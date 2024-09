Claudiu Niculescu (48 de ani) se va duela cu cea mai importantă echipă din cariera sa, Dinamo, în Cupa României

Miercuri, de la 18:00, FC Voluntari joacă acasă cu Dinamo, în play-off-ul competiției

Partida e în manșă unică, iar învingătoarea merge în grupe

Acum 10 ani, Dinamo era eliminată din Cupă de Mioveniul lui Claudiu Niculescu, 0-1, în optimi. Golul acelui meci a fost înscris de Ayza.

În 2018, fostul atacant a fost numit de Dinamo antrenor principal, însă a rezistat doar 3 etape, fiind dat la o parte de conducerea roș-albilor pentru a fi adus Mircea Rednic.

Antrenorul are o Cupă și o Supercupă a României cu FC Voluntari, în 2017.

Niculescu vs Dinamo: „E un meci special”

„Am petrecut atâția ani acolo, am avut atâtea performanțe frumoase ca jucător, am marcat multe goluri. Face parte din trecut, dar e o perioadă pe care n-am cum s-o uit vreodată și sper să n-o uite nici suporterii dinamoviști.

E un meci special, dar eu sunt profesionist, îmi fac meseria. M-am mai întâlnit cu Dinamo ca antrenor, am și reușit să câștig o dată, tot în Cupă, poate se va repeta asta miercuri seara.

Sper ca jucătorii să aibă încredere în ei și încredere că putem elimina Dinamo”, a declarat Niculescu la conferința de presă după victoria împotriva Corvinului, 2-0.

Claudiu Niculescu, spionat de Kopic: „Și eu îi cunosc foarte bine”

Fost mare jucător al lui Dinamo, Clau-gol s-a referit și la prezența lui Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, la meciul echipei sale din Liga 2, spunând că și el este la curent cu ce joacă roș-albii:

„Și eu îi cunosc foarte bine pe toți jucătorii dinamoviști, îi urmăresc etapă de etapă la televizor. Știu ce joacă, cum joacă. Au adus un plus în acest sezon prin combativitate și încrederea mare, atitudinea de pe teren.