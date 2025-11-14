Imagine

Scroll pentru o infografie interactivă: date, predicții și show vizual

Scroll pentru o infografie interactivă: date, predicții și show vizual

Primul turneu cu
48 de echipe

Gianni Infantino, președintele FIFA, a vrut mereu să creeze un Campionat Mondial care să depășească Liga Campionilor ca magnitudine. În cele din urmă, a reușit. Acesta va fi primul turneu final de CM cu 48 de echipe, 16 în plus față de precedenta ediție (Qatar 2022).
Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Aproape șase săptămâni, mai exact 39 de zile.

22.75%

din totalul federațiilor membre FIFA vor participa la viitorul Campionat Mondial

Publicitate

Naționalele calificate

Europa va avea cele mai multe reprezentante la CM 2026: 16. Urmează Africa (9), Asia (8), America de Sud (6), America de Nord și Centrală (3+3 țări gazdă), Oceania (1). Și două echipe calificate din play-off-ul intercontinental.
Pe 5 decembrie, FIFA va organiza tragerea la sorți a grupelor turneului final din 2026 la Kennedy Center, în capitala americană Washington DC. Cele patru câștigătoare ale barajelor zonei Europa și cele două învingătoare ale barajului intercontinental nu vor fi cunoscute atunci.

SUA
Canada
Mexic
Anglia
Croația
Franța
Germania
Olanda
Norvegia
Portugalia
Elveția
Scoția
Spania
Austria
Belgia
Argentina
Brazilia
Columbia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Algeria
Capul Verde
Egipt
Gana
Maroc
Africa de Sud
Tunisia
Senegal
Coasta de Fildes
Australia
Iran
Japonia
Coreea de Sud
Iordania
Uzbechistan
Qatar
Arabia Saudită
Panama
Haiti
Curacao
Noua Zeelandă
Play-Off Europa
Play-Off Europa
Play-Off Europa
Play-Off Europa
Play-Off
Int-Cont
Play-Off
Int-Cont

România contra Turciei,

în semifinala barajului!

România a început rău și a terminat la fel de rău grupa din preliminarii: o dublă înfrângere în fața Bosniei, 0-1 acasă, 1-3 în deplasare.
Victoria cu Austria, 1-0 la București, nu a ajutat-o, pentru că a pierdut la Viena, 1-2, irosind două puncte și în Cipru (2-2). Locul 3.
A salvat-o plasa de siguranță a Ligii Națiunilor pentru a intra în barajul CM.
Dar nu a avut noroc la tragerea la sorți: va întâlni Turcia în semifinale, în deplasare.
Dacă va trece de Turcia, va întâlni câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.
Lucescu speră totuși să califice echipa la primul nostru Mondial după 28 de ani.

clasament
meciuri jucate
1
Austria
19
2
Bosnia
17
3
România
13
4
Cipru
8
5
San Marino
0

rom

0-1

bos

smr

1-5

rom

aus

2-1

rom

rom

2-0

cip

cip

2-2

rom

rom

1-0

aus

bos

3-1

rom

RomÂnia

7-1

smr

gazdele turneului:
țări, orașe, stadioane

Altă premieră, un Mondial organizat de FIFA în trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. SUA va avea nu mai puțin de 11 orașe-gazdă (cinci în estul SUA, trei în centru, trei în vest), Canada două, Mexic trei.

Vancouver

Vancouver Stadium
54.500 locuri

Toronto

Toronto Stadium
45.736 locuri

Seattle

Seattle Stadium
72.000 locuri

Boston

Boston Stadium
70.000 locuri

New York

New York New
Jersey Stadium
87.157 locuri

Philadelphia

Philadelphia Stadium
69.328 locuri

Atlanta

Atlanta Stadium
75.000 locuri

Dallas

Dallas Stadium
92.967 locuri

Kansas City

Kansas City Stadium
76.640 locuri

Los Angeles

Los Angeles Stadium
100.240 locuri

San Francisco

San Francisco
Bay Area Stadium
70.909 locuri

Houston

Houston Stadium
80.000 de locuri

Miami

Miami Stadium
67.518 locuri

Monterrey

Estadio Monterrey
53.500 locuri

Guadalajara

Estadio Guadalajara
48.071 locuri

Mexico City

Mexico City Stadium
87.523 locuri

Cum va influența Trump Mondialul

Donald Trump a știut încă din primul său mandat ca președinte al Americii (2017-2021) că Statele Unite vor organiza CM 2026. Membrii FIFA au ales proiectul SUA-Canada-Mexic în iunie 2018, la Moscova, înaintea turneului final din Rusia.
În iulie 2018, Vladimir Putin i-a oferit lui Trump mingea oficială a Mondialului la summitul de la Helsinki.
Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, la trei zile după startul competiției, vrea să fie actorul principal la CM și a făcut totul până acum pentru a-și întări acest rol.

