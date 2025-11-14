Scroll pentru o infografie interactivă: date, predicții și show vizual
Primul turneu cu
48 de echipe
Gianni Infantino, președintele FIFA, a vrut mereu să creeze un Campionat Mondial care
să depășească Liga Campionilor ca magnitudine. În cele din urmă, a reușit. Acesta va fi primul turneu final de CM cu 48 de echipe, 16 în plus față de precedenta ediție (Qatar 2022).
Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Aproape șase săptămâni, mai exact 39 de zile.
22.75%
din totalul federațiilor membre FIFA vor participa la viitorul Campionat Mondial
Naționalele calificate
Europa va avea cele mai multe reprezentante la CM 2026: 16. Urmează Africa (9), Asia (8), America de Sud (6), America de Nord și Centrală (3+3 țări gazdă), Oceania (1). Și două echipe calificate din play-off-ul intercontinental.
Pe 5 decembrie, FIFA va organiza tragerea la sorți a grupelor turneului final din 2026 la Kennedy Center, în capitala americană Washington DC. Cele patru câștigătoare ale barajelor zonei Europa și cele două învingătoare ale barajului intercontinental nu vor fi cunoscute atunci.
Int-Cont
Int-Cont
România contra Turciei,
în semifinala barajului!
România a început rău și a terminat la fel de rău grupa din preliminarii: o dublă înfrângere în fața Bosniei, 0-1 acasă, 1-3 în deplasare.
Victoria cu Austria, 1-0 la București, nu a ajutat-o, pentru că a pierdut la Viena, 1-2, irosind două puncte și în Cipru (2-2). Locul 3.
A salvat-o plasa de siguranță a Ligii Națiunilor pentru a intra în barajul CM.
Dar nu a avut noroc la tragerea la sorți: va întâlni Turcia în semifinale, în deplasare.
Dacă va trece de Turcia, va întâlni câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.
Lucescu speră totuși să califice echipa la primul nostru Mondial după 28 de ani.
gazdele turneului:
țări, orașe, stadioane
Altă premieră, un Mondial organizat de FIFA în trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. SUA va avea nu mai puțin de 11 orașe-gazdă (cinci în estul SUA, trei în centru, trei în vest), Canada două, Mexic trei.
Vancouver
Vancouver Stadium
54.500 locuri
Toronto
Toronto Stadium
45.736 locuri
Seattle
Seattle Stadium
72.000 locuri
Boston
Boston Stadium
70.000 locuri
New York
New York New
Jersey Stadium
87.157 locuri
Philadelphia
Philadelphia Stadium
69.328 locuri
Atlanta
Atlanta Stadium
75.000 locuri
Dallas
Dallas Stadium
92.967 locuri
Kansas City
Kansas City Stadium
76.640 locuri
Los Angeles
Los Angeles Stadium
100.240 locuri
San Francisco
San Francisco
Bay Area Stadium
70.909 locuri
Houston
Houston Stadium
80.000 de locuri
Miami
Miami Stadium
67.518 locuri
Monterrey
Estadio Monterrey
53.500 locuri
Guadalajara
Estadio Guadalajara
48.071 locuri
Mexico City
Mexico City Stadium
87.523 locuri
Cum va influența Trump Mondialul
Donald Trump a știut încă din primul său mandat ca președinte al Americii (2017-2021) că Statele Unite vor organiza CM 2026. Membrii FIFA au ales proiectul SUA-Canada-Mexic în iunie 2018, la Moscova, înaintea turneului final din Rusia.
În iulie 2018, Vladimir Putin i-a oferit lui Trump mingea oficială a Mondialului la summitul de la Helsinki.
Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, la trei zile după startul competiției, vrea să fie actorul principal la CM și a făcut totul până acum pentru a-și întări acest rol.
Premieră: afișe pentru toate orașele
Până acum, fiecare Mondial a avut un poster central, al țării organizatoare. Pentru 2026, FIFA a schimbat regula: nu va mai fi un singur afiș, nici trei, pentru cele trei țări-gazdă, SUA-Canada-Mexic. Vor fi 16 postere, pentru toate orașele care vor primi meciurile CM.
postere 1930-2022
postere 2026
Elanul Maple, jaguarul Zayu și vulturul Clutch
Mondialul de anul viitor va avea trei mascote, una pentru fiecare țară care va organiza turneul.
elanul Maple
jaguarul Zayu
vulturul pleșuv
Clutch
"Echipa de 26 de jucători tocmai a devenit mai mare și mai distractivă. Maple, Zayu și Clutch sunt plini de bucurie, energie și spirit de unitate, așa cum este și Cupa Mondială. Cele trei mascote sunt esențiale pentru atmosfera incredibilă pe care o creăm la acest turneu revoluționar. Vor cuceri inimi și vor crea sărbătoare în America de Nord și în lumea întreagă", le-a prezentat Gianni Infantino, președintele FIFA.
