Granzii Ligii 1 au dificultăți în acest sezon. Lupta la titlu e diferită față de ultimii ani, iar Basarab Panduru e sceptic în privința șanselor lui CFR Cluj, care a remizat în etapa #10 cu Hermannstadt 0-0.

În vârful clasamentului Superligii s-a instalat U Cluj, cu 21 de puncte, urmată de Oțelul Galați, cu 17.

CFR era văzută ca favorită la Sibiu, însă Hermannstadt s-a dovedit a fi greu de învins atunci când joacă pe teren propriu.

CFR Cluj, privită cu scepticism: „Nu are fotbaliști care să câștige titlul”

Prestația fotbaliștilor lui Dan Petrescu l-a pus pe gânduri pe fostul internațional Basarab Panduru, analist Prima Sport.

„Acum o lună, CFR părea mare favorită. Acum te uiţi cum a vândut o echipa întreaga în câteva săptămâni și nu ştii dacă termină în primele 3.

Are șanse doar dacă inventează ceva Petrescu. CFR nu are fotbaliști care sa câştige campionatul”, a spus Panduru, conform primasport.ro.

Dan Petrescu: „E atipic CFR-ul de anul acesta”

Dan Petrescu spune că nu are ce să le reproșeze fotbaliștilor săi, după egalul cu Hermannstadt.

„Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul, eram criticat. Așa este fotbalul. Am dominat, portarul a făcut minuni, noi n-am reușit să înscriem. E atipic CFR-ul de anul acesta, marchează multe goluri. În trecut marcam un gol și era de ajuns.

N-am ce să le reprosez băieților, mi-au lipsit totuși câțiva jucători pe care puteam să-i bag. Cu schimbările am stat rău. Dacă vrei să-l scoți pe Louis Munteanu trebuie sa bagi un under. Dacă nu era regula under puteam să bag un atacant”, a declarat Petrescu.