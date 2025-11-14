Scroll pentru o infografie interactivă: date, predicții și show vizual Scroll pentru o infografie interactivă: date, predicții și show vizual

Primul turneu cu

48 de echipe

Gianni Infantino, președintele FIFA, a vrut mereu să creeze un Campionat Mondial care să depășească Liga Campionilor ca magnitudine. În cele din urmă, a reușit. Acesta va fi primul turneu final de CM cu 48 de echipe, 16 în plus față de precedenta ediție (Qatar 2022).

Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026. Aproape șase săptămâni, mai exact 39 de zile.

22.75% din totalul federațiilor membre FIFA vor participa la viitorul Campionat Mondial

Naționalele calificate

Europa va avea cele mai multe reprezentante la CM 2026: 16. Urmează Africa (9), Asia (8), America de Sud (6), America de Nord și Centrală (3+3 țări gazdă), Oceania (1). Și două echipe calificate din play-off-ul intercontinental.

Pe 5 decembrie, FIFA va organiza tragerea la sorți a grupelor turneului final din 2026 la Kennedy Center, în capitala americană Washington DC. Cele patru câștigătoare ale barajelor zonei Europa și cele două învingătoare ale barajului intercontinental nu vor fi cunoscute atunci.

SUA Canada Mexic Anglia Croația Franța Germania Olanda Norvegia Portugalia Elveția Scoția Spania Austria Belgia Argentina Brazilia Columbia Ecuador Paraguay Uruguay Algeria Capul Verde Egipt Gana Maroc Africa de Sud Tunisia Senegal Coasta de Fildes Australia Iran Japonia Coreea de Sud Iordania Uzbechistan Qatar Arabia Saudită Panama Haiti Curacao Noua Zeelandă Play-Off Europa Play-Off Europa Play-Off Europa Play-Off Europa Play-Off

Int-Cont Play-Off

Int-Cont

România contra Turciei,



în semifinala barajului!

România a început rău și a terminat la fel de rău grupa din preliminarii: o dublă înfrângere în fața Bosniei, 0-1 acasă, 1-3 în deplasare.

Victoria cu Austria, 1-0 la București, nu a ajutat-o, pentru că a pierdut la Viena, 1-2, irosind două puncte și în Cipru (2-2). Locul 3.

A salvat-o plasa de siguranță a Ligii Națiunilor pentru a intra în barajul CM.

Dar nu a avut noroc la tragerea la sorți: va întâlni Turcia în semifinale, în deplasare.

Dacă va trece de Turcia, va întâlni câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare.

Lucescu speră totuși să califice echipa la primul nostru Mondial după 28 de ani.

clasament meciuri jucate 1 Austria 19 2 Bosnia 17 3 România 13 4 Cipru 8 5 San Marino 0 rom 0-1 bos smr 1-5 rom aus 2-1 rom rom 2-0 cip cip 2-2 rom rom 1-0 aus bos 3-1 rom RomÂnia 7-1 smr

gazdele turneului:

țări, orașe, stadioane

Altă premieră, un Mondial organizat de FIFA în trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. SUA va avea nu mai puțin de 11 orașe-gazdă (cinci în estul SUA, trei în centru, trei în vest), Canada două, Mexic trei.

Vancouver Vancouver Stadium

54.500 locuri Toronto Toronto Stadium

45.736 locuri Seattle Seattle Stadium

72.000 locuri Boston Boston Stadium

70.000 locuri New York New York New

Jersey Stadium

87.157 locuri Philadelphia Philadelphia Stadium

69.328 locuri Atlanta Atlanta Stadium

75.000 locuri Dallas Dallas Stadium

92.967 locuri Kansas City Kansas City Stadium

76.640 locuri Los Angeles Los Angeles Stadium

100.240 locuri San Francisco San Francisco

Bay Area Stadium

70.909 locuri Houston Houston Stadium

80.000 de locuri Miami Miami Stadium

67.518 locuri Monterrey Estadio Monterrey

53.500 locuri Guadalajara Estadio Guadalajara

48.071 locuri Mexico City Mexico City Stadium

87.523 locuri

Cum va influența Trump Mondialul

Donald Trump a știut încă din primul său mandat ca președinte al Americii (2017-2021) că Statele Unite vor organiza CM 2026. Membrii FIFA au ales proiectul SUA-Canada-Mexic în iunie 2018, la Moscova, înaintea turneului final din Rusia.

În iulie 2018, Vladimir Putin i-a oferit lui Trump mingea oficială a Mondialului la summitul de la Helsinki.

Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, la trei zile după startul competiției, vrea să fie actorul principal la CM și a făcut totul până acum pentru a-și întări acest rol.

