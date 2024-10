Laude pentru Stanciu  MM Stoica, impresionat de prestația căpitanului României: „Un cap peste toți ca atitudine”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a lăudat prestația lui Nicolae Stanciu de la echipa națională.

România a învins, sâmbătă, Cipru, scor 3-0, în etapa #3 din Liga Națiunilor.

Naționala României este lider în grupa 3 din Liga C a Nations League, cu 3 victorii din tot atâtea partide jucate.

După meciul de sâmbătă seară împotriva naționalei Ciprului, câștigat cu 3-0, Mihai Stoica a comentat atitudinea „tricolorilor” și a ținut să remarce rolul lui Nicolae Stanciu în echipa „tricoloră”.

Mihai Stoica, laude pentru Nicolae Stanciu

„Cei din naționala Ciprului nu ne-au pus probleme, dar se poate întâmpla să se întoarcă, ştiu cum e, câteodată fotbalul îţi dă o palmă când nu eşti serios.

Vreau să revin la ce a zis Marius Baciu şi v reau să remarc un cap peste toţi ca atitudine pe Stanciu. Stanciu este liderul de care naţionala are nevoie! Ţin minte o fază la 3-0 când el a făcut 2 intervenţii la sacrificiu. Asta e ceva...

Faza curge şi el mai face o intercepţie, asta e formidabilă, are 31 de ani, are bani câştigaţi, nu ştiu dacă are vreun român la ora actuală cât are el. Când eşti tânăr şi îl vezi pe Stanciu să facă asta n-ai cum să nu faci şi tu!

Stanciu avea 20 de ani când a semnat cu Steaua (n.red. - FCSB) şi nu cred ca a fost un antrenament monitorizat în care să nu fie în primii 2”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Declarația inițială a lui Marius Baciu

Stanciu e un exemplu pentru tineri. Mie mi-a plăcut Stanciu, un om serios, atitudinea lui, jocul în sine, simplu când trebuie sa joace simplu. Lui Man nu-i stă bine, oricât eşti de valoros nu trebuie să ajungi la situaţii de genul ăsta! Marius Baciu, la Prima Sport

Pentru România urmează meciul din runda #4 a Ligii Națiunilor, împotriva Lituaniei.

Meciul se va disputa marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro sau în direct pe Antena 1.