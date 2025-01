Șeicul Șeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan, proprietarul echipei Manchester City, a achiziționat o celebră fermă de armăsari din vestul Franței.

Tranzacția se ridică la 26.000.000 de euro și a fost înregistrată pe 26 decembrie 2024.

Șeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan are o avere de peste 30 de miliarde de dolari. City Football Group, compania înființată de Mansour, are în portofoliu echipele Manchester City, Melbourne City FC, New York City FC, Mumbai City FC.

Manchester City arde, șeicul Mansour se distrează

„Al Wathba Stud” din Abu Dhabi, companie deținută de șeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan, a anunțat marți (n.r. - 31 decembrie 2024) achiziționarea istoricei fermei de armăsari pursânge, Haras de Fresnay le Buffard, situată în Neuvy-au-Houlme, departamentul Orne, din Normandia.

Fondată în 1903, ferma de armăsari pursânge a intrat în posesia mai-marelui de la Manchester City în schimbul sumei de 26.000.000 de €.

Renumită pe plan internațional pe vremea când se afla sub proprietatea lui Marcel Boussac (1919) și ulterior a lui Stavros Niarchos (1979), ferma a găzduit de-a lungul timpului numeroși cai campioni și se întinde pe 240 de hectare.

Proprietatea include și un castel de 640 de metri pătrați, împrejmuit de 205 hectare de pășuni și 12 hectare de parcuri, informează brusselstimes.com.

Proprietarul lui Manchester City, portofoliu colosal

Mansour bin Zayed al-Nahyan este, începând din 2007, președinte al Emirates Investment Authority, fondul suveran de investiții din Emiratele Arabe Unite.

2 miliarde € a investit șeicul Mansour bin Zayed al-Nahyan la campioana Angliei, Manchester City

Mansour deține o participație de 32% în Virgin Galactic, companie fondată de miliardarul Richard Branson, 9,1% acțiuni la Daimler-Benz, achiziționate cu 2,7 miliarde de dolari și este președintele Abu Dhabi Media Investment Corporation, companie aflată în parteneriat cu British Sky Broadcasting.

Compania media aflată în proprietatea șeicului Mansour deține și 2,1% din acțiunile Euronews.