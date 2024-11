Scandal la Sepsi: Niczuly, executat!  Sursele GOLAZO.ro: portarul a fost scos din echipă la ordinul lui Dioszegi + Care e motivul și cum comentează cei implicați

Roland Niczuly, căpitanul lui Sepsi Sf. Gheorghe, a pierdut subit echipa: a fost mereu rezervă în ultimele 3 etape.

Antrenorul de portari, Cornel Cernea, i-ar fi transmis lui Dioszegi că Niczuly e cel care l-a „lucrat” pe Bernd Storck, iar patronul ar fi ordonat ca Roland să nu mai joace.

Dioszegi spune că scoaterea lui Niczuly din primul 11 a fost decisă de antrenor, în timp ce portarul a replicat scurt pentru GOLAZO.ro: „Momentan, nu vreau să vorbesc”.

Cel mai vechi fotbalist din lotul lui Sepsi și căpitanul echipei, Roland Niczuly, a dispărut de ceva timp din echipă.

Fără să fie accidentat sau suspendat, portarul a fost trecut pe banca de rezerve după eșecul cu FCSB, 0-1, când la golul încasat nu a avut vreo vină.

De atunci, titular a fost doar Gyenge, care chiar la ultima etapă, cu CFR, scor 3-3, a avut o prestație slabă.

Deși inițial nu a dorit să comenteze, Niczuly a revenit pe seară cu următoarele precizări:

„Nu a existat nicio problemă. Văd că tot apar lucruri negative despre mine și nu pot înțelege de ce, de unde.

Când joc, se spune despre mine că am o relație specială cu domnul Dioszegi. Sau că tata dă bani la echipă, ceea ce e o prostie rară. Evident că nu dă.

Când nu joc, mă cert cu cineva. Domnilor, am 8 ani și jumătate aici, credeți că dacă eram un tip conflictual, mai eram aici? Păi, mai îmi prelungea cineva contractul? Plus că pe 8 noiembrie am o întâlnire cu agentul meu și directorul sportiv al clubului pentru prelungire.

Au fost 7-8 antrenori la Sepsi, am jucat cu fiecare dintre ei! De ce nu a spus nimeni nimic rău despre mine? Nu sunt o problemă în vestiar, nu lucrez pe nimeni.

Sunt jucător, nu judecător. Toți antrenorii care au plecat au făcut-o după serii lungi de rezultate negative. Credeți că un jucător, fie el mai vechi, poate decide așa ceva?

Și cu Cernea lucrez de 4 ani și jumătate, și pentru el am fost mereu numărul 1. Mereu am zis despre dânsul că lucrăm excelent, că analizăm bine împreună adversarii. La fiecare meci știu ce am de făcut, nu văd de unde apar lucrurile astea. Că lucrez eu pe cineva.

Probabil ideea injectată de la început, că dă tata bani la echipă și că eu aș fi favorizat. Nu am o relație deosebită cu domnul Dioszegi, e relație normală între patron și jucător. Nimic mai mult. Așa cum dânsul are o relație cu fiecare jucător.

Dar chiar vă rog să întrebați antrenorii cu care an lucrat dacă sunt conflictual. Nu cred că cineva s-a plâns. Nu fac conflicte. Când joc, e problemă că joc, când nu, iar nu e bine. Așa a fost și cu naționala, iar eu nu m-am cerut niciodată la națională. Dacă am fost vreodată în vizor, am fost datorită evoluțiilor mele, nu că m-am cerut”.

*****

Știrea inițială

Cernea l-a pârât pe Niczuly la Dioszgi, patronul l-a executat

În spatele acestei decizii surprinzătoare stau evenimente surprinzătoare. Conform surselor GOLAZO.ro, Niczuly a fost scos din echipă la intervenția patronului Laszlo Dioszegi. Acesta ar fi fost informat de antrenorul de portari, Cornel Cernea, fost portar și la FCSB, că Roland Niczuly ar fi fost cel care „l-a lucrat” pe Brend Storck, precedentul antrenor al covăsnenilor.

Tehnicianul neamț l-a și pedepsit la un meci pe Niczuly, pe care l-a scos din lot.

