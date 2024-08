Scandal extins ”Nedrept și imoral”, ripostează chinezii pe tema dopajului la Jocurile Olimpice 

Chinezii sunt acuzați că au ridicat în secret suspendări pentru dopaj

Evenimentele de după finala de miercuri de 100 de metri, surprinse de GOLAZO.ro, finală la care a participat și David Popovici, nu sunt singulare.

Agenția anti-doping din China (CHINADA) a acuzat miercuri New York Times de politizarea problemelor legate de dopaj și a declarat că publicația americană încearcă să „afecteze psihicul” sportivilor chinezi la Jocurile Olimpice de la Paris, scrie Reuters.

Suspendări provizorii, ridicate în secret

CHINADA a declarat că urmează cu strictețe recomandările antidoping și a susținut că New York Times este „nedrept și imoral” , la o zi după ce ziarul a dezvăluit că doi înotători chinezi - inclusiv o sportivă prezentă la Paris - au fost testați pozitiv pentru un steroid interzis în 2022, metandienonă, dar că suspendările lor provizorii au fost ridicate în secret anul trecut de către autoritățile chineze.

Una dintre persoanele vizate este Tang Muhan, o înotătoare care a câștigat aurul la ștafeta de 4x200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo și care va încerca același lucru la Jocurile Olimpice de la Paris.

Suspendarea ei a fost ridicată, potrivit New York Times, după ce testele pozitive la metandienonă au fost puse pe seama alimentelor contaminate.

Utilizarea metandienonei, un steroid anabolic - atrage cele mai aspre sancțiuni, inclusiv o interdicție de patru ani. Substanța, cunoscută drept denumit Dianabol sau D-Bol, este populară printre înotătorii și sprinterii care doresc să obțină un avantaj datorită modului în care aceasta ajută la construirea musculaturii.

A doua persoană vizată, alături de Tang, a fost He Junyi, un înotător care nu este prezent la Paris și nu a mai participat la competiții în ultimul timp.

China vorbește despre hamburgheri contaminați

Autoritățile chineze nu au putut determina cu exactitate modul în care cei doi înotători au ingerat substanța, dar au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, au făcut-o fără să-și dea seama atunci când au mâncat hamburgeri la un restaurant din Beijing.

Anchetatorii și cel puțin un expert al Agenției Mondiale Anti-Doping, cunoscută sub numele de WADA, nu au fost convinși de explicația contaminării, a declarat pentru New York Times una dintre persoanele care cunosc problema. Dar agenția a ales să nu facă apel la decizia Chinei de a nu impune interdicții în cazul înotătorilor.

O altă agenție antidoping, Agenția Internațională de Testare (ITA), care a fost creată în urma scandalului de dopaj din Rusia, care a zguduit sporturile olimpice în urmă cu aproape un deceniu, a examinat, de asemenea, cazul.

Cel puțin un oficial al ITA a considerat că Federația Internațională de Natație ar trebui să facă apel la decizia Chinei de a ierta sportivii, dar organizația de înot, cunoscută sub numele de World Aquatics, nu a făcut acest lucru.

Beijingul iritat

Dezvăluirile New York Times au generat semne de întrebare și au iritat Beijingul.

„Scopul principal (al New York Times) este de a perturba ordinea concursului olimpic de înot de la Paris, de a afecta psihicul sportivilor chinezi și de a le slăbi capacitatea competițională” , a susținut CHINADA într-o declarație, miercuri. „Acest lucru este extrem de nedrept și imoral”, a adăugat agenția.

New York Times și-a apărat poziția. „Suntem încrezători în acuratețea articolului nostru”, a spus un purtător de cuvânt al ziarului.

Articolul publicat de New York Times, scrie Reuters, a amplificat tensiunile deja existente dintre Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) și organismul antidoping american cu privire la gestionarea cazurilor de dopaj în China.

Și asta pentru că dezvăluirea celor două teste pozitive vine la trei luni după ce New York Times a publicat un alt articol în care a arătat că 23 de înotători chinezi au fost testați pozitiv înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 pentru o substanță interzisa - trimetazidină, cunoscută sub numele de TMZ, care poate crește rezistența și poate grăbi timpul de recuperare.

Și în acel caz, China a acuzat contaminarea alimentelor și a citat nivelurile scăzute ale substanței detectate la înotători.

Au câștigat medalii în cinci probe

Zhang Yufei

Agenția Mondială Anti-Doping a refuzat, de asemenea, să acționeze în acest caz, chiar dacă doi dintre cei mai importanți experți ai agenției au declarat că au dificultăți în a crede afirmația Chinei conform căreia înotătorii au fost contaminați involuntar.

