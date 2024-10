Petrolul Ploiești se află în fața unei situații dificile. Investitorii turci anunță că s-au retras din conducere.

Directorul sportiv Claudiu Tudor și investitorii turci se acuză reciproc pentru situația critică de la Petrolul, care se confruntă în continuare cu probleme financiare.

Petrolul Ploiești traversează o perioadă bună în campionat. „Lupii galbeni” au suferit o singură înfrângere în cele 11 etape disputate până acum și, cu un total de 18 puncte, se află pe locul 4 în clasamentul Ligii 1.

Cu toate că echipa are un parcurs echilibrat în clasament, Petrolul Ploiești se află acum într-o situație tensionată. Investitorii turci, care promiteau un sprijin semnificativ, și-au anunțat intenția de a se retrage de la „găzari”.

De ce pleacă investitorii turci de la Petrolul Ploiești

„ Nu ne-a fost arătat niciodată adevărul. Noi am plătit lucruri din urmă. Nu am luat niciun cent din club. Acum, Petrolul e pe marginea prăpastiei și se încearcă să se arunce vina asupra noastră.

Noi l-am adus pe Mehmet Topal, noi am făcut structura de transferuri. Nu e viziunea celor din club, este a noastră. Datoriile sunt acum de 3 milioane de euro.

Ni s-a spus inițial că suma nu depășește 1 milion. Noi am părăsit clubul acum 10 zile din cauza minciunilor . Ne pare rău că oamenii de bună credință care susțin Petrolul au de suferit. Credem că e vorba despre o încercare a lui Claudiu Tudor de a da vina pe noi pentru ceea ce se întâmplă acum la Petrolul.

Noi i-am transferat pe Berisha și pe Doua. Noi am adus bani în club, nu am luat nimic înapoi. Interesul nostru a fost să creăm ceva durabil și serios, dar n-a fost posibil pentru că am fost mințiți”, au declarat investitorii turci despre situația de la Petrolul, conform playsport.ro.

Claudiu Tudor: „Nemulțumirea lor este că nu au și altă susținere”

Claudiu Tudor, directorul sportiv al Petrolului Ploiești, a expus recent nemulțumirile investitorilor turci cu privire la situația clubului. Acesta a afirmat că investitorii nu și-au respectat angajamentele.

„ Din punctul meu de vedere cam 99% este închis cu turcii. Promisiuni multe din partea lor. Ei se așteptau ca echipa să fie susținută mai mult de autorități, de firme. Nu înțeleg ceea ce se întâmplă în Ploiești.

Nu înțeleg de ce echipa nu este susținută, de ce nu are o bază de antrenament. Au avut întâlniri cu autoritățile, dar nemulțumirea lor este că nu au și altă susținere.

Spuneau că la Beşiktaş sau la alte echipe din Turcia, toată comunitatea contribuie la susținerea echipei. Aici nu înțeleg cum de nu se implică nimeni, deși sunt multe multinaționale. Nu se așteptau la acest lucru”, a declarat directorul sportiv al Petrolului, conform fanatik.ro.

Sperăm ca cei de la Consiliul Județean să vină lângă noi, să ne ajute. La fel și primăria, pentru că s-a schimbat primarul. E cel mai important punct din județul Prahova. Au părut serioși la început, pe urmă nu s-a mai întâmplat ce am discutat Claudiu Tudor

Problemele financiare cu care se confruntă Petrolul Ploiești

Claudiu Tudor a adus în atenție problemele financiare cu care se confruntă petroliștii.

„ Avem restanțe 3 luni la salarii. Cu primele am reușit să fim la zi. Au prime destul de bune, duble. O primă dublă este 900 de euro acum și mai au de încasat încă 900 de euro la finalul campionatului, în funcție de locul pe care se clasează.

La Rapid, Craiova, FCSB au avut câte 900 de euro primele. Banii i-au primit deja. Dacă termină pe 6 au 1.800 de euro. Trebuie să fie motivați într-un fel și sper să reușim să îi ținem măcar din prime.

Plafonul maxim salarial este de 10.000 de euro. Niciun jucător nu are mai mult, iar cel mai mic este de 2.500 de euro

Au băgat (n.r. - investitorii) 270.000 de euro pe care i-au băgat împrumut. Banii i-am cesionat prin drepturi, deoarece vor să îi recupereze. Inițial la discuții au zis că bagă 3,3 milioane de euro”, a spus Claudiu Tudor, conform sursei citate anterior.