Premieră: afișe pentru toate orașele

Până acum, fiecare Mondial a avut un poster central, al țării organizatoare. Pentru 2026, FIFA a schimbat regula: nu va mai fi un singur afiș, nici trei, pentru cele trei țări-gazdă, SUA-Canada-Mexic. Vor fi 16 postere, pentru toate orașele care vor primi meciurile CM.

postere 1930-2022

postere 2026

Elanul Maple, jaguarul Zayu și vulturul Clutch

Mondialul de anul viitor va avea trei mascote, una pentru fiecare țară care va organiza turneul.

Canada:
elanul Maple
Mexic:
jaguarul Zayu
SUA:
vulturul pleșuv
Clutch

"Echipa de 26 de jucători tocmai a devenit mai mare și mai distractivă. Maple, Zayu și Clutch sunt plini de bucurie, energie și spirit de unitate, așa cum este și Cupa Mondială. Cele trei mascote sunt esențiale pentru atmosfera incredibilă pe care o creăm la acest turneu revoluționar. Vor cuceri inimi și vor crea sărbătoare în America de Nord și în lumea întreagă", le-a prezentat Gianni Infantino, președintele FIFA.

Toate mascotele Mondialului, din 1966 până acum

Prima mascotă, la Mondialul din Anglia 1966: Willie. De atunci, fiecare ediție de CM a avut propriul simbol.

Trionda și toate mingile CM: 15 turnee cu Adidas

Primul turneu final global a avut loc în 1930 și, de atunci, fiecare Mondial a avut propria sa minge, una specială, specifică locului.

Acum e vremea unui nou balon, Adidas Trionda. De ce Trionda? De la „Tri” (trei) și „onda” (val, undă). Cele trei „unde” (roșu, verde și albastru) care se regăsesc în designul mingii reprezintă culorile țărilor-gazdă Canada, Mexic și SUA. Designul mai include o frunză de arțar, un vultur și o stea, simboluri ale statelor ce organizează competiția.

Adidas realizează mingea CM din Mexic 1970. Viitorul turneu va fi al 15-lea sub semnul companiei germane de echipament sportiv.

Trofeul visat
de toate echipele

De-a lungul celor 23 de turnee în 96 de ani, 1930-2026, FIFA a avut două trofee pentru campioana lumii:

anul

campioana

Cupa Jules Rimet
(argint placat cu aur)
reprezentarea Nike, zeița Victoriei în mitologia greacă.

1930

Uruguay

1934

Italia

1938

Italia

1950

Uruguay

1954

RFG

1958

Brazilia

1962

Brazilia

1966

Anglia

1970

Brazilia
Cupa Mondială
(aur de 18 carate)
reprezintă doi oameni care poartă globul pământesc pe brațe. Campioanele primesc o replică din bronz placat cu aur.

1974

RFG

1978

Argentina

1982

Italia

1986

Argentina

1990

Germania

1994

Brazilia

1998

Franța

2002

Brazilia

2006

Italia

2010

Spania

2014

Germania

2018

Franța

2022

Argentina

2026

?

Brazilia e regina
recordurilor

Brazilia domină multe recorduri all-time: cele mai multe participări (22), cele mai multe meciuri (114), victorii (76) și goluri marcate (237). Plus, mai important, cele mai multe trofee (5).

Cele mai multe trofee

Cele mai multe meciuri

Cel mai tânăr jucător

Cel mai în vârstă jucător

Cele mai multe assisturi all-time

Cel mai influent jucător all-time

Portarul cu cele mai multe minute la rând fără gol primit

Antrenorul cu cele mai multe meciuri

Arbitrul cu cele mai multe meciuri

Cea mai netă victorie

Turneul cu cele mai multe goluri

Golgeterii lumii

Cea mai căutată scenă a fotbalului planetar: Campionatul Mondial. Acolo sunt cele mai prețioase goluri. Dar cel mai prolific jucător nu e brazilian, ci german: Miroslav Klose.

Goluri / Meciuri

1
Miroslav Klose
16/24
2
ronaldo
15/19
3
Gerd Müller
14/13
4
Just Fontaine
13/6
5
lionel messi
13/26

Cele mai multe goluri
într-o ediție

Just Fontaine

13, Franța, 1958

Cele mai multe goluri
într-un meci

Oleg Salenko

5, Rusia-Camerun 6-1, 1994

Cele mai multe goluri
într-o finală

Geoff Hurst

3, Anglia - RFG 4-2 dp, 1966

Kylian Mbappe

3, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri, 2022

Cele mai multe goluri
în ediții consecutive

Ronaldo

5 turnee, Portugalia, 2006-2022

ultimul dans:
ronaldo vs messi

Marea confruntare a ultimelor două decenii în fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi.
Cei mai buni jucători în această perioadă au același număr de participări la turneul final global: 5-5. Amândoi vor participa la a 6-a ediție în vara viitoare.
Cristiano va împlini 41 de ani pe 5 februarie 2026, Leo va avea 39 pe 24 iunie, chiar în timpul CM.
Messi a câștigat în cele din urmă titlul mondial cu Argentina, în Qatar 2022. Ronaldo va face la anul ultima încercare cu Portugalia.

Publicitate

TEXT / STATISTICĂ

Theodor Jumătate

grafică

Adrian Drăgan

foto

Imago Images, Getty Images, Wikipedia