Decizia de a-i exonera pe acești înotători le-a permis acestora să concureze la Jocurile de la Tokyo. La acea competiție, înotătorii chinezi depistați pozitiv cu câteva luni înainte au câștigat medalii în cinci probe, inclusiv trei de aur.

Unsprezece dintre acești înotători fac din nou parte din echipa chineză la Paris. Printre ei se află înotătoarea Zhang Yufei, care va încerca să câștige aurul la 200 de metri fluture.

Interesant, printrei cei 23 s-a aflat înotătorul He Junyi, cel care a fost testat pozitiv și în 2022. Asta înseamnă, scrie New York Times, că He Junyi a consumat din greșeală alimente contaminate cu substanțe dopante puternice în două rânduri, în mai puțin de doi ani.

Suspiciuni și anchete penale

Suspiciunile după cele 23 de teste pozitive au continuat să planeze asupra lumii înotului și au determinat sportivii din SUA și din alte țări să exprime îndoieli cu privire la corectitudinea sportului.

Criticii, a scris New York Times, consideră că incidentele arată că China nu joacă corect atunci când are de-a face cu teste pozitive în programul său de înot și că agențiile antidoping globale nu reușesc să asigure condiții de concurență echitabile pentru sportivii de elită.

Sportivi și oficiali importanți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la eficiența sistemului antidoping. Șeful Agenției Antidoping din SUA, Travis Tygart, a acuzat WADA de implicare într-o mușamalizare și a declarat la începutul acestei săptămâni că eșecurile acesteia au „umbrit” Jocurile Olimpice.

Guvernul SUA desfășoară separat o anchetă penală, scrie CNN.

Furia a continuat chiar și după publicarea recentă a rezultatelor intermediare ale unei anchete privind gestionarea de către WADA a cazului din 2021. Raportul, realizat de un investigator independent, a susținut decizia organismului antidoping de a nu face apel în acest caz.

Un audit separat al organismului de conducere al înotului, World Aquatics, a declarat, de asemenea, că organismul nu a gestionat greșit cazul atunci când a decis să nu facă apel.

Șeful Agenției americane antidoping, Travis Tygart, a declarat marți că China a „măturat sub preș acest test pozitiv pentru un steroid dur”.

Imperiul contraatacă

În replică, CHINADA a declarat că „contaminarea cu dopaj a produselor din carne este o problemă comună la nivel mondial” și a menționat în declarația sa cazul sprinterului american Erriyon Knighton.

Medaliatul mondial cu argint Knighton nu a fost suspendat pentru un test pozitiv la o substanță interzisă, trenbolon, la începutul acestui an, după ce un arbitru a constatat că rezultatul a fost probabil cauzat de carnea contaminată. Acesta va concura la Paris.

„Cercetările relevante arată că trenbolonul este un preparat anabolic proteic care are un efect puternic de îmbunătățire a forței și a puterii explozive și nu este un contaminant obișnuit”, a subliniat CHINADA.

În replică, USADA a subliniat că spre deosebire de China, SUA au urmat regulile. „Motivul pentru care CHINADA poate comenta cazul Knighton este că am urmat regulile obligatorii privind transparența, spre deosebire de ceea ce nu au reușit să facă atunci când au măturat cazurile TMZ și acum cele de metandienonă sub covor”, a spus agenția americană.

USADA a mai observat că CHINADA a operat contrar codului mondial antidoping și a spus că oficialii americani au înaintat cazul lui Knighton la arbitraj după ce i-au dat sprinterului o suspendare provizorie.

„Arbitrul a decis în favoarea lui Knighton pe baza faptului că el a dovedit în mod specific că carnea de la restaurantul unde a mâncat a fost contaminată cu trenbolon, nu pe baza unei afirmații generale de contaminare”, a declarat USADA.

Sportivii chinezi, sub presiune

Pan Zhanle

La Paris, înotătorii chinezi au simțit presiunea exercitată de toate semnele de întrebare.

Zhang Yufei le-a declarat reporterilor că este „profund îngrijorată” că alți sportivi o vor privi printr-o „lentilă părtinitoare” și vor fi reticenți în a concura împotriva ei.

„Mă simt atât de nedreptățită”, a spus Zhang, asigurând că înotătorii chinezi nu se dopează.

Chinezul Pan Zhanle, care a câștigat miercuri aurul la 100 de metri liber după ce a doborât recordul mondial - și l-a învins pe David Popovici, a declarat și el că a fost testat de peste 20 de ori în ultimele luni.

El a spus că nu a simțit că „a existat vreo diferență sau influență (asupra performanței sale)”, deoarece aceasta a fost reușită în conformitate cu regulile.