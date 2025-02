Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre prezentul și viitorul formației antrenate de Zeljko Kopic.

Mai exact despre meciul cu FCSB, strategia și obiectivele din play-off, dar și aducerea unui nou sponsor tehnic.

Pentru „câini” urmează derby-ul cu FCSB, programat duminică, 23 februarie, ora 20:00, de pe Arena Națională, din etapa #28.

FCSB - Dinamo va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Dinamo încă nu e calificată matematic în play-off, dar are 7 puncte peste locul 7, cu 3 meciuri rămase. În această etapă ar putea obține biletele pentru play-off, în funcție de rezultatele rundei.

Citește și Modificare importantă Construirea noului stadion Dinamo schimbă situația la Spitalul Floreasca Citește mai mult Modificare importantă Construirea noului stadion Dinamo schimbă situația la Spitalul Floreasca

Andrei Nicolescu recunoaște valoarea FCSB-ului

Andrei Nicolescu spune că echipa sa pornește cu șansa a doua în duelul de duminică, mai ales după rezultatele obținute în Europa de roș-albaștri, dar și din pricina ultimelor dueluri directe, câștigate de FCSB.

„E clar că, datorită rezultatelor FCSB-ului, acum derby-ul e un meci în care pornim cu șansa a doua , dar suntem pregătiți și orgolioși ca de obicei.

E foarte important că mentalitatea construită în perioada asta e aceeași și dorința e foarte, foarte mare pentru a câștiga”, a declarat Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo.

eAD-ul are regulile lui, e greu să mai mutăm partida cu FCSB. Condițiile de ieri, din ce am văzut la TV, arătau un teren bun, asta e cel mai important. O să fie frig, asta e clar. Andrei Nicolescu, despre faptul că la ora meciului ar putea fi -10 grade

Strategia lui Dinamo pentru play-off

Șeful lui Dinamo a stat de vorbă cu antrenorul Zeljko Kopic și cu cei din administrația clubului, și împreună au decis ca echipa să forțeze o clasare cât mai bună în play-off, chiar dacă nu se poate califica în Europa, din cauza insolvenței.

În plus, va fi un test foarte bun pentru a observa jucătorii capabili să facă față presiunii de la Dinamo.

„Chiar asta discutam azi, încercam să definim un pic perioada asta. Datorită istoriei, fanilor, pretențiilor și indiferent că noi acum vrem să construim și să clădim un club, o echipă, să pregătim jucătorii pentru sezoanele viitoare, vom merge « all in » în acest play off. Cea mai bună soluție, pe cele mai bune posturi, pentru cel mai bun rezultat.

Cine face un meci bun cu o echipă mai slab clasată și clachează în meciurile astea nu e de Dinamo. Așa ar trebui să fie filozofia noastră”, a adăugat Andrei Nicolescu.

Am făcut simulări de abonamente pentru play-off, unul special pentru cei care sunt deja abonați, un pachet pentru toată lumea, după care la liber. Andrei Nicolescu

Maximum, dar fără presiunea obiectivului

Chiar vor împinge limitele la maximum, obiectivul echipei nu se schimbă din mers. Accederea în play-off ar fi sinonimă cu îndeplinirea obiectivului încă din start.

La anul, însă, lucrurile vor sta diferit și pretențiile vor crește:

„Rămânem pe planul pe care îl avem, anul acesta locurile 6-8, anul viitor locul 5. O să ne luptăm pentru mai mult, pentru cupe europene, dar asta e țelul în mod obiectiv. Dacă putem mai mult, va fi extraordinar”.

Am făcut cerere să jucăm pe Arena Națională în play-off, avem un răspuns pozitiv la nivel declarativ. Vor fi momente în care se vor juca 2 meciuri pe weekend pe Arenă, administratorii au promis că vor găsi soluția, împreună cu cel care îngrijește gazonul, ca să avem aceste meciuri acolo. Andrei Nicolescu

Nu regretă campania de transferuri din iarnă

Chiar dacă impresia generală a fost că Dinamo nu a realizat o campanie de transferuri solidă în iarnă, Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit, deoarece a primit jucători pe care i-a putut arunca în luptă din primul moment, precum Stipe Perica și Alex Pop.

„Percepția a fost că nu s-au făcut suficiente transferuri dar a zis și Mister că am preferat să facem doar transferuri în care am crezut cu adevărat, nu de dragul de a înlocui anumite poziții cu o poziție nouă.

Pentru plecări am avut de fiecare dată justificare, cu argumente bine consolidate la nivelul staff-ului, după observații de minimum 6 luni”, a declarat Nicolescu.

În aprilie, încercăm să anunțăm noul sponsor tehnic, să pregătim noul parteneriat pentru sezonul viitor Andrei Nicolescu despre încheierea contractului cu Macron

Revine Amzăr?

În toamna lui 2024, Dinamo l-a împrumutat pe Costin Amzăr (21 de ani) la Al Nasr din Emiratele Arabe Unite, în schimbul a 150.000 de euro.

Însă, Al Nasr și-a păstrat și varianta unui transfer definitiv, în vară, dacă fotbalistul va confirma: 850.000 de euro, plus 20% dintr-un viitor transfer, conform fanatik.ro.

Amzăr a bifat 12 meciuri în campionat pentru Al Nasr, reușind să ofere și o pasă decisivă. Dinamoviștii sper să continue pe această pantă ascendentă, pentru a rotunji conturile clubului în vară.

„ Din câte știu eu antrenorul e mulțumit de Amzăr. Opțiunea lor e pozitivă la acest moment, dar vom vedea până pe 30 mai ”, a conchis Nicolescu.