Superafacerea UTA Aradul riscă să pice în Liga 2 și Mircea Rednic tocmai a anunțat că va pleca » Dar pentru impresari clubul e un business excelent

UTA tremură pentru salvarea de la retrogradare deși Mircea Rednic (62 de ani) a adus în mai puțin de doi ani fotbaliști câți să aibă pentru trei loturi.

Clubul a plătit mai mult de 300.000 de euro în comisioane pentru agenții care i-au reprezentat pe nou-veniți.

UTA are tradiție, are un stadion nou, are suporteri. Numai rezultate bune nu are. Aradul e pe locul al 11-lea acum și va evolua din nou în playout. De la revenirea în primul eșalon, roș-albii nu au reușit niciodată să prindă un loc în play-off.

Mircea Rednic e convins că Aradul nu-l apreciază așa cum ar merita

După eșecul înregistrat cu Sepsi, 1-2 la Arad în etapa trecută, Mircea Rednic a încheiat conferința de presă supărat fiind din cauza tratamentului de care are parte, unul pe care el îl consideră nedrept: „Salvez echipa de la retrogradare și plec, că mi-a ajuns! Aveți atâtea pretenții de parcă numai în Champions League ați jucat până să vin eu aici! L-ați avut pe Messi la Arad!”.

Contractul lui Rednic oricum expiră după finalul acestui sezon. El e la UTA din aprilie 2023 și nu a reușit să genereze progresul pe care-l așteptau suporterii. Echipa a rămas una de play-out, preocupată doar să rămână în prima ligă, deși costurile din mandatul lui Mircea au fost mari.

Dacă ești impresar, fă afaceri cu UTA! Peste 300.000 de euro plătiți în mai puțin de doi ani!

În mai puțin de doi ani, de când este el la conducerea tehnică, clubul a consumat peste 300.000 de euro numai cu comisioanele impresarilor! Rednic a explicat recent că la fiecare achiziție agentul primește un comision egal cu salariul lunar al jucătorului adus.

A adus 65 de fotbaliști în mandatul său, cât trei loturi obișnuite! Dintre aceștia, 42 au fost străini. Conform surselor din club, salariul mediu al unui jucător consacrat, adică excluzându-i pe românii tineri, este de 7.000 de euro.

UTA a cheltuit 300.000 de euro numai cu comisioane pentru impresarii străinilor pe care i-a angajat Rednic!

1.700.000 de euro încasează UTA din drepturi TV pe parcursul acestui sezon. Clubul a consumat aproape un sfert din sumă numai cu comisioanele agenților în mandatul lui Mircea Rednic

Alexandru Meszar i-a permis lui Rednic numărul-record de achiziții și comisioanele foarte mari

Mircea a avut mereu imaginea unui „undercover agent”, chiar și în vremurile în care obținea rezultate foarte bune ca antrenor. El a câștigat cel mai recent titlu al lui Dinamo, în 2007, și tot el a adus cel mai recent titlu în Giulești, în 2003.

Dar a fost întotdeauna suspectat că ar căuta să ruleze cât mai mulți fotbaliști tocmai ca să le achite comisioane impresarilor cu care era prieten. De câțiva ani a implicat-o în afacere și pe fiica sa, Luana, care a devenit agent și a participat la multe afaceri ale tatălui ei.

La Arad, Rednic a avut libertatea de a reforma lotul și de a perfecta un număr-record de transferuri, președintele Alexandru Meszar i-a permis să aducă 65 de jucători în mai puțin de 24 de luni!

8.880.000 de euro valorează lotul pe care-l are UTA acum, unul cu care roș-albii vor lupta în playout pentru salvarea de la retrogradare