Premieră: afișe pentru toate orașele

Până acum, fiecare Mondial a avut un poster central, al țării organizatoare. Pentru 2026, FIFA a schimbat regula: nu va mai fi un singur afiș, nici trei, pentru cele trei țări-gazdă, SUA-Canada-Mexic. Vor fi 16 postere, pentru toate orașele care vor primi meciurile CM.

postere 1930-2022

postere 2026

Elanul Maple, jaguarul Zayu și vulturul Clutch

Mondialul de anul viitor va avea trei mascote, una pentru fiecare țară care va organiza turneul.

Canada:

elanul Maple Mexic:

jaguarul Zayu SUA:

vulturul pleșuv

Clutch

"Echipa de 26 de jucători tocmai a devenit mai mare și mai distractivă. Maple, Zayu și Clutch sunt plini de bucurie, energie și spirit de unitate, așa cum este și Cupa Mondială. Cele trei mascote sunt esențiale pentru atmosfera incredibilă pe care o creăm la acest turneu revoluționar. Vor cuceri inimi și vor crea sărbătoare în America de Nord și în lumea întreagă", le-a prezentat Gianni Infantino, președintele FIFA. Toate mascotele Mondialului, din 1966 până acum Prima mascotă, la Mondialul din Anglia 1966: Willie. De atunci, fiecare ediție de CM a avut propriul simbol.

Trionda și toate mingile CM: 15 turnee cu Adidas

Primul turneu final global a avut loc în 1930 și, de atunci, fiecare Mondial a avut propria sa minge, una specială, specifică locului.



Acum e vremea unui nou balon, Adidas Trionda. De ce Trionda? De la „Tri” (trei) și „onda” (val, undă). Cele trei „unde” (roșu, verde și albastru) care se regăsesc în designul mingii reprezintă culorile țărilor-gazdă Canada, Mexic și SUA. Designul mai include o frunză de arțar, un vultur și o stea, simboluri ale statelor ce organizează competiția.



Adidas realizează mingea CM din Mexic 1970. Viitorul turneu va fi al 15-lea sub semnul companiei germane de echipament sportiv.

Trofeul visat

de toate echipele

De-a lungul celor 23 de turnee în 96 de ani, 1930-2026, FIFA a avut două trofee pentru campioana lumii:

anul campioana

Cupa Jules Rimet

(argint placat cu aur)

reprezentarea Nike, zeița Victoriei în mitologia greacă. 1930 Uruguay 1934 Italia 1938 Italia 1950 Uruguay 1954 RFG 1958 Brazilia 1962 Brazilia 1966 Anglia 1970 Brazilia Cupa Mondială

(aur de 18 carate)

reprezintă doi oameni care poartă globul pământesc pe brațe. Campioanele primesc o replică din bronz placat cu aur. 1974 RFG 1978 Argentina 1982 Italia 1986 Argentina 1990 Germania 1994 Brazilia 1998 Franța 2002 Brazilia 2006 Italia 2010 Spania 2014 Germania 2018 Franța 2022 Argentina 2026 ?

+ + + + + + +

Brazilia e regina

recordurilor

Brazilia domină multe recorduri all-time: cele mai multe participări (22), cele mai multe meciuri (114), victorii (76) și goluri marcate (237). Plus, mai important, cele mai multe trofee (5).

Cele mai multe trofee Cele mai multe meciuri Cel mai tânăr jucător Cel mai în vârstă jucător Cele mai multe assisturi all-time Cel mai influent jucător all-time Portarul cu cele mai multe minute la rând fără gol primit Antrenorul cu cele mai multe meciuri Arbitrul cu cele mai multe meciuri Cea mai netă victorie Turneul cu cele mai multe goluri

Golgeterii lumii

Cea mai căutată scenă a fotbalului planetar: Campionatul Mondial. Acolo sunt cele mai prețioase goluri. Dar cel mai prolific jucător nu e brazilian, ci german: Miroslav Klose.

Goluri / Meciuri

1 Miroslav Klose 16/24 2 ronaldo 15/19 3 Gerd Müller 14/13 4 Just Fontaine 13/6 5 lionel messi 13/26

Cele mai multe goluri

într-o ediție Just Fontaine 13, Franța, 1958 Cele mai multe goluri

într-un meci Oleg Salenko 5, Rusia-Camerun 6-1, 1994 Cele mai multe goluri

într-o finală Geoff Hurst 3, Anglia - RFG 4-2 dp, 1966 Kylian Mbappe 3, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la penaltyuri, 2022 Cele mai multe goluri

în ediții consecutive Ronaldo 5 turnee, Portugalia, 2006-2022

ultimul dans:

ronaldo vs messi

Marea confruntare a ultimelor două decenii în fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi.

Cei mai buni jucători în această perioadă au același număr de participări la turneul final global: 5-5. Amândoi vor participa la a 6-a ediție în vara viitoare.

Cristiano va împlini 41 de ani pe 5 februarie 2026, Leo va avea 39 pe 24 iunie, chiar în timpul CM.

Messi a câștigat în cele din urmă titlul mondial cu Argentina, în Qatar 2022. Ronaldo va face la anul ultima încercare cu Portugalia.