Gigi Becali (66 de ani) susține că va candida la alegerile prezidențiale dacă George Simion (38 de ani), președintele AUR), va refuza să o facă și îl va susține în continuare pe Călin Georgescu (62 de ani).

Patronul FCSB a mai participat la două alegeri prezidențiale, în 2004 și 2009, și a obținut de fiecare dată sub 2% din numărul total de voturi.

Alegerile prezidențiale din 2025 vor avea loc pe 4 mai, respectiv 18 mai, dacă va fi nevoie și de un al doilea tur.

Gigi Becali anunță că va ieși din partidul AUR și își va depune candidatura la alegerile prezidențiale, dacă George Simion alege să-l susțină în continuare pe independentul Călin Georgescu.

Gigi Becali, gata să candideze la alegerile prezidențiale: „Mă sacrific eu”

Patronul FCSB e nemulțumit că șeful AUR alege să îl susțină pe Călin Georgescu, candidatul extremist care a câștigat primul tur al alegerilor anulate din 2024, în loc să candideze din nou.

„Dacă George Simion nu candidează, atunci voi candida eu ca independent. Mă retrag din AUR, pentru că am intrat într-o casă AUR, nu sunt trădător. Mă retrag și candidez ca independent. Aștept să vină din America și îl voi întreba: candidezi sau nu candidezi? Bărbătește, față în față!

Nu-l poate bate nimeni pe Georgescu. Și atunci am zis: singura soluție pentru că omul ăsta... seci ce am câștigat în 35 de ani, pentru că suntem bine. Suntem bine ca țară, am depășit Polonia, Ungaria, avem 80% din nivelul de trai al Europei. Ce vrem? Avem autostrăzi, a investit Europa miliarde în România.

Și când văd că vine un om care poate să distrugă România într-un an de zile, să o spulbere cu nebuniile lui. Am zis că mai bine mă sacrific eu”, a spus Gigi Becali, conform Digi 24.

Eu consider, în principiu, orice contracandidat ca fiind unul puternic. Nu cred că face cineva chestiunea asta de formă, deci dacă și domnul Becali o va face, e binevenit în această competiție. Eu nu prea înțeleg aceste candidaturi cu „dacă candidez și eu dacă nu candidează cutare”. Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD, PNL, UDMR

CTP: „Gigi Becali, un suveranist autentic”

După anunțul lui Gigi Becali, Cristian Tudor Popescu, editorialistul GOLAZO.ro, a postat următorul mesaj pe pagina sa de Facebook:

„Un suveranist autentic – dl Gigi Becali

După ce întreabă: «Acum că se amestecă în România, credeți că ne dă nouă Elon Musk miliardele lui?», domnul Gigi Becali rezolvă dilema României, «America sau Europa?», cu o formulare memorabilă, demnă de un tradiționalist: «America e partenerul nostru, Europa e familia noastră!».

Am spus că nu voi mai folosi termenul «suveraniști» pentru cegiștii, auriștii, șoșocații anti UE și pro Kremlin. Dl Becali e singurul din AUR pe care îl voi numi suveranist”.

Gigi Becali, eșec la alegerile prezidențiale

Dacă își va duce planul până la capăt, Gigi Becali va candida pentru a treia oară pentru funcția de președinte al României.

La precedentele alegeri la care a fost pe liste, ambele câștigate de Traian Băsescu, patronul FCSB a obținut rezultate dezamăgitoare:

2004 - 1,77% (184.560 voturi), din partea PNG;

- 1,77% (184.560 voturi), din partea PNG; 2009 - 1,91% (186.390 voturi), din partea PNG.

A câștigat două mandate de deputat, primul în 2012, pe listele USL, din partea partidului PNL, sistat un an mai târziu după condamnarea la închisoare. Al doilea în 2024, de data aceasta pe listele AUR.

De asemenea, Becali a candidat în două rânduri la alegerile europarlamentare. Mai întâi în 2007, pe listele PNG, când nu a obținut suficiente voturi. Apoi, în 2009, când a și intrat în Parlamentul European, pe listele PRM, alături de Corneliu Vadim Tudor.