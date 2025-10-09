Regulament Quiz de Mondiale

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională „Quiz de Mondiale” este organizată de GOLAZO PUBLISHING GRUP S.R.L., cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, Nr. 50, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J2004012784406, cod fiscal RO 16661262, (denumită în continuare “Organizator” sau “GOLAZO”) în parteneriat cu BERGENBIER S.A., cu sediul social în Voluntari, Sos, București Nord, Nr. 10, clădirea 01, et. 5, județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 23/778/2015, , care va pune la dispoziție premiul campaniei. BERGENBIER S.A. nu este implicat in organizarea si implementarea campaniei si nu are responsabilități legate de administrarea bazei de date a campaniei. De asemenea BERGENBIER SA nu este implicat in prelucrarea datelor personale ale participanților si câștigătorilor campaniei.

ORGANIZATORUL va derula campania promoțională pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu legislația in vigoare si care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat cu 24 de ore înainte de ziua desfășurării campaniei pe site-ul GOLAZO. ro. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului Golazo, bd. Lascăr Catargiu, nr. 50, sector 1, București.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și prin întocmirea unui Act Adițional la prezentul regulament, notificat și autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului pe site-ul GOLAZO.ro și/sau pe pagina de facebook a publicației GOLAZO.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională „Quiz de Mondiale” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională „Quiz de Mondiale” este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoțională „Quiz de Mondiale” se desfășoară pe site-ul GOLAZO.ro în perioada 10 octombrie, - 13 octombrie, ora 23:59, 2025.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoțională „Quiz de Mondiale” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, împliniți pană la data începerii Campaniei și care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoțională „Quiz de Mondiale” angajații și/sau colaboratorii GOLAZO, precum și rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociațiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care GOLAZO, dețin participații, funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum și angajații agențiilor implicate și ai companiilor distribuitoare ale GOLAZO și rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a companiei GOLAZO și a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe site-ul GOLAZO.ro și, de asemenea, va fi comunicat gratuit, oricărei persoane care solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: GOLAZO PUBLISHING GRUP S.R.L., Bd. Lascăr Catargiu, nr. 50, sector 1, București.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să urmeze următorii pași:

Să intre pe pagina campaniei aflată la adresa https://golazo.ro/quiz (sau să acceseze quiz-ul din paginile site-ului) Să răspundă la întrebarea din pagina de concurs Să completeze formularul de înscriere în concurs, care conține numele și prenumele participantului, nr. de telefon și adresă de email

*Fiecărui participant îi este permisă o singură dată pe zi înscrierea în concurs, dar se poate înscrie în fiecare zi pentru o șansă suplimentară la premiu

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

In cadrul Campaniei „Quiz de Mondiale” se va acorda prin tragere la sorti, un singur premiu constand intr-un kit de suporter (in valoare de 505,48 lei). Kitul de suporter conține: 1 tricou semnat de un jucător al Naționalei, 1 eșarfă galbena cu logo Bergenbier, 1 minge promotionala cu logo Bergenbier, 1 bax de bere doze Bergenbier 24 x 0.5L.

Tragerea la sorti are loc pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana), din participarile valide.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Din baza de date în care utilizatorii sunt înscriși se aleg participanții care îndeplinesc condițiile specificate în Regulament, secțiunea 5, urmând ca dintre aceștia să fie desemnat câștigătorul

Numele si prenumele câștigătorului precum si premiul câștigat, vor fi publicate pe web. Extragerea câștigătorului se va face pe 14 octombrie 2025

In cazul in care premiul nu este revendicate in termen de in 5 zile, conform secțiunii 8, procedura de desemnare a unui câștigător se va repeta.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorul va fi anunțat pe 14 octombrie 2025, pe site-ul GOLAZO.ro. După tragerea la sorți câștigătorul va fi contactat prin intermediul adresei de email pe care a completat-o pentru anunțarea câștigului.

Câștigătorii sunt obligați să trimită mail în maximum 5 zile calendaristice de la data afișării acestora pe site, la adresa [email protected], pentru a revendica premiul prin: menționarea numelui, prenumelui, numărului de telefon, copie după buletin și a adresei la care va fi trimis premiul.

Premiile vor fi expediate prin curier/Poșta Română în termen de 30 de zile de la data revendicării premiului, de către PARTNER, căruia îi vor fi transmise datele de contact ale câștigătorului.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor după completarea unui acord de prelucrare a datelor personale în urma validării câștigătorilor campaniei „Quiz de Mondiale”.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestuia

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce îi revin , fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire respectivului. În cazul în care Organizatorul va sesiza asemenea situații după ce premiul a fost acordat, respectivul îi va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii, mergând până la excluderea din concurs a oricărui concurent, daca există suspiciunea fraudei. Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, sau persoană în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens, in baza unei procuri autentice care sa ateste dreptul de reprezentare al respectivei persoane.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens, in baza unei procuri autentice care sa ateste dreptul de reprezentare al respectivei persoane..

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanților persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea reclamațiilor de orice natură legate de această provenite de la terțe părți.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională „Quiz de Mondiale” când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoții Dacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL.De asemenea, atunci cand organizează concursuri, GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământart. 6(1)(f) GDPR – interes legitim Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de GOLAZO SRL GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ pentru înregistrarea convorbiriisi art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului. Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ Îndeplinirea unor obligații legale Uneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL, cum ar fi: · plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile; · arhivarea datelor conform legislației aplicabile; · publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate. Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale Apărarea drepturilor și intereselor în justiție Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

1. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

2. DURATA DE PASTRARE A DATELOR

GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui concurs organizat de GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

3. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

a) Dreptul de acces Participanții pot obtine de la GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii b) Dreptul de a corecta datele Participanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete. c) Dreptul la stergere Participanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către GOLAZO SRL; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie Participanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica. e) Restrictionare in anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale f) Dreptul la portabilitatea datelor in masura in care GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca solicită acest lucru, GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Participanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile:Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, [email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Golazo Publishing Grup SRL

Adresa: Bd. Lascăr Catargiu, Nr. 50, Sector 1, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]]

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durată de existența a cazului de Forță Majoră, confirmat de Cameră de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL, cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu, nr. 50, sector 1, București, în termenul legal prevăzut de legea în vigoare. După această data, Organizatorul nu va mai luă în considerație nici o contestație.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, retina si vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit (in cazul premiilor a caror valoare depaseste 600 lei). Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de catre castigator.

GOLAZO PUBLISHING GRUP SRL