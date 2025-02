Popularitatea pe care a căpătat-o datorită discursului de miercuri seara nu-i folosește în mod concret lui Alex Chipciu, nu-l va mai angaja nimeni într-un sistem care apreciază numai laudele.

Alex Chipciu a mai fost felicitat pentru goluri, pentru calificări, dar întotdeauna încântați erau numai suporterii formației pentru care juca el. Niciodată nu a mai generat în câteva minute complimente din partea suporterilor de toate culorile.

Alex Chipciu credea că avea să devină un antrenor foarte bun

Oamenii au apreciat curajul, luciditatea, concizia din discursul pe care l-a avut Chipciu în urma meciului U Craiova - U Cluj. Admirabil mi se pare mai ales faptul că Alex a ales să vorbească astfel împotriva interesului propriu.

Greșesc aceia care își închipuie că fotbalistul a căpătat ceva după seara de miercuri. A devenit foarte popular, ceea ce nu-i folosește la nimic concret, din moment ce el nu e un politician, nu va candida pentru vreun post în care să-l propulseze simpatia mulțimii.

Alex Chipciu

El e un jucător de fotbal care visa să devină un antrenor foarte bun. Visa! Am avut în ultimul an câteva discuții cu Alex despre cursurile lui pentru antrenorat, despre ideile lui pentru viitoarea meserie. Mi-a plăcut că părea să fie extrem de pasionat și de convins că avea să devină un tehnician foarte bun.

Tactica lui Marius Șumudică: „Clujul? Viena! Șucu? Cel mai darnic și mai serios patron!”

Mă tem că n-o să mai afle vreodată cât de talentat ar fi fost ca antrenor. Când vorbești așa cum a vorbit el la Craiova te asiguri că nimeni nu te va mai angaja vreodată.

Fotbalul e un sistem închis în care nu funcționează o Lege a tăcerii, funcționează Legea lingușirii, a laudei exagerate.

Degeaba ai idei despre cum vor juca echipele tale și poți să treci tu prin Coverciano, prin Clairefontaine, poți să te muți cu Guardiola în casă, n-ai cum să antrenezi în România dacă nu lauzi mult, până la ridicol.

Șumudică e un maestru în așa ceva. Când l-a angajat CFR Cluj, el s-a declarat uimit: „Am crezut c-am ajuns în Viena! Nu credeam să existe o lume atât de civilizată!”.

După puțin timp, Șumudică se filma singur cu telefonul în fața porții ferecate a bazei de pregătire. „Uitați-vă ce-mi fac! Nici nu-mi achită clauza, nici nu mă lasă să antrenez!”. Lumea civilizată îi pusese lacăt.

Tot el a constatat și după ce a semnat cu Rapid că așa ceva nu mai exista în România: „Nu credeam să fie condiții atât de bune! Domnul Șucu a investit enorm, avem totul la dispoziție”.

A urmat un cantonament în Dubai. Echipa a decolat la 3:30 dimineața și s-a întors în țară la 4 dimineața. La plecare, Șumudică și-a cumpărat bilet business din banii lui. Clubul considerase că era prea scump. „Mergem în Dubai ca să părem bogați, dar să nu ne coste mult!”.

La FCSB e mai simplu. Toate discursurile lui Charalambous pot fi rezumate într-o singură propoziție: „The owner is always right!” (n.r. -Patronul are întotdeauna dreptate).

Alex, știi ce merge în România? Laudă-l pe Emil Boc, lucrează-l pe Neluțu Sabău!

Așa că, Alex, în schimbul felicitărilor pe care le primești ți-ai tăiat craca de sub picioare, ai demisionat din antrenoratul pe care îți doreai să-l începi.

Dacă totuși te dezmeticești și realizezi că așa nu-ți vei găsi locul în campionatul românesc, există o rețetă pe care ar folosi-o mai toți în locul tău.

Ia-ți licența A, ca să poți fi secund în acte, și până atunci lucrează-l pe Sabău ca să te asiguri că-i vei lua locul imediat cum vei avea dreptul să fii pe bancă.

Important: între timp repetă în toate flash-interviurile cât de bun e primarul din Cluj, „n-am mai văzut în viața mea un asemenea oraș”, insistă că lotul e formidabil, iar condițiile sunt perfecte, ca să se înțeleagă că antrenorul aflat în funcție e un incapabil în lipsa căruia echipa ar putea face mai mult.

Așa ai avea șanse mari să devii antrenor în România și chiar ai avansa pe fast-forward. Când ceri să fie acceptați doar oameni decenți și-i atenționezi pe patroni că nu se pricep la toate chiar dacă au bani mulți sperii lumea fotbalului, care se va feri de tine ca de un nebun capabil de orice.