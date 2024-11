„Am crezut că o să mor”  Toby Alderweireld dezvăluie de ce s-a retras de la naționala Belgiei. Pastila care  l-a pus în pericol

Toby Alderweireld (35 ani), fotbalistul echipei Royal Antwerp, a dezvăluit ce l-a determinat să ia decizia de a se retrage de la naționala Belgiei.

Fundașul belgian s-a temut că va face infarct din cauza unei pastile de cafeină.

Toby Alderweireld și-a anunțat retragerea de la naționala Belgiei în martie 2024. Fundașul a debutat pentru „dracii roșii” în 2009, la vârsta de 20 de ani. El a marcat 5 goluri în 127 de meciuri.

Toby Alderweireld, palpitații din cauza cafeinei

Toby Alderweireld a povestit că decizia de a se retrage de la naționala Belgiei a venit după finala Cupei din 2024, Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp, scor 1-0.

„În noaptea de după finală, nu am putut să dorm, iar a doua zi am mers la club pentru o ședință la sala de forță. Înainte să plec, am luat o pastilă cu cafeină, deoarece nu îmi place să beau cafea.

În timp ce mă aflam în mașină, inima a început să îmi bată cu putere. Am crezut că o să mor, că nu am să îmi mai văd copiii. Am tras pe dreapta, am intrat într-un magazin de mobilă și am sunat la spital.

Am făcut o mulțime de teste și totul a fost ok. Medicii de specialitate mi-au spus apoi că totul s-a întâmplat din cauza stresului. Un atac de panică”, a declarat Alderweireld pentru sporza.be

Alderweireld, mesaj emoționant: „Fără națională, nimic nu ar fi fost posibil”

Toby Alderweireld și-a luat adio de la naționala Belgiei printr-un videoclip emoționant.

„Decizia este una dificilă, dar una corectă pentru mine. Este momentul să mă dedic familiei mele fantastice și să mă concentrez la echipa de club Royal Antwerp.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei și staff-ului de la naționala Belgiei pentru toate momentele de neuitat, fără voi, nimic nu ar fi fost posibil. Nu vă voi uita niciodată!”, a fost mesajul lui.

Bedankt allemaal - Merci à tous - Thank you all.

🖤💛❤️ pic.twitter.com/BsVTWjvcYZ — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) March 6, 2023