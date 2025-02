Oțelul Galați a învins-o pe Gloria Buzău, scor 2-1, sâmbătă, acasă, într-o partidă din etapa #24 din Liga 1.

A fost prima victorie a lui Ovidiu Burcă pe banca tehnică a celor de la Oțelul Galați.

Ovidiu Burcă a bifat primul succes cu Oțelul Galați, la a treia partidă pe banca tehnică a grupării dunărene.

După 0-0 cu Petrolul și 0-2 cu Sepsi, „oțelarii” au bifat trei puncte mari, împotriva unei contracandidate la retrogradare, Gloria Buzău.

Ovidiu Burcă: „Am fost echipa mai bună ”

Ovidiu Burcă este de părere că victoria este cât se poate de meritorie, deoarece jucătorii său au prestat un joc solid, mult mai consistent decât cel al adversarilor.

„E frumos. E bine. Nu se mai simțise gustul victorie de foarte mult timp. Dincolo de rezultat, echipa a făcut un meci bun, solid.

Cred că începem să asimilăm ceea ce vrem de la jocuri. A fost și un moment psihologic, pentru că nu e ușor să iei gol la una dintre ultimele faza din prima repriză, din fază fixă.

În a doua repriză, am jucat fotbalul dorit și am trecut ușor peste această eroare. La final, mulțumiți. Cred că am fost echipa mai bună astăzi. Am avut și foarte multe ocazii. Am fost mai agresivi, mai incisivi. Acesta este procesul. Procesul are nevoie de victorii pentru încredere.

Maciel e un jucător foarte bun, foarte valoros. A atras atenția. Schimbându-i poziția, am încercat să-i creăm o dinamică diferită. Simte spațiile, tehnică bună în regim de viteză. Să fie mai aproape de poarta adversă. Și ne-a ieșit”, a declarat Ovidiu Burcă după meci, la Digi Sport.

Oțelul a mai transferat un atacant

Ovidiu Burcă a anunțat că a rezolvat transferului unui atacant, iar acesta ar urma să se prezinte la club în următoarele zile, după ce trece vizita medicală.

Tehnicianul nu a dorit să dezvăluie numele viitorului atacant de la Galați.

„ Vă spun sincer că am semnat un atacant. Probabil veți auzi de el după ce trece vizita medicală . Un atacat străin. Am încercat să luăm unul român, dar e foarte scump. De aceea ne uităm și în piața externă. Important este să găsim care să vină repede și să ridice nivelul echipei.

Dacă ar veni acest atacant, am fi echilibrați numeric și valoric. Cred că vom începe să arătăm din ce în ce mai bine”, a completat Burcă.