Toate mascotele Mondialului, din 1966 până acum
Prima mascotă, la Mondialul din Anglia 1966: Willie. De atunci, fiecare ediție de CM a avut propriul simbol.
Trionda și toate mingile CM: 15 turnee cu Adidas
Primul turneu final global a avut loc în 1930 și, de atunci, fiecare Mondial a avut propria sa minge, una specială, specifică locului.
Acum e vremea unui nou balon, Adidas Trionda. De ce Trionda? De la „Tri” (trei) și „onda” (val, undă). Cele trei „unde” (roșu, verde și albastru) care se regăsesc în designul mingii reprezintă culorile țărilor-gazdă Canada, Mexic și SUA. Designul mai include o frunză de arțar, un vultur și o stea, simboluri ale statelor ce organizează competiția.
Adidas realizează mingea CM din Mexic 1970. Viitorul turneu va fi al 15-lea sub semnul companiei germane de echipament sportiv.
Trofeul visat
de toate echipele
De-a lungul celor 23 de turnee în 96 de ani, 1930-2026, FIFA a avut două trofee pentru campioana lumii:
anul
campioana
(argint placat cu aur)
reprezentarea Nike, zeița Victoriei în mitologia greacă.
1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
(aur de 18 carate)
reprezintă doi oameni care poartă globul pământesc pe brațe. Campioanele primesc o replică din bronz placat cu aur.
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
2026
Cel mai frumos gol al istoriei turneului final, marcat pe 22 iunie 1986, în „sfertul” Argentina - Anglia 2-1, pe „Azteca” din Ciudad de Mexico. Argentinianul a primit mingea în jumătatea sa de teren, în cercul de la mijloc. A driblat toți adversarii în cursa plină de fente, inclusiv goalkeeperul Shilton, înscriind în poarta goală. A fost reușita de 2-0.
În același meci, la 1-0, „El Pibe de Oro” a deschis scorul cu cel mai controversat gol al Mondialului. Maradona a urmărit o minge înaltă, respinsă greșit de un apărător englez, și a sărit în același timp cu portarul insular Peter Shilton. În momentul saltului, a împins mingea cu pumnul peste goalkeeper, în plasă. Britanicii au protestat vehement, dar arbitrul tunisian Ali Bin Nasser a validat golul. „Mâna lui Dumnezeu”, s-a apărat mereu Diego.
Finala CM 1966, Anglia - RFG 4-2 după prelungiri la Londra, pe Wembley, e și ea contestată. În extra time (101), vârful insular Hurst a șutat, mingea a lovit transversala și a ricoșat pe pământ. Arbitrul elvețian Dienst nu știa dacă balonul a depășit linia porții cu toată circumferința, dar tușierul azer Bahramov (atunci în URSS) i-a spus că a fost gol și așa a rămas. S-a dovedit că doar 50% din minge trecuse linia.
Mondialul din 1970 a fost sinonim cu al treilea titlu al Braziliei și al marelui Pele. O imagine din finala contra Italiei (4-1 pe Azteca, în Ciudad de Mexico) a traversat timpul, este cunoscută și astăzi.
Pele, magicianul auriverde, sărbătorind golul de 1-0 în brațele lui Jarzinho. Decarul Selecao a sărit mult peste Burgnich după centrarea lui Rivellino și l-a învins pe Albertosi cu o lovitură de cap puternică și bine plasată.
Pe 9 iulie 2006, s-a jucat ultimul act al turneului final din Germania, Italia - Franța 1-1, 5-3 la penaltyuri, pe Olympiastadion (Berlin).
Cu 10 minute înainte de sfârșitul prelungirilor, după un schimb de replici cu Materazzi, Zidane s-a întors și l-a lovit cu capul în piept.
Arbitrul argentinian Elizondo l-a eliminat pe francez, deși nu văzuse momentul. Al 4-lea oficial al brigăzii i-a spus.
Acel meci a fost ultimul al carierei lui Zidane.
Italia a pierdut finala CM 1994 la loviturile de departajare, 2-3 în fața Braziliei, după 0-0 în 120 de minute.
La penaltyuri, Roberto Baggio a avut șansa de a menține speranțele squadrei azzurra. A executat al cincilea 11 metri al albaștrilor și a tras peste poartă. Brazilia putea sărbători trofeul.
