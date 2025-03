Duplantis, încă un record mondial Suedezul, victorios în ziua în care a lansat primul său single

Armand Duplantis (25 de ani) a doborât pentru a 11-a oară recordul mondial în proba de săritura cu prăjina.

Suedezul a sărit 6,27 metri din prima încercare, vineri, la reuniunea World Athletics Indoor Tour Silver de la Clermont (Franța).

Tot vineri, „Mondo” a lansat prima melodie din cariera sa de cântăreț.

Duplantis este sigur de prima poziție de fiecare dată când concurează, singurul lucru incert este dacă acesta va stabili un nou record.

Suedezul a trecut cu ușurință peste bara ridicată la 5,65m, 591m și 6,07 la primele sale încercări, în timp ce locul al doilea a fost ocupat de Emmanouil Karalis, care a stabilit un nou record al Greciei cu 6,02m.

După ce și-a asigurat victoria, Duplantis a ridicat pur și simplu bara cu 20 de centimetri și a depășit-o din nou din prima încercare.

În timp ce suedezul sărea, pe stadion răsuna „Bop!”, melodie pe care acesta a lansat-o în aceeași zi. Prima din cariera sa de cântăreț.

„Pur și simplu m-am simțit foarte bine. Ce pot să spun, am venit aici să o fac. Am pus totul la punct pentru a o face. Alergarea a mers foarte bine. Pur și simplu am făcut-o.

Când am făcut acest cântec acum câteva luni, m-am gândit că ar fi un cântec perfect pentru a sări aici. De aceea m-am grăbit să-l lansez”, a declarat Duplantis, citat de Reuters.

Strategia profitabilă a lui Duplantis: bonus pentru fiecare record mondial

Suedezul primește un bonus pentru fiecare record mondial pe care-l stabilește și a recunoscut că ridică strategic ștacheta cu un singur centimetru pentru a o depăși cât mai des posibil: „Cred că aș minți dacă nu aș spune că e așa”.

Suma pe care o primește Duplantis pentru doborârea recordului mondial variază între 30.000 și 100.000 de dolari, în funcție de competiție. Sumele nu includ și bonusurile din contractele personale de sponsorizare.

Al 11-lea record mondial pentru „Mondo” Duplantis

Născut şi crescut în Lafayette (Louisiana, SUA), „Mondo” reprezintă Suedia, ţara mamei sale, reușind să îmbunătățească până acum de 11 ori recordul mondial.

6,17m - Torun (Polonia) / 8 februarie 2020

6,18m - Glasgow (Scoția) / 15 februarie 2020

6,19m - Belgrad (Serbia) / 7 martie 2022

6,20m - Belgrad (Serbia) / 20 martie 2022

6,21m - Eugene (SUA) / 24 iulie 2022

6,22m - Clermont (Franța) / 25 februarie 2023

6,23m - Eugene (SUA) / 17 septembrie 2023

6,24m – Xiamen (China) / 20 aprilie 2024

6,25m - Paris (Franța) / 5 august 2024

6,26m - Chorzow (Polonia) / 25 august 2024

6,27m - Clermont (Franța) / 28 februarie 2025.