După ce ar fi auzit ce i-a zis Cernea, Dioszegy i-a transmis antrenorului principal, Valentin Suciu, că Niczuly nu mai trebuie să joace. Lucru care s-a și întâmplat.

Cornel Cernea a fost în ultimii 4 ai antrenor de portari la Sepsi și a fost unul dintre cei pentru care conducerea, în frunte cu patronul Dioszegi, au insistat și au impus chiar ca el să facă parte din staff-ul tuturor antrenorilor care au pregătit-o pe Sepsi: Bergodi, Ciobotariu, Storck și, acum, Suciu.

Cernea n-a răspuns apelurilor GOLAZO.ro.

Ce spune Dioszegi: „Se spunea că Niczuly joacă pe nepotisme. Acum e invers”

Sunat pentru a comenta pe marginea acestui subiect, patronul lui Sepsi a respins varianta că el a intervenit pentru a-l trece pe linie moartă.

„Decizia e la antrenor. Noi am dat bani ca să-l aducem pe Gyenge, e normal să i se dea șanse. Nu are nici o legătură cu ce s-a întâmplat în mandatul domnului Storck cu faptul că Niczuly nu joacă acum. Avem 3 portari în lot, poate apăra și Moldovan.

Știți că, în trecut, despre Niczuly s-a zis că apără indiferent ce face. Vedeți? Nu sunt nepotisme. Acum e invers, dar nu înseamnă că Niczuly nu va mai apăra la noi. E vorba strict de o decizie a antrenorului principal ”, a declarat Dioszegi pentru GOLAZO.ro.

Reacția lui Niczuly: „Momentan, nu vreau să vorbesc”

Roland Niczuly a fost extrem de scurt și de enigmatic, atunci când s-a referit la această situație: „Nu știu dacă aceasta este problema din cauza căreia nu joc. Momentan, nu vreau să vorbesc. Când o să fie momentul, o să vorbesc“ . El nu și-a prelungit contractul cu Sepsi, iar actuala înțelegere expiră în iunie 2025.

Niczuly (29 de ani) e de peste 8 ani la Sepsi. A fost în lot inclusiv în sezonul în care echipa a promovat în prima ligă, în 2016-2017.

În ultimii ani, portarul a purtat banderola de căpitan, iar despre el s-a scris că are un statut privilegiat la echipă fiindcă tatăl său, un potent om de afaceri, e unul dintre cei care susțin clubul cu bani.

Attila Hadnagy: „E o decizie a lui Vali Suciu”

Directorul general al lui Sepsi, Attila Hadnagy, a reacționat pentru GOLAZO.ro: „E o decizie a lui Vali Suciu. Nu face Cernea echipa, el poate veni cu un sfat, o vorbă în privința portarului, dar nu decide el.

Vali Suciu are ultimul cuvânt. În cazul lui Roli e o decizie a lui Vali. Nu știm de vreun conflict, n-am auzit. N-are nicio legătură nici cu faptul că nu a prelungit încă. Noi i-am propus prelungirea. Vedem ce o să fie”.

Niczuly, numărul 1 all-time la Sepsi

În topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri jucate în tricoul lui Sepsi, în întreaga istorie a clubului din Sf. Gheorghe, Niczuly nu are practic niciun rival. E pe primul loc, cu 50% mai multe apariții decât cel de pe locul secund, Marius Ștefănescu.

JUCĂTOR NR. MECIURI SEZOANE LA SEPSI Niczuly 286 9 M. Ștefănescu 192 7 Aganovici 157 5 Safranko 155 4 Ninaj 138 4 Dimitrov 135 4

Cine apără în locul lui Niczuly

În ultimele 3 etape, titular și integralist între buturile lui Sepsi a fost Szilard Gyenge. În vârstă de doar 23 de ani, acesta a fost adus în iulie de la Csikszereda. Cu el în poartă, Sepsi a făcut 7 puncte în 3 meciuri: victorii la zero cu Hermmanstdat (4-0) și UTA (1-0) și remiză cu CFR (3-3).

În momentul de față, cota lui Gyenge e mică, puțin peste 200.000 de euro, în vreme ce Niczuly e evaluat la 1,3 milioane de euro.