio. Am încercat să îl port cu mândrie, dăruire și sacrificiu, este ceea ce merită, la fel ca Reyes. Tot ceea ce am realizat se datorează lor. Ideea mea a fost să dau totul pentru acest număr, pentru ei.

Cred că sunt mândri de mine și de aceea sunt fericit, pentru că nu m-am schimbat deloc, sunt același ca în prima zi la club. Sunt o persoană normală care a încercat să ofere iubire clubului pe care-l iubește, pentru Sevilla mea”.

Un sfat pentru tinerii care vin din urmă? Trebuie să trăiești fotbalul cu această dorință de a-i face pe fani fericiți, este ceea ce m-a făcut să câștig titluri la vârsta mea și cu echipa mea națională. Asta e mentalitatea pe care o vreau pentru Sevilla mea. Jesus Navas

Jesus Navas, obligat să se retragă din cauza problemelor la șold

Deși are 39 de ani, Navas recunoaște că nu s-ar fi retras dacă i-ar mai fi permis corpul să joace.

Când a anunțat că renunță la fotbal, în septembrie, a făcut o confesiune tulburătoare: „Aș vrea să pot continua, dar de 4-5 ani trag de mine. Îmi place să fac sport, să mă mișc, dar devine tot mai complicat. Corpul meu nu mă mai lasă, mi-e din ce în ce mai greu să joc.

Când termin un meci, nu pot să merg 2-3 zile. Nu vreau să ajung ca mâine să nu mă mai pot juca cu copiii mei”.

Familia i-a fost mereu punct de sprijin, lecție de viață și refugiu: „Am învățat mult despre cum să fiu un om de care cei din jur să fie mândri, am învățat mai ales de la soția mea. Vin dintr-un sătuc, sunt o persoana foarte simplă și cred că ăsta e lucrul de care sunt cel mai mândru”.

Dumnezeu te pune acolo unde trebuie să fii în momentul potrivit și Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot, pentru momentele dificile, până la urmă sunt recunoscător pentru tot ce mi s-a întâmplat și pentru iubirea tuturor Jesus Navas

Trofee câștigate cu Sevilla

4 trofee Europa League

2 Supercupe ale Spaniei

2 Copa del Rey (Cupa Spaniei)

O Supercupă a Europei

Trofee câștigate cu Manchester City

Un titlu în Premier League

Două cupe ale Angliei

Treofee câșigate cu Spania

Un Campionat Mondial

Două EURO

Un trofeu Nations League

Jesus Navas și dorul de casă

La 20 de ani, când se afla în cantonament cu naționala U21 a Spaniei și se pregătea de Mondialul U20, a început să se confrunte cu atacuri groaznice de anxietate. Nu era obișnuit să plece departe de Sevilla pentru mai mult de două zile, suferea de ceea ce specialiștii numesc homesickness (n.r. - dor de casă).

Era copleșit de gândul că va fi două săptămâni departe de mediul care îl înconjura în Los Palacios, localitatea din provincia Sevilla în care locuiește. Atmosfera devenea insuportabilă, iar corpul său îi cerea să fugă.

După ce s-a consultat cu psihologul naționalei, a decis să plece din cantonament și să ia o pauză.

A fost aproape să renunțe la fotbal, dar cu ajutorul specialiștilor și al familiei a revenit. Și apoi a triumfat.

Pentru un copil ca mine a fost greu de asimilat, dar viața mea era fotbalul, era ceea ce iubesc și, în ciuda faptului că a fost o schimbare drastică, încetul cu încetul totul a mers bine. Jesus Navas

Luminile de pe „Sanchez Pizjuan” s-au stins, iar arena va duce dorul unui fotbalist ca Jesus Navas. Poate la fel de intens cum simte el dorul de Sevilla de fiecare dată când e departe.