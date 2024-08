Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică, a explicat procesul prin care Ana Maria Bărbosu a câștigat medalia de bronz la TAS.

Ce greșeală a făcut Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea.

Carmencita Constantin dezvăluie că Federația nu se va opri aici cu demersurile în cazul gimnastelor.

„Nu am fost mulțumiți în totalitate de verdict”

Carmencita Constantin (foto: frgimnastica.com)

Șefa gimnasticii românești spune că verdictul este bun, însă nu e pe deplin mulțumitor.

„După cinci zile și patru nopți nedormite am reușit și am dormit 5 ore și nici acelea liniștite pentru că frământările noastre nu au luat sfârșit odată cu anunțarea verdictului, pentru că nu am fost mulțumiți în totalitate de verdict .

La cazul Bărbosu a fost parțial admis, doar minutul a fost în discuție, iar la cazul Sabrinei a fost o încrâncenare mare în tribunal și nu din partea judecătorilor, din partea Federației Internaționale de Gimnastică, de a nu permite judecarea pe fond a problemelor de tehnologie. Pentru că nu am respectat regulamentul depunând acea contestație pentru linie.

În opinia mea, una-i una, alta-i alta, și acest lucru nu se va opri aici”, a spus Carmencita Constantin pentru sportsnet.ro.

După aflarea verdictului, Federația Americană de Gimnastică a anunțat că va depune o altă contestație, însă președinta Federației Române de Gimnastică spune că nici acțiunile României nu se vor opri aici.

„N-aș vrea să comentez deloc acest lucru. Din acest moment, sigur că suntem și noi în acțiune. Atât vreau să spun celor care iubesc gimnastica, să aibă încredere că nu ne oprim aici .

Oricum nu cred că ne opream aici și fără contestația și declarațiile americanilor. Deocamdată avem o declarație, nu avem o contestație, avem doar o adresă. O să vedem cum evoluează lucrurile” mai spune Carmencita Constantin.

Președinta FRG spune că FIG și CIO s-au opus acordării a 3 medalii de bronz la sol

La TAS, România a cerut acordarea a trei medalii de bronz, tuturor sportivelor aflate în discuție, însă reprezentanții Federației Internaționale de Gimnastică și ai Comitetului Olimpic Internațional nu au fost de acord.

„Am cerut 3 medalii de bronz pentru că e posibil. Am sperat din suflet că propunerea României de a se acorda trei medalii de bronz celor trei sportive afectate de incorectitudinile și inconsistențele din timpul acestor competiții să fie acceptată de toate părțile.

Dacă judecata s-ar face strict la nivelul Federației Internaționale de Gimnastică, cea care judecă doar pe bază de regulamente și arbitraje, atunci ea s-ar fi oprit la nivelul competiției. Și la nivelul brigăzilor de arbitri, analizelor ulterioare etc.

Această acțiune a noastră la TAS exact de aici a pornit. Că ne trebuie ceva mai mult decât FIG. Ne trebuie o judecată dreaptă care să ia în considerare și vicii de tehnologie sau de proces din timpul competiției și care să aibă capacitatea să accepte o propunere negociabilă între părți.

Noi o agreasem, partea americană o agrease, Tribunalul era dispus să o agreeze. Am avut un hop pe care nu l-am trecut nici noi, nici SUA. S-a numit Federația Internațională de Gimnastică și Comitetul Olimpic Internațional”, menționează președinta Federației Române de Gimnastică pentru sportsnet.ro.

Despre momentul în care Ana Maria Bărbosu va primi fizic medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, Constantin spune:

„Din informațiile pe care le am de la domnul președinte al COSR, Mihai Covaliu, înțeleg că medalia va fi oferită Anei în România de reprezentantul nostru la CIO, domnul Morariu.

Va fi un moment, sper eu, solemn, care să o repună pe Ana în drepturile pe care și le-a câștigat pe podiumul de concurs. Urmând ca de aici încolo să vedem ce putem recupera și mai departe”.

„Cazul Sabrina Voinea” influențat de greșeala antrenoarei Camelia Voinea

În ceea ce privește respingerea cazului Sabrinei Maneca-Voinea, președinta FRG a spus:

„ Acolo a fost o greșeală a noastră, a antrenorului nostru, pe care au speculat-o. Faptul că nu a fost depusă contestația pentru penalitate.

Penalitatea, când apare, nu știi dacă-i de la linie sau timp. Au fost însă speculații până să înțelegem ce s-a întâmplat, s-a speculat că și timpul a fost depășit, ceea ce era un non-sens, pentru că noi cronometrăm foarte atent muzicile și, categoric, Sabrina s-a încadrat în muzică. Deci pentru noi a fost exclus.

Nimeni din sală nu a văzut-o călcând sau depășind linia, nici nu ne-am pus problema. Cred că asta a și fost în mintea Cameliei, ea a știut că fata ei nu a ieșit din covor. Dar aici într-adevăr a fost o greșeală de nerespectare a regulamentului. Trebuia depusă o contestație , dar exista și posibilitatea ca acea contestație să fie depusă și să nu fie admisă. Pentru că în timpul audierilor FIG a declarat, fără să arate, că există probă fotografică cu depășirea spațiului. Deci putea să nu fie admisă.

Atunci și solicitarea noastră adresată TAS ar fi fost mai bine susținută prin faptul că e clar că tehnlogia pusă la dispoziție pe perioada JO nu a fost cea mai fericită pentru partea de spațiu”, a încheiat Carmencita Constantin.