Probleme pentru City Pep Guardiola a tras un semnal de alarmă , după înfrângerea cu Bournemouth 1-2: „Nu am putut face față intensității”

Pep Guardiola (53 de ani) a identificat principala problemă care a dus la înfrângerea lui Manchester City cu Bournemouth, scor 1-2.

Bournemouth s-a impus, acasă, împotriva celor de la Manchester City în etapa #10, din Premier League.

Pep Guardiola: „Nu am făcut față intensității adversarului”

La conferința de presă de după partidă, tehnicianul spaniol a semnalat problemele care au dus la primul eșec din această stagiune pentru Manchester City.

„Îi felicit pe cei de la Bournemouth. Au câștigat toate duelurile la mijlocul terenului, ei știu să joace astfel de meciuri, sunt foarte agresivi. Au avut șase-șapte zile timp să pregătească această partidă.

Nu am putut egala intensitatea celor de la Bournemouth și nu am putut opri mingile lungi jucate de ei. Trebuia să ne apărăm mai jos, am avut greutăți în a construi din spate” , a spus Guardiola, potrivit eurosport.com.

Campioana Angliei a fost lovită de un val de accidentări, după ce mai mulți jucători importanți nu au fost prezenți pe foaia de joc în această seară. Printre ei se numără:

John Stones (30 de ani)

Rodri (28 de ani)

Ruben Dias (27 de ani)

Bournemouth, primul succes din istorie în fața lui Manchester City

Bournemouth a avut start bun de meci, după ce a reușit să deschidă scorul în minutul 9, prin Semenyo, din centrarea lui Kerkez.

După pauză, Kerkez i-a pasat decisiv lui Evanilson, iar „cireșele” și-au majorat avantajul în minutul 64.

Fundașul „cetățenilor”, Gvardiol, a reușit să marcheze în minutul 82, însă trupa lui Pep Guardiola nu a reușit să mai marcheze un gol pentru a pleca neînvinsă de pe Vitality Stadium.

City a înregistrat al doilea eșec consecutiv, după ce a pierdut și în fața lui Tottenham, scor 1-2, în Cupa Ligii Angliei.

Victoria cu City a reprezentat primul succes din istoria clubului lui Bournemouth împotriva „cetățenilor”.

În urma acestui rezultat, Manchester City se află pe poziția secundă, cu 23 de puncte, pe când, Bournemouth a urcat pe locul 8, cu 15 puncte.

Noul lider din Premier League este Liverpool, cu 25 de puncte, după primele 10 etape.