Toți peninsularii au încercat să-l consoleze pe „Il Divin Codino”, fără efect. A fost coșmarul care l-a urmărit mult timp pe Baggio.
A luptat o carieră întreagă pentru a câștiga Mondialul cu Argentina, a pierdut finala din 2014, dar s-a revanșat în Qatar 2022.
La 35 de ani, Messi a devenit în sfârșit campionul lumii. A înscris două goluri în finala cu Franța (3-3, 4-2 la 11 metri), plus un penalty transformat la loviturile de departajare.
După meci, emirul Qatarului l-a îmbrăcat simbolic într-o robă tradițională arabă. Era „emirul” Argentinei și al fotbalului.
Brazilia e regina
recordurilor
Brazilia domină multe recorduri all-time: cele mai multe participări (22), cele mai multe meciuri (114), victorii (76) și goluri marcate (237). Plus, mai important, cele mai multe trofee (5).
Cele mai multe trofee
Cele mai multe meciuri
Cel mai tânăr jucător
Cel mai în vârstă jucător
Cele mai multe assisturi all-time
Cel mai influent jucător all-time
Portarul cu cele mai multe minute la rând fără gol primit
Antrenorul cu cele mai multe meciuri
Arbitrul cu cele mai multe meciuri
Cea mai netă victorie
Turneul cu cele mai multe goluri
Golgeterii lumii
Cea mai căutată scenă a fotbalului planetar: Campionatul Mondial. Acolo sunt cele mai prețioase goluri. Dar cel mai prolific jucător nu e brazilian, ci german: Miroslav Klose.
Goluri / Meciuri
Cele mai multe goluri
într-o ediție
Just Fontaine
13, Franța, 1958
Cele mai multe goluri
într-un meci
Oleg Salenko
5, Rusia-Camerun 6-1, 1994
Cele mai multe goluri
într-o finală
Geoff Hurst
3, Anglia - RFG 4-2 dp, 1966
Kylian Mbappe
3, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri, 2022
Cele mai multe goluri
în ediții consecutive
Ronaldo
5 turnee, Portugalia, 2006-2022
ultimul dans:
ronaldo vs messi
Marea confruntare a ultimelor două decenii în fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi.
Cei mai buni jucători în această perioadă au același număr de participări la turneul final global: 5-5. Amândoi vor participa la a 6-a ediție în vara viitoare.
Cristiano va împlini 41 de ani pe 5 februarie 2026, Leo va avea 39 pe 24 iunie, chiar în timpul CM.
Messi a câștigat în cele din urmă titlul mondial cu Argentina, în Qatar 2022. Ronaldo va face la anul ultima încercare cu Portugalia.
La 32 de ani de la precedenta participare, generația lui Lucescu, Dumitrache, Dembrovschi și Dinu a jucat în „grupa morții” la Mondialul mexican.
După 0-1 cu Anglia lui Bobby Charlton și 2-1 împotriva Cehoslovaciei, luptă totală cu Brazilia lui Pele.
Pe 10 iunie 1970, la Guadalajara, Selecao a avut 2-0 în trei minute (Pele 19, Jairzinho 22), dar Dumitrache a readus speranța (34). Din nou Pele (67), 3-1. Dembrovschi a replicat și el (84), 3-2. Uriașa Brazilia avea să devină în acel an a treia oară campioana lumii.
Pe 3 iulie 1994, cea mai sonoră victorie a naționalei la CM! În „optimi”, Argentina i-a fost adversară, fără Maradona, suspendat în grupe pentru dopaj.
Pe teren, România lui Hagi a condus mereu selecționata albiceleste, cu staruri mondiale.
Ilie Dumitrescu, „dubla” carierei (11 și 18), primul gol de vis, din lovitură liberă, al doilea după pasa superbă a lui Hagi. Batistuta a egalat din penalty, 1-1 (16). Hagi a finalizat acțiunea lui Dumitrescu (3-1, 58), iar Balbo nu a putut decât reduce scorul (75).
Cu Puiu Iordănescu selecționer al doilea CM consecutiv, „tricolorii” lui Gică Hagi au fost în mare formă în faza grupelor.
După 1-0 în fața Columbiei, la start, au înfruntat Anglia antrenată de Glenn Hoddle, cu Shearer, Scholes, Beckham și Owen.
Pe 22 iunie 1998, Moldovan a deschis scorul imediat după pauză (46), Owen a egalat spre final (81), dar sfârșitul a fost al nostru.
Dan Petrescu a înscris din poziție de vârf în minutul 90 pentru o victorie legendară.
România a câștigat grupa, însă a pierdut imediat, 0-1 cu Croația în „optimi”.