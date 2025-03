Rapid - FCSB. Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a susținut, sâmbătă, conferința de presă premergătoare derby-ului.

Tehnicianul a vorbit în termeni laudativi despre FCSB, însă a avut un mesaj dur pentru MM Stoica (59 de ani), președintele CA al „roș-albaștrilor”.

Rapid - FCSB se joacă duminică, de la ora 20:00, liveTEXT de GOLAZO.ro și în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Tehnicianul consideră că oamenii de fotbal nu ar trebui să apară frecvent în studiourile TV pentru că influențează opinia publică prin atitudinea subiectivă.

În același timp, nu crede că fostul internațional Basarab Panduru a vorbit serios când a zis că mizează pe Rapid în lupta la titlu.

Rapid - FCSB. Marius Șumudică, mesaj către MM Stoica: „Să stea unde îi e locul, nu la TV”

Antrenorul cere Federației Române de Fotbal să ia măsuri împotriva oamenilor de fotbal care sunt angajați de televiziuni ca analiști.

„Voiam să intru pe Youtube, să ascult o melodie. Pac, îmi apare o emisiune, Panduru și Mihai Stoica, angajat la FCSB, formator de opinie. Și eu aș putea să mă duc la Digi sau Fanatik.

Eu consider că, dacă ești antrenor, oficial, nu ai dreptul să te duci săptămână de săptămână la emisiuni . Nu ai cum să fii imparțial. Eu cred că Federația trebuie să intervină.

Credeți că eu nu puteam să mă duc? Știți ce rating făceam? Le dădeam nana la mulți. Dar, din respect pentru meserie, pentru oameni, nu fac asta. Nu sunt disperat din punct de vedere material, plus că devii formator de opinie. Ce mai rămâne e să moderez și eu o emisiune.

Să fii analist. Mi-aduc aminte cu creator de modă, cu toate alea. Eu atâta știu să fac: fotbal. Când n-am fost antrenor, da, m-am dus și am discutat despre fotbal. Dar, cât timp ai funcție într-un club, clară, mi se pare un mare atu și Federație trebuie să ia măsuri. Nu există astfel de pari-prisuri. Niciodată nu o să discuți împotriva echipei tale. Hai să delimităm lucrurile.

MM este unul dintre cei mai buni președinți de club, știe foarte mult fotbal și locul său este acolo unde trebuie. Nu la televizor . MM ar fi un foarte bun analist, dar atunci lasă FCSB. Ăsta e sfatul meu pentru el, dacă vrea să țină cont. E un conflict de interese și nu ar trebui să existe acest lucru în fotbalul românesc”, a completat Marius Șumudică.

Rapid - FCSB. Marius Șumudică: „Doar victoria ne-ar ajuta”

Marius Șumudică consideră că un egal cu FCSB este echivalent cu o înfrângere, echipa sa având nevoie de o victorie pentru a putea intra în lupta pentru titlu.

„De mâine, îmi doresc ca echipa mea să practice un joc frumos și nu aș vrea să ies din tiparul care ne-a caracterizat după perioada Dubai. Dacă vom fi la fel de motivați, cu siguranță vom face un meci bun și ne vom ridica la nivelul unui adversar foarte bun.

Trebuie să adunăm puncte ca la începutul play-off-ului să fim agățați de primele trei locuri. Doar victoria ne-ar avantaja.

Mâine, egalul nu prea ne ajută decât la rotunjire. Ar fi doar un atu la play-off. Ne ajută doar victoria. Dacă mâine pierdem, tot acolo rămânem. Atunci, vom încerca să câștigăm. Doresc să ne autodepășim”, a spus Șumudică.

Cu Șumudică nu există relaxare. Nu cred că jucătorii se gândesc la confort sau relaxare, când jucăm în fața propriilor suporteri și atunci nimic nu-ți permite asta Marius Șumudică

Marius Șumudică, despre FCSB: „Sunt campioni, chiar dacă nu ne place”

Tehnicianul Rapidului a lăudat-o pe FCSB, club care a ajuns la 50 de meciuri jucate în acest sezon, cu tot cu meciurile europene.

„Sunt campioni, chiar dacă nu ne place. Sunt pe un trend ascendent în competiția internă. Sunt o echipă de respectat pentru ceea ce au făcut în Europa.

Eu am tăria să recunosc, acum, după opt ani, că au luat campionatul și fac o propagandă bună fotbalului românesc.

Bravo lor, bravo Mihai Stoica, bravo Gigi Becali, bravo Elias Charalambous, bravo Mihai Pintilii, bravo oamenilor de presă care sunt mereu alături de ei. Și se știu ei cu musca pe căciulă ”, a mai spus Șumudică.

Mi-aș fi dorit să joc pe Giulești. E o decizia a conducerii. Jucăm pe terenul lor, în București, asta e. Giuleștiul are ceva aparte și era alt meci. Ei pleacă favoriți, joacă acasă. Cunosc orice petic de teren. Au repere. Noi nu le avem. Marius Șumudică

Marius Șumudică se teme de Radu Petrescu

Marius Șumudică susține că a auzit despre oficialul partidei Rapid - FCSB, Radu Petrescu, că are o antipatie pentru echipa sa.

„Am văzut că se discuta despre arbitri. La un moment dat discuția dintre cei doi a dus în direcția că cel mai potrivit arbitru ar fi Radu Petrescu. Au spus la unison.

Radu Petrescu a ajuns la un nivel. De ce Radu Petrescu nu a fost delegat la niciun meci al Rapidului? Nu știu! E o întrebare care dă cu virgula. Știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu, știu pe cine simpatizează, știu cine îi e antipatic. Am auzit că are o antipatie față de Rapid. Am auzit, nu știu daca e adevărat. Sper să nu țină cont de absolut nimic în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit a acestui joc. Tind să cred că nu vrea să fie actorul principal.

Îi transmit lui Radu Petrescu că am încredere în el. Să lase atipatiile și simpatiile, dacă le are. La sfârșit să am puterea să îi strang mâna, indiferent de rezultat ”, a adăugat Marius Șumudică.

Njie face parte din lot. S-a pregătit foarte bine și face parte din lot. Ademo? Nu mă ocup de astfel de lucru și nu știu. Nu sunt pus la punct. Așteptăm. Așteptăm ca actele să fie în regulă. Marius Șumudică

Marius Șumudică, mândru după calificarea matematică în play-off

„Legat de calificarea noastră în play-off, am văzut că a fost percepută ca o bucurie extremă. E adevărat că obiectivul a fost îndeplinit. Am reușit să-l îndeplinim cu două jocuri rămase ale noastre.

E un rezultat important pentru noi, care ne obligă și pune presiune pe jucători, pe antrenori, pe Rapid, să dovedim că merităm să facem parte din TOP 6 și să prestăm un joc bun în cele 10 etape rămase, plus cele 2, și să strângem tot mai multe puncte.

Cât să ne confere șansa de a face suporterii fericiți și de a merge într-o cupă europeană, dacă se poate. După 12-13 ani.

Suntem angrenați, ancorați bine în Cupa României, unde cred că avem șansa noastră pentru a câștiga un trofeu. Suntem în ambele obiective. Vedem ce se va întâmpla”, a spus tehnicianului.

Înainte de derby-ul cu FCSB, Rapid se află pe poziția 6, cu 45 de puncte, după primele 28 de etape și și-a asigurat matematica calificarea în play-off.