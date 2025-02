Noile transferuri de la FCSB, Lukas Zima (31 de ani) și Juri Cisotti (31 de ani), au vorbit despre primele impresii după venirea la roș-albaștri.

Portarul a evoluat pentru campioană doar în meciurile amicale din cantonamentul din Antalya, în timp ce Cisotti a bifat deja primele minute în Liga 1.

Cei doi s-au alăturat campioanei României în această iarnă. Zima a fost adus pentru 250.000 de euro de la Petrolul, iar Cisotti pentru 200.000 de euro, de la Oțelul.

Lukas Zima vrea să câștige titlul cu FCSB

Chiar dacă nu a debutat încă pentru roș-albaștri în Liga 1, Lukas Zima a vorbit despre șansele campioanei de a își păstra titlul în acest sezon.

Totodată, portarul ceh s-a declarat impresionat de ce a găsit la noua sa echipă.

„Cred că avem o șansă mare să luăm titlul pentru că avem foarte mulți jucători buni, dar jucăm și în Europa League, deci așteptările sunt din ce în ce mai mari.

Intensitatea este diferită, condițiile sunt diferite, terenurile sunt diferite, sunt mulți jucători cu calitate.”, a declarat Zima, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

1 milion de euro este cota de piață a lui Lukas Zima, conform Transfermarkt.ro

Juri Cisotti, despre acomodarea la FCSB

În cadrul aceluiași interviu, mijlocașul italian a dezvăluit că s-a integrat deja la FCSB, dar a vorbit și despre locul unde se simte cel mai bine în teren.

„Voi face tot posibilul pentru echipă, să ajut să obținem rezultate. Acum înțeleg ce îmi cere antrenorul, acum trebuie să muncesc și să-mi ajut echipa.

Îmi place foarte mult la mijloc, dacă pot, îmi place să joc box-to-box, îmi place să alerg și cred că la mijloc pot acoperi mult spațiu pe teren. ”, a declarat Cisotti.

Cisotti, despre România și criticile patronului

În final, italianul adus de la Oțelul a vorbit despre cum se simte în România, dar și despre patronul de la FCSB și obiceiul său de a-și critica jucătorii.

„ Sunt surprins de calitatea stadioanelor, de gazon, de suporteri, este foarte frumos. Este o țară foarte frumoasă, persoane bune, fotbalul este foarte frumos, totul este frumos pentru mine aici, nu pot spune nimic de rău despre România.

750.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, conform Transfermarkt.ro

Frică nu am (n.r. față de Gigi Becali), am respect mare, da, dar nu frică. Respect ce spune mereu și sper să aprecieze munca mea, chiar dacă am puține critici, mie-mi place, este o motivație, dacă ești criticat, trebuie apoi să demonstrezi.”, a mai declarat Cisotti.