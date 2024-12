Prilej de distracție   Budescu și Denis Ciobotariu , petrecere de sărbători. Cei doi s-au filmat cântând

Constantin Budescu (35 de ani) a încheiat anul pe ultimul loc în Liga 1, alături de echipa sa, Gloria Buzău, după ce a pierdut, scor 1-2, în fața Petrolului.

Cu toate acestea, veteranul buzoienilor a petrecut de sărbători, așa cum obișnuiește adesea. De această dată, alături de el s-a aflat Denis Ciobotariu (26 de ani), jucător dorit de Rapid.

Budescu a ratat ultimele 5 partide ale finalului de an, din cauza accidentării suferite la gleznă.

Budescu, petrecere de sărbători cu Denis Ciobotariu

Veteranul din formația lui Eugen Neagoe a reușit să marcheze de 5 ori în actuala stagiune și este un om de bază la Buzău, deși a ajuns la 35 de ani.

Acum, în pauza de sărbători, Budescu a petrecut și a cântat alături de colegul său de la Gloria Buzău, Ion Gheorghe, dar și de Denis Ciobotariu, fotbalist legitimat la Sepsi și țintă principală pentru Rapid în această iarnă.

Imaginile de la petrecerea acestora au fost postate într-un story pe Instagram al lui Ciobotariu, repostat apoi de Budescu.

Budescu: „Mă gândesc să mă retrag de la Buzău”

Recent, Budescu a vorbit despre alegerile făcute în carieră, pe care nu le regretă, și ia în calcul chiar și o posibilă retragere de la formația din Buzău.

„Am îmbătrânit puțin, să vedem cum merge la anul. Atât timp cât joci fotbal, e greu să renunți la națională. Au un grup unit acolo. De câte ori am fost pe acolo, m-am descurcat. M-am simțit bine acolo, cât am fost în vizor, cât am fost selecționat, mi-am făcut treaba. Au fost puține, multe selecții, nu știu.

Am ieșit din vizorul naționalei, atunci când am jucat la arabi. Nu regret nimic în fotbal, am jucat de plăcere mereu. Mă gândesc să mă retrag de la Buzău. Aș vrea să mai joc 2-3 ani, să vedem cum decurg lucrurile”, a declarat Budescu luna trecută, pentru prosport.ro.