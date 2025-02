Dublu rasism  Acuzată de discriminare în conflictul cu un polițist, vedeta lui Chelsea atacă la proces: „Eu am fost victima”

Sam Kerr, atacantul lui Chelsea, golgeter all-time al naționalei feminine a Australiei, riscă între 6 luni și 2 ani de închisoare, fiind acuzată de un polițist de hărțuire agravată de rasism.

În procesul deschis la Londra, jucătoarea de 31 de ani susține că, deși l-a numit pe agent „nenorocit de alb prost”, nu a folosit culoarea ca insultă: „Din contră, eu am fost tratată diferit la secție din cauza culorii pielii mele”.

Sam Kerr e una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Nu acum, ci în istoria fotbalului feminin.

În vârstă de 31 de ani, atacantul e căpitanul Australiei din 2019, golgheterul all-time al acestei naționale, cucerind Gheata de Aur în trei ligi diferite de pe trei continente, caz unic în sportul său.

W-League (Australia/Noua Zeelandă) - 2017-2018 și 2018-2019.

NWSL (America de Nord) - 2017, 2018, 2019.

Women's Super League (Anglia) - 2020-2021 și 2021-2022.

69 de goluri a marcat Sam Kerr în 128 de meciuri pentru selecționata Australiei, record al echipei galben-verzi

Sam Kerr: „M-am temut pentru viața mea”

Sam e acum într-o situație dificilă, după o întâmplare incredibilă.

E în plin proces, la Londra, acuzată de un polițist de hărțuire agravată de rasism pentru care pedeapsa maximă e închisoare între 6 luni și 2 ani!

Fotbalista australiană, la Chelsea din 2020, neagă și contraatacă, susținând că e ea a fost victima rasismului în conflictul cu acel polițist.

Miercuri, Kerr a povestit ce s-a petrecut pe 30 ianuarie, la primele ore ale dimineții.

Se întorcea de la petrecere în centrul capitalei, alături de partenera sa, Kristie Mewis, mijlocașul lui West Ham.

Sam Kerr (dreapta) și Kristie Mewis, ambele jucătoare în prima ligă engleză Foto: Imago

Au luat un taxi și, la un moment dat, lui Sam i s-a făcut rău, vomitând. A ieșit scandal între ele și șofer.

Ea s-a plâns în instanță că „în taxi era o atmosferă înfricoșătoare. Am început să țip, șoferul conducea foarte periculos, viteza creștea dramatic, schimbând benzile brusc”.

Nici eu, nici Kristie nu aveam centurile de siguranță fixate și eram aruncate dintr-o parte în alta a taxiului. În acele clipe, m-am temut pentru viața mea. M-am simțit ținută ostatică. Totul îmi trecea prin minte în mașina unui străin Sam Kerr, jucătoare Chelsea

Sam Kerr: „Mi s-a vorbit disprețuitor. Încerca să pună totul în cârca mea”

Taximetristul le-a dus la secția de poliție, plângându-se că nu vor să îi plătească pentru ce îi făcuseră în mașină.

În timp ce Kerr și Mewis vorbeau cu agentul Stephen Lovell, Sam a răbufnit, urlând la polițist: „Ești un nenorocit de alb prost!”.

Sam Kerr are 99 de goluri în 128 de meciuri la Chelsea Foto: Imago

Ea a declarat la înfățișarea de joi de la tribunal că „nu am folosit culoarea ca o insultă. Din contră, eu am fost tratată diferit la secție, diferit față de partenera mea, din cauza culorii pielii mele. Eu am fost victima rasismului”.

M-au acuzat că mint și, ulterior, m-au arestat pentru provocare de daune, deși Kristie le-a spus că ea a dat un pumn în geamul taxiului. Am crezut că încearcă să pună totul în cârca mea. M-a deranjat modul cum mi s-a vorbit, disprețuitor Sam Kerr, jucătoare Chelsea

Procesul continuă vineri.