Bucurie mare la Galați Jucătorii nu mai cunoșteau gustul victoriei: „ Parcă nu mai venea! ”

Oțelul Galați a învins-o pe Gloria Buzău, scor 2-1, sâmbătă, pe teren propriu, într-o partidă din etapa #24 din Liga 1.

Omul meciului a fost gălățeanul Frederic Maciel, autor au unei „duble”.

După șase etape consecutive fără victorie, Oțelul Galați a reușit să spargă gheața contra Buzăului. De asemenea, a fost prima victorie a lui Ovidiu Burcă de la preluare echipei, în această iarnă.

Maciel: „Dacă dau două goluri în fiecare meci, e foarte bine”

Frederic Maciel, jucător folosit de către fostul antrenor Dorinel Munteanu pe postul de mijlocaș lateral, a fost distribuit ca atacant de către actualul tehnician al echipei și a reușit un meci foarte bun.

A reușit o „dublă” și a readus speranța în tabăra gălățeană. În urma acestui rezultat, Oțelul urcă pe locul 10, cu 28 de puncte, în timp ce Buzău rămâne ultima, cu 19 puncte.

„Am lucrat foarte mult pentru joc, pentru a câștiga. Cred că am controlat jocul, am avut multe ocazii și cred că victoria e meritată.

Avem o altă tactică. Jucăm puțin mai sus și mi-a plăcut să joc acolo. Dacă dau două goluri în toate meciurile e foarte bine.

Era foarte important să câștigăm cele trei puncte, pentru încredere. Aveam nevoie.

Cred că da, am înțeles ce ne cere antrenorul. Începem cu construcție de la portar, eu încerc să joc mai sus”, a declarat Maciel, la Digi Sport.

Iustin Popescu: „Parcă nu mai venea victoria”

Portarul Oțelului, Iustin Popescu, și-a făcut „mea culpa” pentru golul încasat, însă, la final, s-a bucurat de o victorie atât de mult așteptată.

Acesta a recunoscut că s-au mai relaxat discuțiile la Galați, în privința salariilor, în ultima perioadă.

„Sunt foarte fericit. Simțim din nou gustul victorie. Parcă nu mai venea. A venit și ne bucurăm. Vreau să le mulțumesc acestor fani, au fost alături de noi pe toată durata partidei, au cântat. Îi așteptăm să fie cu noi și în continuare.

Am început foarte bine jocul. Am presat, am marcat. După ce am marcat, am făcut pasul înapoi și s-a văzut. Am luat acel gol. Cu siguranță puteam face mai mult. Trebuie să fim corecți. Nu am apucat să văd pe video, am simțit un contact, dar nu știu dacă am fost lovit. Vom analiza după meci.

S-au mai plătit din salarii. Acum este cât de cât ok. Important est esă ne gândim la următoarele meciuri și să adunăm puncte ”, a completat și Iustin Popescu.